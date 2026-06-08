使用 watsonx Orchestrate 构建生产就绪的 AI 智能体

智能体开发生命周期 (ADLC) 提供了一个结构化框架，用于在企业环境中设计、开发、部署和持续改进 AI 智能体。
AI 智能体是数据驱动且概率化的系统，其行为会根据数据、使用情况和情境演变。因此，它们必须作为持续的系统进行管理，而不是一次性的实施。
生命周期遵循迭代序列，
规划→构建→测试→部署→监控→运营
每个阶段都能确保智能体保持可靠、可扩展、可观测并能适应不断变化的需求。
在此实现中，重点是 ADLC 的构建阶段。
构建阶段专注于将计划中的企业用例转化为使用 IBM watsonx Orchestrate 的功能性且生产准备的 AI 智能体。
智能体在创建时首先具有与企业用例一致的明确定义的运营角色和业务目标。然后，将企业知识源连接到智能体，以便使用订单、库存和业务规则等运营数据集进行基于事实的推理。
智能体工作流被配置为编排层，以支持多步推理、操作分析和建议生成。工作流处理用户输入，分析延迟订单和库存状况，应用运营业务规则并生成可解释的推荐。
智能体行为使用结构化的企业提示进行定义，这些提示指导智能体如何解释运营查询、调用工作流程、应用业务逻辑和生成有根据的响应。
工作流建立了涵盖完整的运营执行管道，涵盖
用户输入→订单分析→库存分析→业务规则评估→推荐生成→输出
随后，解决方案通过代表性的运营场景进行验证，确保智能体产出准确、可解释且结构化的输出，符合企业运营需求。
这款 AI 智能体旨在通过分析订单和库存数据来识别延迟、确定根本原因并推荐纠正措施，从而为电子商务运营团队提供支持。
AI 智能体是一个能够理解用户输入、检索相关数据、应用推理并生成可操作结果的系统。在企业环境中，智能体在结构化的工作流中工作，并与业务系统互动，以提供一致且可解释的洞察分析。
运营团队经常会遇到交货延迟、库存短缺和根本原因可见性有限等挑战。此类挑战通常需要跨多个系统进行手动调查，从而导致效率低下和决策延迟。
当用户提交诸如“为什么 iPhone 14 的订单会延迟？”之类的查询时
智能体执行以下步骤：
该智能体遵循结构化的执行流程：
用户查询 → 意图理解 →工具调用 → Astra DB 知识存储库 →语义检索 →业务规则评估 → 推荐生成 →结构化响应→最终输出
为什么这种方法很重要？
这种方法结合了企业数据、业务规则和结构化推理，以产生可靠且可解释的输出。通过将响应锚定于实际数据并强制执行一致的工作流，智能体确保准确性并减少无依据的结论。结构化输出能够实现评估、监控以及与下游系统的集成。
这使得该解决方案适用于对一致性、可追溯性和可靠性至关重要的企业环境。
此实施提供了一个生产就绪的 AI 智能体，
完成此实施后，您将能够
步骤 1：准备样本数据
创建结构化数据集（订单和库存）来模拟企业系统。这些数据集使智能体能够检索和分析真实值，例如延迟、库存水平和仓库分配。业务规则定义了智能体如何解释这些数据以确定根本原因。
orders_data.csv
order_id,product,order_date,delivery_date,status,delay_days,warehouse
1001,iPhone 14,2026-04-01,2026-04-05,delayed,4,WH1
1002,iPhone 14,2026-04-02,2026-04-06,delayed,4,WH1
1003,iPhone 14,2026-04-03,2026-04-07,delayed,4,WH2
1004,iPhone 14,2026-04-04,2026-04-08,delayed,4,WH2
1005,Samsung S23,2026-04-01,2026-04-03,delivered,0,WH1
1006,Samsung S23,2026-04-02,2026-04-04,delivered,0,WH2
1007,Pixel 8,2026-04-01,2026-04-06,delayed,5,WH3
1008,Pixel 8,2026-04-02,2026-04-07,delayed,5,WH3
1009,Pixel 8,2026-04-03,2026-04-05,delivered,0,WH3
1010,OnePlus 12,2026-04-01,2026-04-02,delivered,0,WH1
1011,OnePlus 12,2026-04-02,2026-04-06,delayed,4,WH2
1012,OnePlus 12,2026-04-03,2026-04-07,delayed,4,WH2
inventory_data.csv
product,stock,warehouse,reorder_level
iPhone 14,0,WH1,20
iPhone 14,0,WH2,20
Samsung S23,50,WH1,15
Samsung S23,40,WH2,15
Pixel 8,10,WH3,25
OnePlus 12,5,WH2,15
business_rules.txt
If stock = 0 → stockout issue
If delay_days > 3 → logistics issue
If multiple delayed orders (>2) → supply chain issue
If stock < reorder_level → replenishment needed
If delays across multiple warehouses → systemic issue
这些示例数据集是企业运营系统的简化表示。在此实施中，结构化订单、库存和业务规则信息被转换为自然语言知识文档，并存储在 Astra DB 中。与基于静态文件的方法相比，该外部矢量存储库支持语义检索，并提供更真实的检索增强生成 (RAG) 架构。
步骤 2：创建智能体
导航至“构建”→“智能体”，然后选择“创建智能体”。
在 watsonx Orchestrate 中创建一个智能体，并为其定义名称和描述。这确立了智能体的职责，即作为订单和库存顾问，负责分析数据并提供建议。
名称：订单和库存顾问
描述：AI 智能体，可分析订单和库存数据，以识别延迟、确定根本原因并推荐纠正措施。
第三步：使用 Astra DB 添加企业知识
导航到 “知识”→ 添加源 并选择 Astra DB 作为企业知识存储库。
AI 智能体在运行时不依赖静态文件，而是使用 Astra DB 作为外部矢量数据库来存储和检索运营知识。
提前准备的运营数据集，包括订单、库存记录和业务规则，会被转换为自然语言知识文档，并加载到 Astra DB 中的向量集合中。这些文件共同代表了 AI 智能体理解订单延迟、库存短缺、仓库分配和业务政策所需的运营知识。
存储库中存储的知识示例包括延迟的订单信息、库存可用性、仓库状况、物流中断和运营规则。该存储库充当 AI 智能体的企业记忆。
Astra DB 中创建了支持向量的集合，并生成文档嵌入以支持语义搜索。运行时，IBM® watsonx Orchestrate 查询 Astra DB，以根据用户请求获取最相关的操作记录。然后，智能体使用检索到的信息来执行有根据的推理并生成可解释的建议。
该存储库包含与以下内容相关的信息：
将知识文档加载到 Astra DB 后，该存储库会连接到 IBM watsonx Orchestrate，并配置为“订单”和“库存顾问”的企业知识源。
该存储库支持关键词、矢量和混合搜索模式，实现结构化和非结构化企业信息的高效检索。此功能允许智能体检索相关的操作性知识，并仅基于有依据的企业数据生成响应。
有关配置 Astra DB 连接、身份验证、键空间选择、嵌入模式、搜索模式和字段映射的详细说明，请参阅以下 IBM 文档：
连接 Astra DB 内容存储库：https://www.ibm.com/docs/en/watsonx/watson-orchestrate/base?topic=agents-connecting-astra-db-content-repository
描述性知识名称和存储库描述经过配置，为 AI 智能体提供额外的上下文。
知识名称：
订单和库存 Astra Repository
说明：
企业知识库，其中包含 Order and Inventory Advisor 使用的订单记录、库存信息、仓库配送详细信息、物流信息以及运营业务规则。该存储库支持语义检索和有根据的操作建议。
AI 智能体选择性地检索这些扎根于企业的知识，以识别延迟的订单、检测库存短缺、分析仓库风险和评估操作性业务规则。建议仅根据检索到的知识生成，确保响应可解释并符合企业治理要求。
该基础层通过确保所有生成的见解都完全来源于企业知识而不是无依据的假设，从而提高响应准确性、运营可靠性和可解释性。
通过将 Astra DB 作为外部向量存储库，该解决方案采用了检索增强生成 (RAG) 架构，展示了 IBM watsonx Orchestrate 如何与企业知识库集成，从而提供可扩展、可解释且生产就绪的运营智能。
步骤 4：添加工具集
在智能体配置界面中，导航至工具集 → 添加工具，选择“智能体工作流”作为企业运营工具。
智能体工作流作为编排引擎，负责处理用户交互、操作性推理、企业知识分析和推荐生成。此工作流使 AI 智能体能够在延迟订单、库存短缺、仓库风险和业务规则评估方面执行多步推理。
使用以下详细信息配置工作流：
名称：订单延迟分析工作流
描述：利用有理有据的企业知识分析延迟订单、库存短缺、物流风险和运营业务规则的工作流程。
添加后，工作流在智能体工具集内可用，并可以在用户对话期间自动调用。智能体使用该工作流程处理运营查询，检索有依据的企业洞察，应用业务规则并生成可解释的推荐。
步骤 4.1：配置工作流活动
在智能体工作流程中，配置多阶段的运营推理流程，使用生成式提示活动和用户交互阶段。
该工作流始于用户输入收集阶段，用户在此阶段提供与产品相关的运营查询，例如：
为什么 iPhone 14 的订单出现延迟？
第一阶段是输入产品查询，以收集用户的操作查询。然后，该输入将传递到 AI 推理管道中进行企业分析。
第二阶段是分析订单延迟，评估延迟订单、交付时间表、仓库分配模式和物流相关风险。此阶段有助于识别运营瓶颈和延迟发货行为。
第三阶段是分析库存，评估库存可用性、库存水平、再订购阈值和补货条件。此阶段有助于检测库存短缺和与库存相关的运营风险。
第四阶段，应用业务规则，将预定义的企业运营规则应用于分析后的订单和库存数据。该工作流程会评估缺货问题、物流延误、补货需求和系统性供应链问题等情况。
根据已确定的根本原因，第五阶段“生成建议”生成可解释的操作性建议、纠正措施、监控建议和结构化的企业输出。
最后一个阶段是输出，将向用户显示生成的运营分析和建议。
上传的工作流画布展示了 IBM watsonx Orchestrate 实现的完整企业编排流程。
该工作流设计利用 watsonx Orchestrate 实现多步骤 AI 推理、有依据的企业分析、可解释的建议、模块化编排和生产就绪的运营智能。
步骤 5：配置智能体行为
导航至 AI 智能体的“行为”部分，并定义企业操作行为指令。此配置控制 AI 智能体如何进行推理、检索企业知识、调用连接的工作流以及生成操作性建议。
添加以下行为提示，
您是一位专注于订单管理、库存分析、物流监控与供应链优化的企业运营 AI 助手。
### 职责
### 说明
### 错误处理
如果未找到匹配的产品、订单、库存项或仓库记录：
状态：无可用数据
消息：在可用数据中未找到匹配记录。
建议：验证搜索条件并重试。
### 响应格式
为成功进行分析，请使用以下结构：
状态：成功
摘要：
<概述>
重要结论：
建议：
行为层充当企业推理策略，指导 AI 智能体如何解释操作性查询并在 watsonx Orchestrate 中生成响应。
步骤 5：测试智能体
在配置企业知识、行为指令和智能体工作流后，通过 IBM watsonx Orchestrate 中的 Talk to AI 智能体接口验证 AI 智能体。用户可以提交如下操作性查询：
“为什么 iPhone 14 的订单出现延迟？”
智能体从连接的 Astra DB 存储库中获取相关运营知识，执行配置好的工作流，分析订单和库存信息，应用运营业务规则，识别库存短缺和物流问题，并生成有理据的推荐。测试界面还使开发者能够监控工作流执行、验证响应准确性并在部署前评估生产准备情况。
**延迟的 iPhone 14 订单的根本原因分析**
状态：成功
摘要：四份 iPhone 14 订单 (ID 1001‑1004) 目前延迟了四天。延迟可追溯到主要履单中心 WH1 和 WH2 的库存不可用。
主要结论：
建议：
在本教程中，我们开发了一个使用 watsonx Orchestrate 和 Astra DB 的生产准备型 AI 智能体。该解决方案结合了企业知识基础、智能体式工作流执行、运营业务规则推理和可解释建议生成，以分析订单延迟、库存短缺和供应链瓶颈。
该解决方案演示了企业 AI 系统如何通过可解释的推理、模块化工作流程设计和生产就绪架构原则来支持运营决策。
AI 智能体还通过支持企业 AI 生命周期阶段，包括测试、部署、监控和持续工作流优化，与智能体开发生命周期 (ADLC) 保持一致。
可以实施以下增强功能以进一步扩展企业 AI 解决方案。
规划阶段定义了企业操作性目标，而构建阶段则允许使用企业知识基础、业务规则推理和可解释的运营分析来智能地执行工作流程。该实现展示了 IBM watsonx Orchestrate 如何用于构建具备生产准备的企业 AI 智能体，能够提供可扩展、可解释且运营可靠的解决方案。
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