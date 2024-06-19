推荐引擎可帮助用户发现他们自己可能找不到的内容、产品或服务。许多网络公司（包括电子商务网站、流媒体平台、搜索引擎和社交媒体网络）在创造销售额和培养用户粘性方面都离不开这些系统。

推荐系统可以推荐下一部要观看的电影或视频、一首相似歌曲或相关搜索结果，还可以推荐凑单产品。

推荐系统提出的建议在个性化用户体验方面也发挥着重要作用。根据管理咨询公司麦肯锡的研究（链接位于 ibm.com 以外），个性化可以将收入提高 5％ 至 15％。 此外，76% 的客户在没有体验 到个性化互动时会 感到沮丧 。

推荐系统的市场正在不断扩大。2024 年，推荐引擎市场（链接位于 ibm.com 以外）规模预计将达到 68.8 亿美元，预计 5 年内市场规模将增长两倍。