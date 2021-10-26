机器人流程自动化 (RPA) 的未来

若要取得成功，每位 RPA 领导者必须在设计中明确何时何地应用分析、自动化及人工智能 (AI)。能够提高决策速度的品牌和组织将成功地预测客户需求，兑现品牌承诺并降低监管和合规风险。
了解未来领导者如何开启 RPA 的 3A 之旅——分析、自动化与 AI：
机器人流程自动化 (RPA) 市场已帮助众多客户提升速度、提高准确性、实现更高一致性、降低成本、扩大规模并提升质量。Constellation Research 预计，该市场在 2021 年的收入将达到 22 亿美元，复合年增长率为 18.8%，预计到 2026 年将增长至 50.7 亿美元。
RPA 是一种事务型系统技术，通过软件机器人（“机器人”）实现业务流程自动化。RPA 工具会监控用户操作，并在图形用户界面（GUI）中重复执行相似任务。RPA 与工作流程自动化工具不同，后者依赖明确的规则和操作，以非智能方式自动执行任务。
RPA 工具在能力上已接近极限，因为事务自动化需要大量管理成本。简言之，事务自动化难以管理。因此，一类被称为自主应用程序的新型企业应用应运而生，为财务、供应链、客户体验、人力资源和规划等业务职能提供智能自动化、认知能力和人工智能支持。
实际上，传统事务性应用程序已走到尽头。降低利润率、技术债务及核心系统投资的压力，为自动化企业提供了强大动力。客户寻求基于认知的方法，为自动化与 AI 驱动的精准决策奠定坚实基础。优势包括减少人力投入、降低错误率、实现更智能决策以及大规模安全保障。追求自主企业的第一步，是明确哪些决策需依赖智能自动化，哪些需由人工判断。这些应用程序不能依赖硬编码规则来取得成功。它们必须采用认知方法，运用 AI 与机器学习（ML）技术，实现自主运行。
来自多个领域的供应商正努力兑现这一承诺。传统企业资源规划供应商、云服务提供商、业务流程管理解决方案、机器人流程自动化产品、流程挖掘供应商以及提供软件解决方案的 IT 服务公司，均试图与纯供应商竞争市场份额和主导地位。Constellation Research 预计，该市场到 2030 年将达到 103.5 亿美元。Constellation 认为，每个企业都将设计为具备自主驾驶、自我学习和自我修复能力。
