AI 智能体评估是指对 AI 智能体在执行任务、做出决策以及与用户交互过程中的表现进行评估和理解的过程。鉴于 AI 智能体本身具有自主性，对其进行评估对于确保其正常运行至关重要。AI 智能体必须按照设计者的意图行事、高效并遵守某些合乎道德的 AI 原则，才能满足组织的需求。评估有助于验证智能体是否满足此类要求，并且还有助于通过确定需要改进和优化的领域来提高智能体的质量。

生成式 AI（gen AI） 智能体通常根据传统的文本到文本任务进行评估，类似于标准大语言模型（LLM）基准，其中通常使用生成文本的连贯性、相关性和忠实度等指标。然而，生成式 AI 智能体通常执行更广泛、更复杂的操作——包括多步推理、工具调用和与外部系统的交互——这需要更全面的评估。即使最终输出是文本，它也可能是查询数据库或调用 API 等中间操作的结果，每个操作都需要单独评估。

在其他情况下，智能体可能根本不生成文本输出，而是完成更新记录或发送消息等任务，其中成功的标准是正确执行。因此，评估必须超越表面文本质量，并评估整体智能体行为、任务成功以及与用户意图的一致性。此外，为了避免开发能力强但资源密集型的智能体，从而限制其实际部署，必须将成本和效率测量纳入评估的一部分。

除了衡量任务性能之外，评估 AI 智能体还必须优先考虑安全性、可信度、政策合规性和偏见缓解等关键维度。这些因素对于在现实世界的高风险环境中部署智能体至关重要。评估有助于确保智能体避免有害或不安全的行为，通过可预测和可验证的输出维护用户信任，并抵制操纵或滥用。

为了实现这些功能性（质量、成本）和非功能性（安全）目标，评估方法可包括基准测试、人机回圈评估、A/B测试和真实世界模拟。通过系统地评估 AI 智能体，组织可以增强其 AI 能力，优化 自动化工作并增强业务功能，同时最大限度地减少与不安全、不可靠或有偏见的智能体 AI 相关的风险。