这些智能体使用“如果-那么”逻辑运作。与更复杂的智能体不同，它们无法进行自然语言处理（NLP）或明智决策。尽管很简单，但这类智能体可能非常有用，尤其是在多智能体系统中与其他类型的智能体配对时。

从恒温器到机器人吸尘器，反射智能体在现实世界中的应用已有数十年历史，远早于我们今天所知的“agentic AI”。但是现代 agentic AI 系统可以充分利用反射智能体。