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通过放慢工作节奏，提高工作场所的工作效率和满意度，注重质量而非数量。
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了解结合了人工智能和自动化技术的智能自动化 (IA)，它可以自动执行业务中的低级任务。
了解软件开发工具包 (SDK) 和应用程序编程接口 (API)，以及它们如何能改善软件开发周期和最终用户体验 (UX)。
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