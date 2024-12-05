顾名思义，注意力机制的灵感来自于人类（和其他动物）有选择地更多地关注突出细节，忽略当下不太重要的细节的能力。可以访问所有信息，但仅关注最相关的信息，有助于确保不会丢失任何有意义的细节，同时能够有效地利用有限的内存和时间。

从数学角度讲，注意力机制计算的注意力权重反映了输入序列中每个部分对当前任务的相对重要性。然后，它应用这些注意力权重，根据输入每个部分各自的重要性来增加（或减少）输入每个部分的影响力。注意力模型（即采用注意力机制的人工智能模型）经过训练，可以通过对大型示例数据集进行监督学习或自监督学习来分配准确的注意力权重。

注意力机制最初由 Bahdanau 等人作为一种技术于 2014 年提出，以解决当时用于机器翻译的最先进的循环神经网络 (RNN) 模型的缺点。随后的研究将注意力机制整合到卷积神经网络 (CNN) 中，用于图像字幕和视觉问答等任务。

2017 年，开创性的论文《Attention is All You Need》引入了转换器模型，该模型完全避免循环和卷积，而仅使用注意力层和标准前馈层。此后，转换器架构已成为尖端模型的支柱，为持续的 AI 时代提供动力。

虽然注意力机制主要与用于自然语言处理 (NLP) 任务（如摘要、问答、文本生成和情感分析）的 LLM 相关联，但基于注意力的模型也广泛用于其他领域。用于图像生成的主要扩散模型通常采用注意机制。在计算机视觉领域，视觉转换器 (ViT) 在对象检测1、图像分割2 和视觉问答3 等任务上取得了优异的结果。