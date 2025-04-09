在竞争激烈且高度拥挤的商业环境中，客户体验正成为企业成功的日益关键因素。但随着消费者对客户互动的要求越来越高，服务专业人员正在努力满足他们的期望。根据 Salesforce 最近的研究，82% 的服务代表表示，客户比以前想要更多。 1 由于客户请求量激增且工作往往十分单调，客户服务专业人员的职业倦怠现象日益严重。

自主 AI 智能体能够同时完成各种复杂任务，在增强客户支持方面可以发挥重要作用。自主智能体目前用于简化客户的自助服务选项，并自动执行基本的日常任务。但它们重新构想工作流程和快速扩展的能力可能会显著改变客户服务的执行和设计，特别是考虑到生成式 AI 和会话式 AI 的最新进展。根据与服务部门的整合程度，智能体可以提高人工客服的运营效率，提供卓越的个性化客户体验，让消费者参与并指导他们完成服务流程，或者以最少的人工干预完全解决问题。

随着 AI 智能体的部署频率越来越高，人类和 AI 客户服务智能体之间的这种合作关系预计将会加深。这意味着，随着技术的成熟，它将在推动组织决策和完成以前由人工执行的任务方面发挥更大的作用。 2虽然这些变革将显著提高客户服务的效率和生产力，但也从根本上重新塑造了支持团队的角色，更加重视情商、关系建立和技术头脑。