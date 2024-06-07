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插图显示整合技术、流程、数据和机器人技术以执行自动化任务
把握 AI 和自动化的机遇 了解相关潜力
了解 AI 如何能帮助提高业务效率、提升生产力水平并推动创新。

实现人力资源和人才的转型

了解如何使用自动化技术来帮助您的人力资源部门找到并招到最优秀的人才。

重新思考招聘

了解如何通过 AI 和自动化技术重新思考和改善客户服务体验，以吸引并留住利润更高的客户群。

重新思考客户服务

文章

通过我们有关业务自动化的博客和讲解，获取最新洞察并丰富您的知识。

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什么是自动化？

借助自动化技术，利用技术、程序、机器人或流程来执行任务，以极少的人力投入获得更佳成果。

 何为生产力低下？

通过放慢工作节奏，提高工作场所的工作效率和满意度，注重质量而非数量。

 AI 在招聘领域的应用

了解如何应用 AI 和自动化技术来改进招聘流程，并有效地识别和招募顶尖人才，以实现招聘目标。

 什么是知识工作者？他们从事哪些工作？

了解如何通过有效地利用知识工作者的专业知识来创造价值，从而在整个组织中扩大知识共享。

 如何改善员工体验

通过研究为营造积极的支持性环境可以重点关注的五个领域，了解如何改善员工体验。

人工智能与人力资源新时代

开启人力资源管理的新时代，数据分析、ML 和自动化可以协同工作，从而节省时间并支持取得更好的成果。

 什么是智能自动化？

了解结合了人工智能和自动化技术的智能自动化 (IA)，它可以自动执行业务中的低级任务。

 SDK 与 API：有什么区别？

了解软件开发工具包 (SDK) 和应用程序编程接口 (API)，以及它们如何能改善软件开发周期和最终用户体验 (UX)。
研究报告

阅读我们的研究报告，了解创新为何以及如何从自动化开始。

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AI 和自动化的威力：智能工作流程

阅读最新研究，了解领导者如何通过将融合技术的工作流程与流程挖掘相结合，来实施数据驱动的创新。

 AI 和自动化的威力：工作效率和敏捷性

了解为什么具有前瞻性思维的高管正在利用数据驱动的创新和自动化来提高员工的工作效率和敏捷性。

 提升 AI 驱动的自动化领域的工作效率

了解 AI 对业务的影响，迎来“增强型员工队伍”：人机合作关系将带来指数级的业务价值。
视频
观看并学习如何利用自动化技术提高效率 若要为一家新公司设计客户服务体验，您会在哪些方面应用自动化技术来进行改进？在本视频中寻找答案。 让我们重新思考客户服务 (2:27)
播客

聆听技术领袖的精彩讨论
商用 AI 的艺术 与 IBM 院士兼技术副总裁 Jerry Cuomo 探索 AI 的变革潜力和可信度，他将与从事艺术和技术交叉领域工作的嘉宾进行交流。 立即收听
IBM 如何助您一臂之力
IBM® watsonx Orchestrate

自动执行重复性任务，以简化工作流程、提高效率并专注于高级别工作。

 简化团队工作 IBM® Automation

利用 IBM Automation 解决方案实现高效自动化，以更低廉的成本获得更高的生产力。

 利用智能自动化 IBM Business Automation

发现利用低代码工具快速提供智能自动化功能的业务自动化软件和解决方案。

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