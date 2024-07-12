大多数情况下，分类损失均会以熵为单位进行计算。通俗来说，“熵”是指对某一系统内不确定性的测量。举个直观的例子，通过将抛硬币与掷骰子进行比较可发现：前者的熵较低，因为抛硬币 (2) 的潜在结果数比掷骰子 (6) 更少。

在监督学习中，会将模型预测与数据标签提供的标准答案分类进行比较。这些标准答案标签是确定的，因此熵值会较低或为零。于是，我们可根据使用标准答案标签的确定性与模型预测的标签的确定性之间的差异来衡量损失。

交叉熵损失 (CEL) 的计算公式源自 Kullback-Leibler 散度（KL 散度），而后者可用于测量两个概率分布之间的差异。最终，最小化损失时需对分配给每个潜在标签的概率的真实分布与模型预测的每个标签的相对概率之间的差异进行最小化。



二元交叉熵（对数损失）

二元交叉熵损失（也称为对数损失）用于二元分类。二元分类算法通常输出介于 0 和 1 之间的似然值。例如，在垃圾邮件检测模型中，如果电子邮件输入的结果接近 1，则可以将其标记为“垃圾邮件”。输入产生的输出接近 0，将被归类为“非垃圾邮件”。输出 0.5 表示最大不确定性或熵。

虽然算法会输出介于 0 和 1 之间的值，但正确预测的实际值恰好是 “0” 或 “1”。因此，最小化二元交叉熵损失不仅需要惩罚不正确的预测，还需要惩罚低确定性的预测。这将激励模型学习参数，从而产生不仅正确而且可信的预测。此外，专注于预测似然值的对数 会导致算法对自信给出的错误预测进行更严重的惩罚。

为了保持损失值越小误差越小的惯例，结果乘以 -1。因此，单个示例 i 的对数损失计算如下 – ( y i · log ( p ( y i ) ) + ( 1 - y i ) · log ( 1 - p ( y i ) ) ) ，其中 y i 是真实可能性（0 或 1），p (y i ) 是预测可能性。因此，整组 n 个训练示例的平均损失计算如下 – 1 n ∑ i = 1 n y i · l o g ( p ( y i ) ) + ( 1 - y i ) · l o g ( 1 - p ( y i ) ) 。



分类交叉熵损失

分类交叉熵损失 (CCEL) 将同样的原理应用于多类分类。多类分类模型通常会为每个潜在类别输出一个值，代表属于每个相应类别的输入的概率。换句话说，它们将预测输出为概率分布。

在深度学习中，神经网络分类器通常对输出层的神经元使用 softmax 激活函数。每个输出神经元的值都会映射到 0 到 1 之间的一个数字，这些值的总和为 1。

例如，在仅包含一个潜在类别的数据点中，每个预测的实际值包含 “1”（代表正确分类）和 “0”（代表错误分类）。最小化 CCEL 意味着增加正确分类的输出值，同时 减少错误分类的输出值，从而使概率分布更接近标准答案。对于每个示例，必须为模型预测的每个潜在分类计算对数损失。