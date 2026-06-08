使用 watsonx Orchestrate 构建生产就绪的 AI 智能体

智能体开发生命周期 (ADLC) 提供了一个结构化框架，用于在企业环境中设计、开发、部署和持续改进 AI 智能体。

AI 智能体是数据驱动且概率化的系统，其行为会根据数据、使用情况和情境演变。因此，它们必须作为持续的系统进行管理，而不是一次性的实施。

生命周期遵循迭代序列，

规划→构建→测试→部署→监控→运营

每个阶段都能确保智能体保持可靠、可扩展、可观测并能适应不断变化的需求。

在此实现中，重点是 ADLC 的构建阶段。

构建阶段专注于将计划中的企业用例转化为使用 IBM watsonx Orchestrate 的功能性且生产准备的 AI 智能体。

智能体在创建时首先具有与企业用例一致的明确定义的运营角色和业务目标。然后，将企业知识源连接到智能体，以便使用订单、库存和业务规则等运营数据集进行基于事实的推理。

智能体工作流被配置为编排层，以支持多步推理、操作分析和建议生成。工作流处理用户输入，分析延迟订单和库存状况，应用运营业务规则并生成可解释的推荐。

智能体行为使用结构化的企业提示进行定义，这些提示指导智能体如何解释运营查询、调用工作流程、应用业务逻辑和生成有根据的响应。

工作流建立了涵盖完整的运营执行管道，涵盖

用户输入→订单分析→库存分析→业务规则评估→推荐生成→输出

随后，解决方案通过代表性的运营场景进行验证，确保智能体产出准确、可解释且结构化的输出，符合企业运营需求。