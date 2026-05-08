智能体控制平面是在整个组织中部署、运行、监控并治理 AI 智能体的系统。
每个智能体都在“数据平面”中运行：执行任务、与工具交互。控制平面位于该层之上，作为集中式控制中心，负责设置智能体的部署方式、协同工作方式以及行为引导规则。控制平面不关注单个智能体的行为，而是聚焦于多个智能体作为整个 AI 系统的组成部分如何工作。
IBM 商业价值研究院最近的一项研究显示，96% 的企业表示他们已经在某种程度上使用 AI 智能体。随着 AI 智能体在不同团队和用例中采用，碎片化问题从一开始就存在。智能体通常使用不同的框架构建，连接不同的数据源，治理规则也不一致。控制平面提供了一种统一方式来协调和监督这些活动，让组织能够在规模化应用过程中对智能体进行一致管理。
在实践中，控制平面充当智能体与其所依赖的系统之间的中介。在智能体执行操作前，控制平面负责路由请求、执行权限校验并应用策略。它还提供智能体在生产环境中的行为可见性，包括其表现、使用情况和结果。
这种方法让智能体能作为一个协同系统运行，而不是一系列孤立的组件。团队可以应用一致的策略，控制工具和数据的访问，并持续监控智能体的行为方式。在企业 AI 环境中，这种结构支持多个 AI 系统在其中的更广泛的智能体式 AI 生态系统。控制平面还通过在智能体的演进过程中启用版本控制、测试和可控部署来支持迭代。
区分智能体控制平面和模型上下文协议 (MCP) 是有用的，因为它们在不同的层上运行：
控制平面关注智能体在更大系统中的运行情况，而 MCP 关注模型如何处理特定请求。
开发人员使用它来构建和测试智能体工作流。平台团队使用它来管理基础设施和执行标准。业务和运营团队使用它来支持合规性、安全性和问责制。
智能体控制平面为以结构化和可扩展的方式运行智能体奠定了基础。它帮助实现跨系统协调、建立一致控制，并使智能体行为持续可观测、可管理。
智能体控制平面决定了在依赖 AI 智能体的环境中，工作如何组织与执行，尤其是在组织采用多智能体系统的情况下。在这些系统中，工作由多组智能体协同完成，而不是由孤立的工具或工作流处理。控制平面定义了任务如何分配、智能体如何交互以及输出结果如何验证。这种结构改变了团队设计流程和管理结果的方式。
没有控制平面，组织将面临 AI 智能体蔓延的问题——智能体以不协同、未加管理的方式扩张。在 IBV 的研究中，94% 的企业表示，AI 蔓延正在加剧安全风险和复杂性。随着团队试图简化使 AI 扩展困难的碎片化环境，这还会增加供应商整合的压力。采用控制平面的常见挑战包括：
智能体控制平面通过引入统一标准、协调和监督来解决这些挑战。它为智能体跨团队、跨系统运行提供了一致的方式，减少了重复并提高了一致性。这种结构也使跟踪行为、分配责任变得更容易。
智能体控制平面还决定了组织的变更管理方式。当智能体更新或扩展时，控制平面有助于确保变更遵循既定流程。该系统允许团队以受控的方式测试、批准和部署更新。随着系统的发展，它可以减少中断，支持更可预测的运营。
帮助确保智能体和用户经过身份验证并获得授权，从而跨系统、跨数据源执行权限。这种控制包括应用最小权限原则来限制对敏感数据的访问。
维护可用智能体和工具的集中式目录，支持发现、重复使用和一致调用。该能力还支持跨不同智能体平台引入新的 AI 智能体，并且可以包含预定义的模板来实现标准化设置。
处理智能体操作和工具调用的执行，包括输入处理、输出处理、重试和错误管理。它管理运行时的行为，并有助于确保在需要时实时处理操作。
支持智能体和工具的完整生命周期，包括版本控制、测试、部署和更新。它还维护审计追踪，以跟踪随时间的变化情况。
应用智能体行为的治理规则，例如可以使用哪些工具、可以访问哪些数据以及允许执行哪些操作。这些策略有助于降低风险，限制漏洞暴露风险。
根据上下文、意图和系统规则，将传入请求导向合适的智能体、工具或工作流。
管理智能体如何在任务、会话和工作流之间存储、检索和共享记忆。
捕获日志、指标和跟踪，从而为 AI 智能体监控和调试提供对系统行为、性能和结果的可见性。该能力对 AI 智能体可观测性至关重要。
上一节中描述的能力概述了智能体控制平面可以做什么事情。在实践中，这些能力是通过一组核心平台组件实现的，这组平台组件有时被描述为智能体操作系统，定义智能体如何大规模构建、部署和运行。
它们共同确保在复杂性增加的情况下，工作流仍能保持可靠、安全且具有适应性。控制平面协调执行，而底层运行时系统则执行任务。
当多个 AI 智能体需要以协调、受治理和可扩展的方式运行时，就会使用智能体控制平面。在可靠性、安全性和监督至关重要的环境中，智能体控制平面尤其重要。以下用例说明了控制平面如何塑造实际工作流。
控制平面会捕获有关智能体表现的数据，并利用这些数据来持续优化系统行为。例如，如果支持智能体频繁将某些问题升级，控制平面会识别该模式并更新路由，让更合适的智能体来处理类似请求。
控制平面管理多个客服智能体，它们跨不同的应用和 Copilot 接口处理不同类型的请求。它们路由查询、执行响应准则并跟踪表现，以支持跨渠道提供一致的服务。如果客户通过聊天提交账单问题，控制平面会将请求路由至专门处理账单的智能体。此操作可限制对相关账户数据的访问，并记录交互以供审查。
组织使用智能体控制平面协调跨系统（例如客户关系管理 (CRM)、企业资源规划 (ERP) 和内部工具）、多步骤业务流程中的智能体。控制平面有助于确保每一步都以正确的顺序执行并遵循定义的规则。
例如，在采购工作流中，一个智能体收集供应商估价，另一个智能体评估定价，第三个智能体提交审批。控制平面负责编排这些步骤，执行审批策略，并记录决策以供审计。
控制平面有助于确保智能体行为符合内部政策和外部法规，这一治理能力在受监管行业尤为重要。例如，在金融服务业，生成投资建议的智能体必须遵循合规规则。控制平面会限制数据使用，并记录输出以供监管审查。
在更复杂的场景中，多个智能体会共同完成同一任务。控制平面管理任务如何分配、信息如何交换，以及输出结果如何组合。这种形式的多智能体协作支持跨智能体协同解决问题。
例如，在研究工作流中，一个智能体收集数据，另一个智能体总结调查结果，第三个智能体生成报告。控制平面协调数据流，并帮助确保最终输出符合质量标准。
智能体通常依赖外部系统完成任务。控制平面控制工具和 API 的选择与使用，确保正确排序和安全执行。
例如，销售智能体更新客户记录并发送跟进电子邮件。控制平面协调 CRM 更新并触发电子邮件服务，应用访问权限和格式规范的规则。
智能体控制平面为跨系统、跨团队扩展的 AI 智能体提供了一种结构化的管理方式。其价值在于改进了在生产环境中控制、协调和观察智能体的方式。这些优势有助于支持以企业规模运行的企业级系统。
构建智能体控制平面不是简单的组件拼装，它需要在系统边界、治理和长期运营方面做出深思熟虑的决策。以下实践有助于确保系统在扩展过程中保持高效运行。
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