文本分析软件影响了许多行业的工作方式，使他们能够改善产品的用户体验，并做出更快更好的业务决策。一些用例包括：

客户服务：我们会通过各种方式征求用户的客户反馈意见。当与文本分析工具、反馈系统（如聊天机器人、客户调查、NPS、在线评论、支持工单和社交媒体资料）相结合时，企业就能快速改善客户体验。文本挖掘和情感分析可以为公司提供一种机制，为客户确定关键痛点的优先顺序，从而使企业能够实时响应紧急问题并提高客户满意度。了解 Verizon 如何在客户服务中使用文本分析。

风险管理：文本挖掘在风险管理方面也有应用，文本挖掘可以通过监控情绪变化并从分析师报告和白皮书中提取信息，提供有关行业趋势和金融市场的洞察分析。这对银行业金融机构来说尤其有价值，因为这些数据在考虑各个行业的商业投资时提供了更多的信心。了解 CIBC 和 EquBot 如何使用文本分析来降低风险。

维护：文本挖掘为产品和机械的运作和功能提供了丰富而完整的画面。随着时间的推移，文本挖掘通过揭示与问题以及预防性和反应性维护程序相关的模式来自动制定决策。文本分析可帮助维护专业人员更快地发现挑战和故障的根本原因。

医疗保健：文本挖掘技术对生物医学领域的研究人员越来越有价值，尤其是在信息聚类方面。对医学研究进行人工调查可能既昂贵又耗时；文本挖掘提供了一种从医学文献中提取有价值信息的自动化方法。

垃圾邮件过滤：垃圾邮件经常成为黑客利用恶意软件感染计算机系统的切入点。文本挖掘可提供一种从收件箱中过滤和排除这些电子邮件的方法，从而改善整体用户体验并最大限度地降低最终用户遭受网络攻击的风险。