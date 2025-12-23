AgentOps：使用 Watsonx Orchestrate 通过 IBM® Telemetry 监控和治理 AI 智能体。

让我们来看一下 watsonx Orchestrate 智能体请求的标准执行路径。您的 Weather Agent 径迹应显示类似于以下示例的结构：

0:_ROOT

0.0:agent_style_router # Routes the request

0.1:agent # Prepares prompt + logic

0.1.0:WatsonxChatModel.chat # LLM processes the request

0.2:answer # Sends final answer to user

此工作流展示了单个用户查询的整个生命周期。以下是各项任务的具体内容：

0:_ROOT ：包含所有子任务的顶级跨距。可以将这个文件夹视作存放整个智能体执行过程的文件夹。它定义完整径迹的开始和结束时间，从请求进入系统到最终响应交付。

这种方法很重要，因为根任务的持续时间告诉您用户经历的总延迟。如果数量过高，您可以分析其子任务以确定瓶颈。

0.0:agent_style_router ：路由任务确定由哪个智能体应该处理消息，并将请求分类为相应的处理方式。路由器分析来电请求，决定是否需要对话处理、工具驱动执行、检索增强生成（RAG）或多智能体编排。

路由器确保调用正确的下游逻辑。如果请求被错误路由，您可以在此处找出问题所在。

0.1:agent ：编排整个请求的主要智能体执行上下文。此任务汇集系统交互的提示、对话历史和工具响应。它应用编排规则和策略，并为 LLM 准备输入。此任务决定要进行哪种类型的 LLM 调用。

这一步是编排“智能”发挥的地方。智能体任务可确保 LLM 获得做出明智决策所需的所有上下文。

0.1.0:WatsonxChatModel.chat ：对 LLM 的实际调用，在那里它会收到完整的提示并决定是调用工具、要求澄清还是直接给出答案。它通过文本或结构化工具调用生成响应。

此步骤是模型处理信息并做出决策的“思考”步骤。令牌使用、延迟和质量问题都源于此任务。如果您的智能体运行缓慢或成本高昂，这通常是主要原因。

0.2:answer ：链条中的最后一步是对 LLM 的输出进行格式化，以便交付。此任务将 LLM 的原始输出转换为最终答案格式，并应用任何后处理或格式规则。最后，它将响应传递回聊天界面。

此任务旨在确保用户收到格式正确的响应。如果答案被截断或格式不正确，您需要在此步骤进行调查。

任务工作流程摘要

总结整个工作流：

路由器决定如何处理请求 智能体准备上下文和编排逻辑 LLM 生成响应或工具调用 答案格式化并返回最终输出