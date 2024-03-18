在向量空间中，两个小说向量越接近，我们的系统就认为它们在所提供的特征上越相似。5《彼得·潘》和《金银岛》具有完全相同的特征，出现在同一个向量点 (1,1,0)。那么，根据我们的系统，它们是相同的。事实上，它们有许多共同的情节设置（如孤岛和海盗）和主题（如成长或反抗）。相比之下，虽然《小妇人》也是一部儿童小说，但它不是一部冒险小说，而是一部成长小说。虽然《小妇人》和《彼得潘》及《金银岛》一样是儿童小说，但它缺乏后两者的冒险特征值，并且具有成长小说的 1 个特征值，而后两者则缺乏这一特征值。这使得《小妇人》在向量空间中更接近《诺桑觉寺》，因为它们在冒险和成长小说特征上具有相同的特征值。

由于它们在这一空间中的相似性，如果用户之前购买过 《彼得潘》，系统就会向其推荐与 《彼得潘》最接近的小说，例如 《金银岛》，作为其未来的潜在购买对象。请注意，如果我们添加更多的小说和基于流派的特征（如幻想、哥特等），小说在向量空间中的位置将会移动。例如，如果添加一个奇幻类型维度， 《彼得潘》和《金银岛》 可能会从另一个维度略微移动，因为前者通常被认为是奇幻小说，而后者则不是。

请注意，也可将项目的内部特点用作特征来创建项目向量。例如，我们可将原始文本项目（如新闻文章）转换为结构化格式，并将其映射到矢量空间（如词袋模型）。在此方法中，整个语料库中使用的每个单词均会成为该矢量空间的不同维度，而使用相似关键字的文章在矢量空间中的位置也彼此更为靠近。TF-IDF 是“词袋”的扩展形式，而较之整个新闻文章存储库，它可进一步帮助测量每篇文章的术语使用频率。6而类似的方法则可通过图像嵌入应用于图像项目。