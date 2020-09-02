标签
真伪之辨：业务用户能否轻松使用 RPA 工具构建软件机器人

关于确保业务用户轻松有效构建软件机器人所需条件的七重视角。

机器人流程自动化 (RPA) 工具常被描述为无代码或低代码自动化软件。虽然这可能是事实，但并不意味着业务人员能轻松（或快速）使用它们来构建自动化业务流程的机器人。为验证“任何人都能使用”这一观点，我们特邀多位自动化专家及业务合作伙伴回应这个问题：业务用户能否轻松使用 RPA 工具构建软件机器人？

以下七种视角——来自长期与运用各类 RPA 工具企业合作的专业人士——有助于建立合理预期，明确要确保业务用户轻松构建所需软件机器人以提升工作效率需要哪些条件。

 

视角一：业务用户能够构建自动化业务流程的软件机器人，但需考量两个维度

首先，并非所有业务用户都具备同等能力。我们与客户的合作实践证实了这一点。部分业务用户（如财务分析师）日常使用高级软件，对他们而言构建 RPA 机器人来自动化耗时的重复性任务，可能比处理财务部门流转的某些复杂电子表格更为轻松。而对于来自数字化转型初启行业的从业者，攀登珠穆朗玛峰或许比构建软件机器人更容易。

其次需考量的是对软件机器人的功能预期。RPA 机器人能执行从前台到后台的各种任务，覆盖从简单到复杂的用例。设定机器人的功能目标将直接影响构建所需的技术专精程度。是否希望它执行一些简单的任务，诸如从电子表格中提取数据并导入 CRM 系统？抑或是希望它处理更复杂的操作，例如分类接收的电子邮件、分派工作或制定复杂的决策？ 

我们发现，简单的 RPA 机器人是让多数业务人员接触这款自动化软件的理想切入点。随着经验积累，他们将能运用更先进的 RPA 功能处理更复杂的前台任务自动化。一般而言，可通过以下标准判断哪些业务用户能轻松构建软件机器人：若您能熟练使用电子表格函数，或曾搭建过简单的家庭自动化程序，那么构建 RPA 机器人理应相对轻松。

Jim Casey，IBM 数字业务自动化总监

视角二： 业务高级用户能够构建软件机器人，但 IT 部门需始终参与协作

是的，业务高级用户——那些全面了解系统、流程与工具的人员——经过数周 RPA 培训后能够构建简单的无人值守 RPA 及有人值守 RDA（机器人桌面自动化）软件机器人。但 IT 部门必须全程参与复用设计、测试环节（尤其针对无人值守机器人），并需负责机器人的部署与运维工作。同时 IT 维护升级运行 RPA 及 RDA 机器人的底层平台。换句话说，若无 IT 支持，业务用户无法独立完成端到端的 RPA 全生命周期管理，但他们能够设计与构建软件机器人，并与 IT 部门协作从而在全生命周期中创造显著价值。

Ben Chance,  IBM 自动化业务合伙人兼产品负责人

视角三： 这不仅是构建 RPA 机器人的问题

对此问题的答案通常是否定的，理由有二：

  • 对企业而言，关键在于超越单纯的机器人构建。更需要理解其运作原理。多数情况下，软件机器人的构建并非业务部门的职责。他们的核心任务在于识别自动化需求、发掘应用场景并论证解决方案可行性。优秀的 RPA 工具应能让业务人员在技术层面理解运作机制，并直观呈现功能效果。 
  • 在战术执行层面，通常需要具备中等技术能力的资源（无论是业务/IT 混合型用户还是纯技术角色）来创建软件机器人。因为最佳实践定制、错误处理、弹性设计与优化等工作都需要专业技术能力。而这些技术细节通常是业务用户未曾接触的。 

Zach Silverstein， IBM Cloud 技术服务全球 RPA 技术负责人

视角四： 业务用户在无 IT 支持下构建软件机器人会面临风险

理论上，业务用户确实能够构建 RPA 机器人。随着现有 RPA 工具的普及，构建机器人正变得越来越容易。但若脱离 IT 部门支持而自动化业务流程，他们将面临一定风险。构建软件机器人所涉及的远不止编写代码或脚本的能力。IT 职能部门在合规管理方面拥有深厚的专业知识和多年经验，这在高度监管的行业尤为重要。一位银行业客户最近告诉我，他们的业务用户虽成功开发了数十个 RPA 机器人，却未能充分理解敏感个人信息与个人信息的访问限制要求，最终仍需 IT 部门重新调整部分自动化流程以满足合规标准。

在业务场景优先级排序方面，业务用户也可通过更广阔的视角获益——这需要对系统格局及可行性有充分把握。尽管业务用户完全有能力为其日常执行的交易编写脚本，但 IT 部门的全新视角可能发现并提出彻底重构整个业务流程的方案。通过根本性革新思维，业务用户希望自动化的重复性任务甚至可能被完全消除。

请不要误解，平民开发者确实是任何业务流程自动化项目的宝贵资源，但我建议他们应在 IT 部门及战略转型团队的支持下开展工作，这样才能实现风险最低、回报最高的自动化软件部署。

Katie Sotheran， IBM 自动化战略营销与传播

视角五： 要创建实用的 RPA 机器人，业务用户需要优质指导和及时响应

这是个经典的系统工程答案——视情况而定。或许可以从自动化领域的几个定义开始理解：

无代码 指那些近乎神话的自动化工具，无需编程语言即可构建应用程序、机器人、流程、决策、聊天机器人等相关成果。但任何无代码自动化软件通常在部署、运维或后期扩展时都困难重重。

一般而言，无代码环境适用范围较窄，虽在特定垂直或横向问题解决中表现良好，却不应应用于其范围之外的领域。我常观察到（尤其是使用无代码工具时），团队容易兴奋地将工具适用范围从核心优势领域（例如管理 2 至 6 人团队的项目任务）过度扩展到并不适配的相邻领域（例如将项目任务与路线图管理集成以实现可追溯性）。

低代码 指更现实的自动化工具，通常无需编码即可开始构建相关成果物，后续可由开发人员扩展而无需推倒重来。

RPA 机器人 指一类自动化成果物，通常融合低代码与基于用户界面的自动化技术，实现类人式的应用程序交互。

这对希望使用低代码 RPA 工具构建软件机器人的业务用户意味着什么？为提高成功率，业务用户需要获得实干型专家团队的优质指导，包括：规范化的最佳实践文档、模板机器人范例、激励创新的正向强化机制，以及响应及时的机器人构建支持。凭借此类指导与支持，业务用户在轻松创建实用软件机器人的同时，可确保机器人的部署与维护成本不超越其优势。

最后重要的是，必须对 RPA 机器人进行质量检测，正如对待任何代码开发一样。虽然软件机器人可能在特定用例中为单用户单设备正常运行，但未必适用于所有场景。如今，云软件普遍需要强化安全防护、日志记录和服务质量保障（例如错误重试机制），而这些在多数情况下无法自动实现或通过低代码完成。若能在 RPA 软件项目中预先规划强化措施，成功率将显著提升。

Jeff Goodhue， 全球企业自动化 IT 专家：

视角六： 经一周培训，业务用户即可构建 简单  RPA 机器人

当前几乎所有 RPA 供应商都宣传其低代码、易用型平台适用于业务用户。但现实是，究竟有多少业务用户能规模化运用该平台实现业务流程自动化？

我认同经过一周培训，业务用户能够构建简单的 RPA 机器人。然而，涉及复杂业务流程或规模化自动化时，具备 IT 背景及自动化软件开发经验的人员不可或缺。

如今，独立的 RPA 解决方案已难觅踪迹。机器人流程自动化功能将融入工作流，并与业务流程管理 (BPM)、光学字符识别 (OCR)、 机器学习  (ML) 及 人工智能  (AI) 等技术深度融合。整合这些技术需要强大的架构设计能力。这并不意味着业务用户不应主导 RPA 项目。最成功的 RPA 项目恰恰由业务部门主导，并由业务用户与 IT 人员协同实施。

Divya Rajagopal， IBM 自动化服务线印度负责人

视角七： RPA 已取得长足发展，但并非实现真实投资回报率的关键所在

我们始终在探讨这个问题。我的观点是：业务用户能否构建软件机器人？当然可以！（前提是投入足够时间与精力。）

RPA 工具在赋能业务用户自动化简单重复任务方面已取得显著进展。这无疑是良好的开端。但对我们而言，真正的价值与投资回报率是通过贯穿整个商业生态的集成式智能自动化实现的。虽然这类自动化方案可能更为复杂，却从未削弱业务用户参与的必要性。业务用户在构想可能性边界方面始终扮演关键角色。不过我会持续关注机器人流程自动化领域，因为相关工具与平台正快速演进，致力于为企业用户提供更友好的使用体验。

Chett Carmichael， 南非 i1solutions 公司 RPA 业务发展部

结论： 业务用户能够利用 RPA 工具轻松构建软件机器人，但需注意若干前提

基于以上观点，我们可以说业务用户确实能轻松使用 RPA 工具构建软件机器人——前提是同时说明这需要一定程度的支持（从培训到治理机制），才能实现轻松、快速且安全的构建，尤其是在开发超越简单 RPA 机器人并计划扩展自动化解决方案的情况下。

我的启示是什么？这是一个需要买方审慎辨别的局面：预先向 RPA 供应商提出正确问题，有助于降低总体拥有成本并实现预期投资回报率的可能性。面对 50 多家可供选择的 RPA 供应商，团队的决策能力或将面临考验与压力。

向潜在 RPA 供应商提出以下八个问题，可帮助您确定合适的合作伙伴。

选择 RPA 工具供应商时应提出的八个问题

  1. 您是纯粹专注于 RPA 的供应商，还是将 RPA 视为更广泛自动化解决方案战略的一部分？
  2. 您的自动化平台覆盖范围与集成程度如何？
  3. 能否协助寻找最佳集成机会并推荐最优实施路径？
  4. 是否具备清晰的路线图，能展示未来实现更高程度自动化的路径？
  5. 您的解决方案是否符合我的安全与合规要求？
  6. 是否拥有专业能力帮助我梳理、排序并记录任务与流程？
  7. 您的 RPA 解决方案是否提供开发测试机器人、管理部署、监控处理异常的工具？
  8. 您在业务流程优化与企业计算领域是否有良好往绩？

这些问题摘录自 《Robotic Process Automation：去伪存真选购指南》。 

IBM 提供的 RPA 工具如何？

IBM 于 2020 年 7 月收购了某 RPA 解决方案 （链接位于  ibm.com 外部）。与其他 RPA 工具类似， 搭载 WDG Automation 的 IBM RPA 即服务  (IBM RPAaaS) 是用于构建、运行和监控软件机器人的低代码自动化解决方案。它具备智能聊天机器人和并发机器人执行（即可在同一虚拟主机上运行多个软件机器人）等独特功能。

秉承完全透明的原则，我咨询了前文提及的技术负责人之一——Zach，询问他是否认为业务用户能轻松使用这款 RPA 解决方案构建机器人。他给出了如下评估：

IBM RPAaaS 在提供强大开发环境的同时，保持了业务用户理解与部署自动化所需的上下文情境，其表现超出了我的预期。从双模式脚本/设计器视图、易于构建使用的聊天机器人，到令人印象深刻的命令库（600 多项开箱即用命令）——所有这些功能使其成为高级业务利益相关者、资深 IT 及 RPA 开发者的强大平台。

具备中等至较强技术素养且无 RPA 经验的业务用户，约需两周即可掌握该自动化软件，开始构建机器人并有效实现功能。而要使 RPA 机器人达到生产就绪、具备弹性、可部署且稳健可靠的状态，则需IT资源的介入，因为他们对通用开发概念有着深刻理解。

实际上，无论使用何种 RPA 工具，企业通常会将工具分配给开发资源 使用——因为向技术人员教授业务系统，往往比向业务用户传授开发实践与概念更为简便快捷。此外，业务人员配置和使用 RPA 软件通常针对特定领域的机会。从技术角度看，仅为一两个 RPA 用例对业务用户进行技能提升，在运营逻辑上并非总是明智之举。但随着超自动化的发展，企业逐渐认识到采用增强型 RPA 解决方案处理完整业务流程（而非局部流程）的价值，这一趋势正在发生转变。

最后，随着 RPA 在企业范围内逐步推广，建立 RPA 自动化卓越中心可实现内生性技能提升、持续改进与专业知识积累。这使得业务用户能够随着自动化软件重要性与业务优先级的提升，自然而然地增强对该软件的适应能力与操作技能。

