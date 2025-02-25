语言编码器捕获单词和短语之间的语义和上下文关联，并将其转换为文本嵌入，以供 AI 模型处理。

大多数 VLM 使用一种特定的神经网络架构，称为转换器模型，作为其语言编码器。转换器的示例包括 Google 的 BERT（基于转换器的双向编码器表示），这是支持当今许多 LLM 的最早的基础模型之一，以及 OpenAI 的生成式预训练转换器 (GPT)。

以下是转换器架构的简要概述：

● 编码器将输入序列转换为称为嵌入的数字表示，以捕捉输入序列中词元的语义和位置。

● 自注意力机制允许转换器将注意力“集中”在输入序列中最重要的词元上，而不管这些词元的位置如何。

● 解码器利用这种自注意力机制和编码器的嵌入来生成统计上最可能的输出序列。