客户支持是通过提供指导、解决方案和积极的体验来帮助客户解决有关产品或服务的咨询、问题或顾虑以维持客户满意度的做法。
客户支持的主要目标是通过解决技术难题、排除错误和协助实施产品功能来创造无缝体验。客户支持通常比客户服务更关注技术和解决方案，涵盖与客户的所有直接互动，并强调建立关系并帮助确保整体满意度。
成功的客户支持需要为支持团队配备必要的工具、培训和知识，以提供有效的解决方案。客户支持代表与客户密切合作，了解客户面临的挑战并提供可操作的解决方案，以便客户能够不间断地继续使用产品或服务。这些团队还可以充当客户和内部团队之间的桥梁，为产品改进和创新提供宝贵的反馈意见。
客户支持通过各种渠道运作，以满足客户的偏好并确保可访问性。这些渠道包括：
通过使用这些不同的渠道，企业可以根据个人需求量身定制无缝、灵活的支持。
归根结底，客户支持在用户留存和品牌忠诚度方面起到了关键作用。如果执行得当，就能立即解决客户的问题，并增强客户对公司承诺的信任和信心，从而实现客户成功。通过优先考虑响应能力、同理心和技术支持，企业可以为客户营造积极而富有成效的体验。
客户支持至关重要，因为它会直接影响对公司的整体看法以及客户满意度和忠诚度。忠诚度非常重要：McKinsey 的一项研究发现，企业需要获得三位新客户，才能弥补失去一位老客户所带来的商业价值。1
当客户遇到问题或需要帮助时，响应迅速且有效的支持可以将负面体验转化为正面体验。无缝的支持体验让客户放心，表明公司重视他们的需求并致力于让他们满意。
口碑传播和在线评论在吸引新客户、塑造公众认知和推动业务增长方面发挥着重要作用。良好的客户服务和支持能够收获客户的强烈推荐，而糟糕的支持则会将潜在客户“拒之门外”。通过提供及时高效、善解人意的解决方案，企业可以塑造可靠且以客户为中心的定位，从而提高品牌声誉，发挥竞争优势并增加利润。
此外，客户支持对于企业来说，也是取得反馈的重要环节。通过直接与客户互动，支持团队可以获得对反复出现的客户问题、未满足的需求以及产品或服务的潜在改进方向的洞察分析。这些洞察分析有助于制定战略决策、推动创新并增强整体客户体验。
客户支持是客户服务的一部分，通常侧重于技术领域。换言之，客户服务关乎整体体验以及与客户的关系。虽然两者都涉及与客户的互动，但其重点、目的和范围各不相同。
客户支持主要解决具体的技术或产品相关问题。它的形式较为被动且以解决问题为导向，旨在帮助客户排除故障，解答技术疑问，并指导客户使用产品或服务。支持团队通常具备专业技术知识，以帮助客户有效解决挑战。
例如，客户支持代表可能会帮助用户重置密码或修复软件故障。客户支持在技术、软件和电子商务等行业尤其常见，这些行业的产品通常需要详细的指导才能有效运行。
客户服务的范围更广，涵盖所有互动。客户服务人员更注重关系，旨在帮助确保客户满意。客户服务团队专注于在整个客户旅程中创造积极的整体体验。卓越的客户服务包括在购买前、购买期间和购买后为客户提供帮助，以及解决非技术性查询，例如产品推荐、计费问题或投诉。
例如，客户服务代表可能会帮助客户寻找合适的产品、解决配送问题或处理退货事宜。
客户服务和有效的客户支持对于建立忠诚度和减少客户流失都至关重要。成功的企业通常会将两者结合运用，以提供全面且令人满意的客户体验。
客户支持的职责主要包括确保客户获得企业产品或服务的无缝体验。
主要职责包括：
故障排除和解决问题：客户支持的主要职能之一是解决技术或操作问题。其重点包括诊断问题、确定根本原因和提供有效的解决方案。
响应客户咨询：客户支持团队需处理与产品、服务、账单和政策相关的问题和请求。这需要清晰而准确的沟通，以便客户收到及时且有用的答案。
提供产品和服务指导：客户支持通常涉及指导客户如何有效使用产品或服务。这可能包括提供详细操作说明、解释功能或推荐最佳实践以优化使用情况。
管理客户投诉： 支持团队通过确认客户顾虑、理解客户的挫败感并努力提供令其满意的解决方案来解决投诉。有效处理投诉能够化负面体验为积极结果。
与内部团队协作：客户支持充当客户和内部部门（如产品开发、工程或销售）之间的桥梁。他们转达客户反馈，报告重复出现的问题，并倡导以客户为中心的改进。
提供主动支持：主动的客户支持包括预测潜在问题，并在客户遇到问题之前加以解决。这可能包括通知客户进行系统维护、共享已知漏洞的更新信息，或针对反复出现的挑战提供预防性解决方案。
协助帐户管理和交易：支持团队通常会协助完成与帐户相关的任务，例如更新客户信息、管理订阅、处理退款或处理账单差异。
记录和跟踪互动：客户支持代表必须在客户关系管理 (CRM) 系统或工单平台中准确记录互动、问题和解决方案。此文档有助于确保连续性，有利于跟进，并为流程改进提供有价值的数据。
收集和分析客户反馈：通过调研、评论和直接互动收集反馈是支持团队的一项主要职责。支持团队通过分析这些输入内容来识别模式，了解客户需求并对产品、服务或支持流程提出改进建议。
维持客户满意度和留存率：客户支持的最终目的是通过有效解决问题、维持客户满意度和培养忠诚度来增强客户体验。实现这一目的，才能维持牢固的客户关系并提高用户留存率。
提供卓越的客户支持对于培养客户的信任度、忠诚度和满意度至关重要。通过应用这些关键战略，企业可以将客户支持提升到更高的标准：
-提供全渠道支持
-优先考虑速度和响应能力
-为支持团队提供培训
-注重同理心和积极倾听
-赋予支持代理权力
-应用技术和自动化
-提供自助服务选项
-收集客户反馈并采取行动
-积极主动地满足客户需求
-监控指标并持续改进
通过多种渠道提供支持，以便客户使用自己偏好的方式与企业联系，例如电子邮件、电话、聊天、社交媒体或自助服务门户。这种包容性不仅能适应不同的客户偏好，还能提高可访问性。多渠道支持需要实现平台之间的无缝集成，以保持客户交互的一致性和连续性。统一的通信系统让客户支持代理能够跟踪全渠道的会话并提供个性化服务。
及时响应对于客户支持至关重要。快速解决问题展现了企业的专注力，并有助于维持客户满意度。推行相关系统以监控响应时间，并根据紧急程度设置服务级别协议 (SLA) 可以简化支持流程。对于复杂的案例，针对解决时间设定明确的预期并提供定期更新，可以建立信任并减少挫败感。
例如，一家全球领先的家电企业利用 IBM 的新一代虚拟助理技术重塑其售后客户支持流程。采用这项技术后，该企业每月能够处理 120,000 次会话，每次互动的平均时间缩短至 53 秒（处理时间缩短 25%）且仅需交换 9 条信息，从而树立了新的标准。2
训练有素的支持团队对于提供卓越的服务至关重要。培训应涵盖产品知识、沟通技巧、冲突解决和客户同理心。持续培训有助于确保客服人员了解新功能、新政策和行业趋势。此外，培养耐心和适应性等软技能有助于确保客服人员能够针对不同的客户个性和挑战进行有效应对。
同理心是优质客户支持的基石。积极倾听客户的意见有助于确保在提供解决方案之前充分理解他们的顾虑。展现理解和同情心可以化解紧张局面并创造更积极的体验。客户支持专业人员应该学会理解客户的挫败感，并根据他们的情绪状态做出回应，同时始终以解决方案为中心。
已赋权的代理无需一再获取管理层的批准，即可自主做出决策，从而更快地解决问题并提高客户满意度。例如，允许客户服务中心或帮助台代理在支持互动期间根据既定政策协助退款、升级、特价或换货，可以加快解决问题的速度并让客户满意。赋权还需要明确的指导方针和对团队判断力的信任，以确保互动的一致性。
科技可以显著提高客户支持的效率。客户关系管理 (CRM) 软件、工单系统和聊天机器人等工具简化了问题的跟踪、分类和解决。例如，CRM 系统可为代理提供客户的历史记录，使其能够根据之前的互动定制回复。实现客户服务常规任务（例如确认电子邮件或常见查询响应）的自动化，让人工代理能够专注于更复杂的问题解决。
结构清晰的客户自助服务门户有助于客户独立寻找常见问题的答案，从而为客户和支持团队节省时间。
例如，IBM 为一家瑞典电信公司设计了一个灵活的在线门户，编排 Salesforce Experience Cloud 和 Service Cloud，为客户提供了一个由 AI 支持的数字界面，用于打开支持工单、进行实时聊天、在用户论坛上协作以及查看网络数据。
因此，900 个机构客户帐户现已具备自助服务功能，客户的技术问题解决时间预计缩短一半，需要工程师上门服务的次数预计减少 25%。即使是危险的爬塔行为也预计减少 10%，有助于确保为员工提供更安全的工作条件。2
通过调研、评论和跟进定期收集反馈有助于确定优势和改进方向。分析反馈可以发现支持过程中反复出现的问题或漏洞。根据客户洞察分析采取行动体现了企业不断改进的决心，有助于完善服务战略，使其与客户期望保持一致。
积极主动的客户支持能够在问题升级之前预测到潜在问题。这可能涉及监控产品性能、发送有关更新或已知问题的警报，以及提供有关最佳实践的指导。积极主动不仅能最大限度地减少干扰，还能通过展示公司对客户成功的承诺来建立客户的信任和忠诚度。
关键绩效指标 (KPI)，例如首次响应时间、解决时间、客户满意度得分 (CSAT) 和净推荐值 (NPS)，能够让企业深入了解客户支持的有效性。定期审查这些指标有助于确定模式、改进方向和成功战略。例如，如果首次响应时间很长，应考虑重新分配资源或自动执行初始响应。
科技的进步，尤其是人工智能 (AI)、自动化和混合云的进步，提高了效率、个性化和整体客户体验，从而彻底颠覆了客户支持的定式。客户支持和客户服务软件有助于企业提供更快、更智能、更个性化的服务，同时优化资源并提高盈利能力。在 AI 驱动的自动化与人类同理心之间保持平衡，对于营造全面且令人满意的客户体验至关重要。
以下是科技和 AI 影响客户支持的主要方式：
人工智能驱动的协助和自动化：生成式 AI 驱动的聊天机器人和虚拟助理通过类似人类的会话式交互，处理常见问题解答、密码重置和订单跟踪等日常查询。这些工具可实时解决问题，在必要时将复杂案例上报给人工代理，并通过提供建议、模板或知识库文章来实时协助代理。
这种自动化有助于确保全天候可用性，加快响应速度，降低运营成本，并允许人工客服专注于高优先级的问题。
个性化客户体验：AI 会分析客户数据来量身定制互动。通过使用客户历史记录、偏好和行为模式，支持系统可以提供个性化的解决方案、产品推荐或主动帮助，从而提高客户满意度和忠诚度。
增强的自助服务选项：人工智能为知识库、交互式常见问题解答和教程系统等复杂的自助服务工具提供支持。客户无需联系支持客服，即可快速找到问题的解决方案，从而为客户和企业节省时间。
语音识别和 IVR 系统：AI 驱动的交互式语音应答 (IVR) 系统使用语音识别技术为来电客户提供帮助。这些系统可以识别客户意图，提供相关选项并将其来电直接转接至合适的部门或代理。
情绪分析和客户洞察分析：AI 可分析客户互动以实时评估其情绪和语气。此功能可帮助代理在会话期间调整其沟通方式，并提供对整体客户满意度的洞察分析，以便企业确定改进的方向。
预测性支持和主动外展：AI 可以根据历史数据和使用模式预测潜在问题，以便企业在问题升级之前将其解决。主动通知，例如有关系统中断或订阅续期的警报，可减少客户的挫败感并增强支持体验。
高效的工单管理系统：技术驱动型工单平台使用 AI 对支持请求进行优先排序、分类并将其发送给相应的团队或客服人员。这些系统通过帮助确保紧急问题得到及时解决，以及将问题与拥有必要专业知识的客服人员进行匹配，来提高效率。
可扩展的全球支持：科技使企业能够跨越不同时区和语言提供规模化支持。人工智能驱动的翻译工具和多语言聊天机器人可帮助企业满足全球受众的需求，而不会显著增加其成本。
数据驱动型决策：AI 和分析工具处理大量客户数据，揭示趋势和模式。这些洞察分析可帮助企业有效优化支持策略、改进产品设计并解决重复出现的问题。
IBM 成功推行了一个用于自动编写案例摘要的 AI 模型，而这项任务以往需要近 25,000 名支持人员手动完成。借助 watsonx.ai，总结大量案例详情的时间从 35 分钟缩短到几秒钟，每个季度可节省约 125,000 个小时，并通过数字劳动力效率节约了近 1200 万美元的资金。这加快了编写研究报告的速度，此外，几乎所有已解决的案例都能生成摘要。3
持续学习和改进：AI 系统可以从过去的互动中学习，逐渐提高其性能。这种能力有助于确保自动化系统和聊天机器人变得更加准确和高效，从而提高所提供支持的质量。
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