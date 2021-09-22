RPA 结合了 API 和用户界面 (UI) 交互，在企业和生产力应用程序之间集成和执行重复性任务。通过部署模拟人类流程的脚本，RPA 工具在不相关的软件系统中自主执行各种活动和事务。



这种形式的自动化使用基于规则的软件执行大量业务流程活动，从而使人力资源腾出时间优先处理更复杂的任务。通过使用 RPA，CIO 和其他决策者可以加快数字化转型工作，并从员工那里获得更高的投资回报率 (ROI)。