客户对企业的期望很高。个性化体验已经不够了；顾客期望并想要的是高度个性化的体验。这要求向客户传递有针对性的信息，并利用客户的独特数据来打造高度个性化的体验。

2024 年，我们见证了客户个性化体验的飞速发展；而现在，AI 驱动的高度个性化体验兴起，我们又向前迈进了一步。通过创建客户档案并利用 AI 功能（如 AI 智能体和 AI 数据分析等），企业可以确定目标受众并打造相关体验，为客户提供他们真正想要的东西。但是，没有放之四海而皆准的方法。这需要实施强大的数据战略，以便对消费者行为提供清晰的洞察分析。