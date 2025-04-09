人工智能 (AI) 智能体是指通过设计其工作流和利用可用工具，代表用户或其他系统自主执行任务的系统或程序。与其他 AI 工具不同，这些智能体能够独立解决问题，并可以通过与外部环境交互来执行任务或实现特定目标。
这些智能体主要基于高级大型语言模型 (LLM)，并利用机器学习、自然语言处理 (NLP) 和自动化的不同组合来理解、响应和管理各种沟通渠道中的客户互动。如今，它们被用于改善客户体验 (CX)、优化资源并推动整个客户支持运营中的数据知情决策。
在竞争激烈且高度拥挤的商业环境中，客户体验正成为企业成功的日益关键因素。但随着消费者对客户互动的要求越来越高，服务专业人员正在努力满足他们的期望。根据 Salesforce 最近的研究，82% 的服务代表表示，客户比以前想要更多。 1 由于客户请求量激增且工作往往十分单调，客户服务专业人员的职业倦怠现象日益严重。
自主 AI 智能体能够同时完成各种复杂任务，在增强客户支持方面可以发挥重要作用。自主智能体目前用于简化客户的自助服务选项，并自动执行基本的日常任务。但它们重新构想工作流程和快速扩展的能力可能会显著改变客户服务的执行和设计，特别是考虑到生成式 AI 和会话式 AI 的最新进展。根据与服务部门的整合程度，智能体可以提高人工客服的运营效率，提供卓越的个性化客户体验，让消费者参与并指导他们完成服务流程，或者以最少的人工干预完全解决问题。
随着 AI 智能体的部署频率越来越高，人类和 AI 客户服务智能体之间的这种合作关系预计将会加深。这意味着，随着技术的成熟，它将在推动组织决策和完成以前由人工执行的任务方面发挥更大的作用。 2虽然这些变革将显著提高客户服务的效率和生产力，但也从根本上重新塑造了支持团队的角色，更加重视情商、关系建立和技术头脑。
与一次只回答一个问题的非智能体式助手（例如，聊天机器人）不同，AI 智能体能够将一天的记忆延续到下一天，还能自行推理并采取行动。
AI 智能体可以处理客户或员工的查询以了解意图和背景，并在必要时提出问题。根据已编程任务的复杂性和他们有权使用的外部工具数量，AI 智能体可以解决客户服务单、与客户发送消息、分析消费者数据、将复杂问题上报给人工客服以及提供个性化服务体验。
例如，连接到各种其他系统和数据集的 AI 智能体可以利用预设工具来帮助家庭计划假期：根据现有用户偏好建议目的地、绘制路线、推荐酒店和预订。通过集成第三方数据，一个度假规划智能体网络还可以根据天气或交通等情况实时调整计划。
智能体式客户服务工具可以处理简单任务或复杂工作流，这取决于它们的开发方式以及它们能够访问的工具数量。许多 AI 智能体充当网络的一部分，称为智能体式系统，其中每个 AI 智能体在将查询交给另一个特定于任务或目标的机器人之前执行单独的任务。
例如，智能体式 AI 解决方案可以解释客户查询，识别服务请求的性质并自动发出退款或服务单。这些工具通常与第三方应用程序（例如客户关系管理 (CRM) 软件或 Slack 等通信工具）集成，以增强现有系统并收集相关数据。
综合来看，这些工具通过及时且准确地解决服务请求和其他沟通事务，提升了客户满意度 (CSAT)，从而带来更优质的客户体验。
AI 智能体在客户服务领域中的常见用例包括：
AI 助手通常只能处理预设的常见问题解答和常见问题，而 AI 智能体可以就订单状态、退款政策、产品问题和其他高度专业化的查询与客户进行动态通信。它们可以根据过往互动记录实现个性化请求处理，提供高触达的客户关怀服务。
例如，当房车零售商 Camping World 将虚拟智能体技术集成到其客户服务流程中时，发现客户参与度提升了 40%，而等待时间则从数小时缩短至 33 秒。
AI 智能体可以组织和检索相关数据和知识库文章，确保客户和支持智能体都能实时访问准确、个性化的信息。
AI 智能体可以主动提供客户订单状态和实时跟踪的更新，并根据运输数据、交通状况甚至天气模式提供相关信息。
智能体式 AI 可以帮助客户诊断和解决软件、硬件或产品问题，存储客户的偏好信息以获得更准确的支持。它还可以提供其他产品的建议。通过存储这些偏好，AI 智能体还可以根据个人消费者需求推荐相关的产品和服务。
通过使用情绪分析工具，AI 智能体能够主动解读消费者对新产品或新举措的反应。这些智能体可以作为潜在问题的预警系统，或根据客户数据为新产品功能的构思提供战略性支持。它们还可以提供会议、服务电话和其他客户沟通摘要，为新客户服务代表提供培训材料，并确保整个企业的连续性。
AI 智能体可以帮助完成重要的日常任务，例如客户数据管理、项目管理和其他管理任务。例如，研发先行的 Avid Solutions 成功利用智能体式 AI 将新客户上线时间缩短了 25%。
AI 系统（包括配备自然语言处理的 AI 智能体）可指导客户完成技术或服务相关问题的故障排除步骤。由于这些工具能够随着时间的推移保留“记忆”并个性化输出，因此可以根据单个变量为许多客户问题提供准确的支持。
智能体式 AI 及其相关的人工智能客户服务工具可提高效率、减少错误并为人工客服提供关键情报，以主动响应客户需求。通过将日常手动任务转移给数字工作者，客户服务专业人员有更多机会与消费者建立有价值的联系。
例如，某大型航运公司运用智能体式 AI，将每周入职文书处理时间从 4 小时缩短至 30 分钟。这使运营人员能够大幅增加在更具创造性和细致性的客户关怀项目上的投入时间。
在客户服务领域使用 AI 智能体的一些其他优点包括：
通过面向客户服务的 AI 智能体，客户可以获得多种语言和地点的个性化和全面的支持，而不受人类客服的限制。
AI 智能体主动收集和分析单个人类无法解析的客户互动数据。利用这些数据，智能体式 AI 可以识别趋势、优化资源、提升服务质量，或作为潜在问题的预警信号。
AI 智能体释放了人类客服代表的时间，使他们能够专注于更复杂或敏感的客户互动，或开展更具创造性的客户服务举措。
AI 智能体会自动执行诸如创建服务工单等重复性任务，使企业能够更有效地分配资源。
AI 智能体通过聊天、电子邮件、电话和社交媒体等各种渠道提供无缝且有内聚力的支持。
AI 系统可以在一天中的任何时间即时分析并响应客户查询，最大限度地减少积压和延误。
企业通过自动化日常交互流程并减少对大型支持团队的需求，从而降低运营成本。
AI 驱动的系统可处理不断增长的客户查询，且无需额外的人员配置或基础设施成本。
要让客户服务领域 AI 智能体发挥价值，往往需要明确的目标、长期规划以及对职能角色的重新构想。部署这些工具的公司的四个最佳实践包括：
AI 智能体应当作为对人类客户服务团队的补充，并与整体服务目标保持一致。最成功的部署不仅仅是在没有指导的情况下自动化部分工作流程和操作，而是围绕具体指标（如提升客户满意度评分或缩短解决时间）明确长期和短期目标。
AI 智能体在使用干净、合适的数据进行训练并配备最相关的功能时，效果最佳。配备支持智能体处理自主任务可能涉及审查 API 工具、雇用数据科学家或投资额外的基础设施。确保 AI 智能体能够持续访问最新的知识库和自动化工具，从而使它们能够更有效地运行并适应不断变化的需求。
IBM 发现，当 AI 部署深度融入现有的工作流时，其效率最高。最实用的销售型 AI 智能体能够无缝连接 CRM、企业资源管理 (ERP) 及其他企业系统，访问相关数据并简化管理流程。通过对现有系统进行现代化改造、消除孤岛并允许整个组织的数据访问，领导者可赋予 AI 智能体更有效的决策能力，并根据不断变化的情况提供强大的分析功能。
随着智能体式 AI 执行一系列以往由人工支持人员处理的常规任务，客户服务部门必然会发生变化。客户服务代表可能需要额外的培训，才能与 AI 智能体一起高效工作，适当询问他们并利用他们的洞察分析来改善客户互动。制定明确的政策，将关键客户问题及时上报给人工支持团队，也能有效防止员工和客户的双重挫败感。
