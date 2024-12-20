让我们回到 2024 年初。当时，AI 功能的潜力让人兴奋不已，尤其是在客户体验 (CX) 方面。随着时间的推移，有一点越来越明确：AI 不会消失。
如今，消费者比以往任何时候都更加清楚地意识到 AI 的潜力；有些人甚至理解随之而来的隐私问题和挑战。尽管消费者的消费方式发生了巨大变化，但归根结底，最重要的还是出色的客户体验。如果客户对体验不满意，他们很可能会转向其他更好的商家。
需要明确一点的是：企业需要想方设法吸引客户并提高客户的品牌忠诚度。正如 IBM 商业价值研究院发布的《2025 年五大趋势》报告中明确指出的那样，“没有什么比定制体验更能让客户再次光临。”考虑到这一点，了解以下七大客户体验趋势，有助于企业领导者在 2025 年提高客户忠诚度和用户留存率。
客户希望公司能够预判他们的需求，甚至在他们自己还意识到这些需求之前就做出预判。这种积极主动的做法正是客户在 2025 年对于公司的希望和期望。要采取这种积极主动的做法，通过客户体验指标跟踪用户体验至关重要，指标包括客户满意度得分 (CSAT) 和净推荐分数 (NPS)。
这种预测性策略可以促进与客户建立更深层次的联系，而且有助于在客户提出问题或联系企业之前就塑造客户旅程。企业可以通过 关键绩效指标 (KPI) 和 AI 驱动的战略更好地理解客户行为数据、监控社交媒体并获得定性洞察分析，从而抢先解决客户痛点。另外，如果品牌能主动与客户接触并在问题尚未显现前就制定解决方案，那么就更有可能留住满意的客户。
客户接触点似乎越来越多；品牌参与比以往任何时候都更加重要。正因如此，对于希望采用统一方法管理各个渠道（包括门店、在线平台、短信和应用程序）并实现无缝互联的公司而言，全渠道战略至关重要。企业已开始意识到全渠道互动的优势，尤其是与 AI 功能相结合时。
AI 驱动的工具可以帮助管理整个企业的数据，确保客户无论是在实体店购物还是通过应用程序购物都能获得无缝体验。组织需要愿意投入时间和资源来管理数据，并将这些数据转化为切实可行的洞察分析，以改善客户旅程。
全球企业数量不断增加，这使得品牌获取并留住客户变得更具挑战性。因此，客户忠诚和奖励计划将成为明年的重要趋势。这类计划可以激励客户留下来，在某些情况下还可以吸引新客户。一般而言，这些计划会提供折扣、返利，有时甚至是一份小礼物。
这些类型的激励措施让客户感到自己的付出被看到并受到赞赏。这使得用户更有可能向朋友推荐该品牌，在社交媒体平台上分享他们的体验，并选择参与促销活动。如今，客户的选择太多了，他们更倾向于选择下一个更好的选项。通过将客户参与工具与 AI 驱动的技术相结合，组织可以了解促进客户做出决策的因素，并据此构建量身定制、深思熟虑的忠诚度计划。
在当今瞬息万变的数字商务世界中，任何想要取得成功的企业都需要思考如何提升客户体验，以及如何将 AI 融入到工作流中。随着数字环境的变化和客户期望的不断提高，这项任务只会变得越来越复杂。
虽然未来一年的趋势多种多样，但归根结底还是速度、便利性和一致性。客户需要的是可靠性。企业可以通过利用新技术获取正确的洞察分析，同时保持与人际互动的平衡，继续帮助客户感受到被关注和重视，从而提升客户忠诚度。
IBM Consulting 在客户旅程映射、设计、平台实施以及数据和 AI 方面拥有深厚的专业知识，可以帮助您利用先进的技术在整个客户生命周期中实现转型。
通过专为企业打造的预构建 watsonx AI 客户服务智能体，为客户服务团队赋能，以维持客户满意度
助力提升客户体验。利用 AI 智能体提升客户满意度，提高投资回报率。
在整个服务客户的流程中构想、设计和提供更智能的体验，从而释放商业价值并推动业务增长