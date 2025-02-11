深入探讨代理式 AI 和生成式 AI 之间的差异，首先要明确两者的定义。

生成式 AI 是一种人工智能，能够根据用户的提示或请求创建原创内容，例如文本、图像、视频、音频或软件代码。生成式 AI 依赖于名为深度学习的机器学习模型（模拟人脑学习和决策过程的算法）以及机器人流程自动化 (RPA) 等其他技术。

这些模型的工作原理是识别大量数据中的模式和关系并对其进行编码，然后使用这些信息来理解用户的自然语言请求或问题。然后，这些模型可以根据实时训练的数据生成高质量的文本、图像和其他内容。

智能体型 AI 描述的是能够自主做出决策和行动的 AI 系统，能够在有限的监督下追求复杂目标。它将大型语言模型 (LLM) 的灵活特征与传统编程的准确性结合在一起。这种类型的 AI 通过使用自然语言处理 (NLP)、机器学习、强化学习和知识表示等技术自主采取行动以实现目标。这是一种 AI 驱动的主动方法，而生成式 AI 则是对用户输入做出反应。智能体型 AI 可以适应不同或变化的情况，可以根据情况做出决策。它用于各种可以从独立操作中受益的应用中，例如机器人、复杂分析和虚拟助理。