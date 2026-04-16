智能体式 AI 如何推动制造业转型

智能体式 AI 正在成为现代制造业中的一股决定性力量，它在制造业传统 AI 能力的基础上，引入了更高的自主性和协调性。
在实践中，这意味着智能体式系统能够实时发现低效之处并采取行动，通常无需等待人工输入。它们还可以自动化跨生产流程的工作流，减少人工协调和延迟。运营变得更加适应性强，并能更好地适应不断变化的生产需求。
在工厂车间，智能体式 AI 还通过将实时数据与上下文及既定目标相结合来增强决策 能力。系统不仅可以标记缺陷，还能调整机器设置、触发质量检查并追溯上游流程的根本原因。先进的算法、机器学习和 AI 推理 驱动着这些行动。这些技术形成了一个持续决策循环，综合考虑成本、质量和交付，并利用反馈来不断改进结果。
随着智能体式 AI 从预测走向执行，维护和资产管理也在以类似的方式演进。这些系统不仅能够识别潜在故障，还能启动和协调响应。它们可以安排维护，并使维修服务与生产优先级保持一致。这些功能创造了一种更主动的方法，使停机时间得以被预判和管理。
在车间之外，智能体式 AI 有助于同步供应链与生产决策。事实上，62% 的供应链领导者认为，嵌入运营工作流的 AI 智能体能够加快行动速度，加速决策、建议和沟通。1
人工智能驱动的系统可以同时解读需求、供应商约束和物流条件。AI 在物流领域 也发挥着越来越大的作用，能够对中断做出更快、更明智的响应。制造商可以在控制成本的同时维持服务水平。
智能体式 AI 在制造业中改变了决策在各项运营中的制定和执行方式，而不仅仅是在孤立的任务或系统内。传统环境依赖分层决策结构，数据向上传递进行分析，指令再向下返回执行。
智能体式系统通过将决策直接嵌入工作流来压缩这一循环，使工厂能够实时响应变化的条件。软件和人的角色从执行任务转变为监督自主系统。
生产环境的特点是高度可变性、更短的产品生命周期，有时还有不稳定的供应链。智能体式 AI 使制造商能够以持续且协调的方式管理这种复杂性。这种同步提高了它们预测变化并实时优化运营预测模型的能力。
由于智能体式系统跨越了传统上相互隔离的生产、维护和供应链等功能，因此减少了孤岛。这种统一的运营模式使得一个领域的行动能够参考另一个领域的状况。
在工厂车间，智能体式 AI 重塑了人们的工作方式。员工从执行预定义任务转向监督系统和做出更高层次的决策。关键角色发生变化，需要新的技能，这影响着培训、劳动力规划和领导层优先事项。
更广泛地说，智能体式 AI 反映了制造业趋势的转变，组织正朝着自主、自我优化的环境迈进。早期采用者已经在启动战略举措，将智能体式 AI 嵌入核心运营。工厂成为动态系统，能够在既定目标内进行调整，而不是依赖持续的人工指令。这种新的自主性水平帮助制造商建立更强的竞争优势，同时提高了对效率、响应能力和可扩展性的期望。
智能体式 AI 可以检测缺陷、采取纠正措施，并在整个生产过程中追溯质量问题。它连接来自传感器、检测系统和历史性能的数据。计算机视觉通常用于自动化质量控制，通过识别问题、确定解决方法并防止问题再次发生。这些行动可以包括调整机器设置或触发更多检测。通过持续改进流程，这些系统也有助于提高产品质量。
例如，在电子制造业中，如果系统检测到反复出现的焊接缺陷，它可以自动修改设备上的温度或时间参数。同时，它可以对最近的焊点发起针对性的质量检查，并识别上游发生的原因，例如材料不一致。
智能体式 AI 能够根据实时输入（如新订单、机器和劳动力的可用性）持续调整生产计划。它还能协调机器人并实现高级任务自动化，有助于确保随着优先级变化，生产步骤得以高效执行。这些系统随着条件变化重新计算工序顺序，即使在发生供应链中断等问题时，也能帮助制造商维持生产。
一个常见的例子是在汽车装配中，关键零部件发货的延迟通常会导致生产线停线。而智能体式系统可以通过自动重新排序作业、优先处理不需要缺失部件的车辆以及在装配线之间重新平衡工作量，来保持生产继续进行。
智能体式 AI 不是优化单个步骤，而是能够实现整个制造工作流的持续改进。它评估成本、速度和质量之间的权衡，并做出有利于整个系统的调整。
在消费品工厂中，智能体式系统可能会识别出，略微降低生产速度可以减少缺陷数量。它还可以降低修复缺陷产品所花费的时间和成本，从而提高整体效率。然后，系统可以自动实施并监控这一调整，并根据结果随时间推移优化这种平衡。
制造运营常常面临能源成本波动和可持续发展目标的挑战。智能体式 AI 可以通过将生产活动与定价、需求和环境目标对齐，动态管理能源消耗。它在决策中会考虑外部因素和运营效率。
例如，在钢铁或化工等能源密集型行业，系统可能会将某些制造过程转移到能源成本较低的非高峰时段。它还可以平衡机器的使用，在保持产出的同时降低总体消耗。
智能体式 AI 创建了一种更集成的资产管理方法。智能体式系统通过协调对潜在设备问题的完整响应，扩展了预测性维护。它评估维护应在何时进行，使其与生产计划保持一致，并帮助确保必要资源的可用性。
在一个大型工厂中，如果一台关键机器出现磨损迹象，系统可以将维护安排在计划内的生产间歇期。它可以订购替换零件并指派技术人员执行必要的工作。它还可以通过暂时将工作量转移到其他机器上来避免生产中断。
智能体式 AI 正开始通过加速研发工作流程来改变制造商设计和开发新产品的方式。这些系统可以将复杂的工程问题分解为更小的任务。它们可以生成设计方案并协调仿真，通常通过使用数字孪生在虚拟环境中测试和验证性能。这一过程缩短了从概念到验证设计所需的时间，并提高了成果的质量。
例如，一家开发新零部件的汽车制造商可以使用智能体式 AI，根据性能要求自动生成设计变体。通过结合生成式 AI 和大语言模型 (LLM) 的能力，该系统可以协助解决复杂问题。它可以运行虚拟测试并根据结果优化规格参数，使工程师能够专注于更高层次的决策。
销售部门虽然不在车间，但它直接影响生产计划和与需求的匹配。智能体式 AI 正在影响制造商管理销售和客户互动的方式。这些系统可以分析客户数据、市场趋势和产品可用性，以实时指导定价、配置和销售策略。这一过程在需求与制造之间建立了更紧密的联系。
例如，一家工业设备制造商可能使用智能体式 AI，根据客户的使用模式和过往购买行为推荐定制化的机械配置。同时，系统可以将这些推荐与当前的生产能力和零部件可用性进行匹配，以确保所销售的产品能够被高效地制造出来。
智能体式 AI 可以使生产决策与供应链状况同步。该系统监控供应商绩效、库存水平和需求。它利用需求预测模型持续更新预测，然后相应调整采购和生产策略。
这一过程减少了外部变化与内部响应之间的延迟，有助于防止瓶颈或库存过剩。在一项 IBM 研究中，76% 的首席供应官表示，以比人类更快的速度执行基于影响程度的重复性任务的 AI 智能体，将提高他们的整体流程效率。1
例如，如果某个供应商发出延迟通知，系统可以自动调整订单数量并识别替代供应商。或者，它可以修改生产计划以更有效地利用可用物料。在快节奏的行业中，这种响应能力有助于防止瓶颈和库存积压。
智能体式 AI 自主行动、跨工作流协调和持续学习的能力，在运营、创新和业务绩效方面创造了可衡量的影响。优势包括：
智能体式 AI 提供了巨大的潜力，但它并非即插即用的解决方案。实施和运行这些系统会带来新的技术、组织和战略挑战。这些挑战不仅限于部署，还延伸到系统如何被治理、集成以及长期建立信任。
借助 IBM watsonx.ai 开发平台，让开发人员能够构建、部署和监控 AI 代理。
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1. 《扩展供应链弹性：面向自主运营的智能体式 AI》， IBM 商业价值研究院 (IBV) 与 Oracle 和 Accelalpha 合作，最初发布于 2025 年 4 月 8 日
2. 《2025 年主要战略科技趋势：智能体 AI》，Gartner，2024 年 10 月