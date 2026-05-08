每个智能体都在“数据平面”中运行：执行任务、与工具交互。控制平面位于该层之上，作为集中式控制中心，负责设置智能体的部署方式、协同工作方式以及行为引导规则。控制平面不关注单个智能体的行为，而是聚焦于多个智能体作为整个 AI 系统的组成部分如何工作。

IBM 商业价值研究院最近的一项研究显示，96% 的企业表示他们已经在某种程度上使用 AI 智能体。随着 AI 智能体在不同团队和用例中采用，碎片化问题从一开始就存在。智能体通常使用不同的框架构建，连接不同的数据源，治理规则也不一致。控制平面提供了一种统一方式来协调和监督这些活动，让组织能够在规模化应用过程中对智能体进行一致管理。

在实践中，控制平面充当智能体与其所依赖的系统之间的中介。在智能体执行操作前，控制平面负责路由请求、执行权限校验并应用策略。它还提供智能体在生产环境中的行为可见性，包括其表现、使用情况和结果。

这种方法让智能体能作为一个协同系统运行，而不是一系列孤立的组件。团队可以应用一致的策略，控制工具和数据的访问，并持续监控智能体的行为方式。在企业 AI 环境中，这种结构支持多个 AI 系统在其中的更广泛的智能体式 AI 生态系统。控制平面还通过在智能体的演进过程中启用版本控制、测试和可控部署来支持迭代。

区分智能体控制平面和模型上下文协议 (MCP) 是有用的，因为它们在不同的层上运行：

智能体控制平面 负责编排和治理跨智能体和服务的系统级协调、控制和生命周期管理。

负责编排和治理跨智能体和服务的系统级协调、控制和生命周期管理。 MCP 定义在单次交互中如何结构化处理上下文、工具和数据并将其传入模型中。

控制平面关注智能体在更大系统中的运行情况，而 MCP 关注模型如何处理特定请求。

开发人员使用它来构建和测试智能体工作流。平台团队使用它来管理基础设施和执行标准。业务和运营团队使用它来支持合规性、安全性和问责制。

智能体控制平面为以结构化和可扩展的方式运行智能体奠定了基础。它帮助实现跨系统协调、建立一致控制，并使智能体行为持续可观测、可管理。