彻底的测试对于验证部署的模型是否按预期工作，并能够处理边缘情况和错误实例至关重要。测试包括使用样本数据集验证模型的预测与预期输出的一致性，并确保模型性能与关键的评估指标和基准保持一致。

整合测试是测试套件的另一个必要组件。这些测试将检查模型是否与生产环境无缝地融合，并与其他系统顺畅交互。此外，还进行压力测试，以观察模型如何处理高工作量。

与设置阶段一样，记录所做的测试及其结果也很重要。这有助于在将模型交付或发布给用户之前，找出可以进行改进的地方。