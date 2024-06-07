什么是自动化？ 借助自动化技术，利用技术、程序、机器人或流程来执行任务，以极少的人力投入获得更佳成果。

何为生产力低下？ 通过放慢工作节奏，提高工作场所的工作效率和满意度，注重质量而非数量。

AI 在招聘领域的应用 了解如何应用 AI 和自动化技术来改进招聘流程，并有效地识别和招募顶尖人才，以实现招聘目标。

什么是知识工作者？他们从事哪些工作？ 了解如何通过有效地利用知识工作者的专业知识来创造价值，从而在整个组织中扩大知识共享。

如何改善员工体验 通过研究为营造积极的支持性环境可以重点关注的五个领域，了解如何改善员工体验。

人工智能与人力资源新时代 开启人力资源管理的新时代，数据分析、ML 和自动化可以协同工作，从而节省时间并支持取得更好的成果。

什么是智能自动化？ 了解结合了人工智能和自动化技术的智能自动化 (IA)，它可以自动执行业务中的低级任务。