真伪之辨：业务用户能否轻松使用 RPA 工具构建软件机器人

这是个经典的系统工程答案——视情况而定。或许可以从自动化领域的几个定义开始理解：

无代码 指那些近乎神话的自动化工具，无需编程语言即可构建应用程序、机器人、流程、决策、聊天机器人等相关成果。但任何无代码自动化软件通常在部署、运维或后期扩展时都困难重重。

一般而言，无代码环境适用范围较窄，虽在特定垂直或横向问题解决中表现良好，却不应应用于其范围之外的领域。我常观察到（尤其是使用无代码工具时），团队容易兴奋地将工具适用范围从核心优势领域（例如管理 2 至 6 人团队的项目任务）过度扩展到并不适配的相邻领域（例如将项目任务与路线图管理集成以实现可追溯性）。

低代码 指更现实的自动化工具，通常无需编码即可开始构建相关成果物，后续可由开发人员扩展而无需推倒重来。

RPA 机器人 指一类自动化成果物，通常融合低代码与基于用户界面的自动化技术，实现类人式的应用程序交互。

这对希望使用低代码 RPA 工具构建软件机器人的业务用户意味着什么？为提高成功率，业务用户需要获得实干型专家团队的优质指导，包括：规范化的最佳实践文档、模板机器人范例、激励创新的正向强化机制，以及响应及时的机器人构建支持。凭借此类指导与支持，业务用户在轻松创建实用软件机器人的同时，可确保机器人的部署与维护成本不超越其优势。

最后重要的是，必须对 RPA 机器人进行质量检测，正如对待任何代码开发一样。虽然软件机器人可能在特定用例中为单用户单设备正常运行，但未必适用于所有场景。如今，云软件普遍需要强化安全防护、日志记录和服务质量保障（例如错误重试机制），而这些在多数情况下无法自动实现或通过低代码完成。若能在 RPA 软件项目中预先规划强化措施，成功率将显著提升。

Jeff Goodhue， 全球企业自动化 IT 专家：