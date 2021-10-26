机器人流程自动化 (RPA) 的未来

机器人流程自动化 (RPA) 市场已帮助众多客户提升速度、提高准确性、实现更高一致性、降低成本、扩大规模并提升质量。Constellation Research 预计，该市场在 2021 年的收入将达到 22 亿美元，复合年增长率为 18.8%，预计到 2026 年将增长至 50.7 亿美元。

RPA 是一种事务型系统技术，通过软件机器人（“机器人”）实现业务流程自动化。RPA 工具会监控用户操作，并在图形用户界面（GUI）中重复执行相似任务。RPA 与工作流程自动化工具不同，后者依赖明确的规则和操作，以非智能方式自动执行任务。

RPA 工具在能力上已接近极限，因为事务自动化需要大量管理成本。简言之，事务自动化难以管理。因此，一类被称为自主应用程序的新型企业应用应运而生，为财务、供应链、客户体验、人力资源和规划等业务职能提供智能自动化、认知能力和人工智能支持。