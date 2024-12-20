2025 年客户体验趋势

By Alexandria Iacoviello and Amanda Downie and Teaganne Finn

让我们回到 2024 年初。当时，AI 功能的潜力让人兴奋不已，尤其是在客户体验 (CX) 方面。随着时间的推移，有一点越来越明确：AI 不会消失。

如今，消费者比以往任何时候都更加清楚地意识到 AI 的潜力；有些人甚至理解随之而来的隐私问题和挑战。尽管消费者的消费方式发生了巨大变化，但归根结底，最重要的还是出色的客户体验。如果客户对体验不满意，他们很可能会转向其他更好的商家。

需要明确一点的是：企业需要想方设法吸引客户并提高客户的品牌忠诚度。正如 IBM 商业价值研究院发布的《2025 年五大趋势》报告中明确指出的那样，“没有什么比定制体验更能让客户再次光临。”考虑到这一点，了解以下七大客户体验趋势，有助于企业领导者在 2025 年提高客户忠诚度和用户留存率。

趋势 1：高度个性化的互动

客户对企业的期望很高。个性化体验已经不够了；顾客期望并想要的是高度个性化的体验。这要求向客户传递有针对性的信息，并利用客户的独特数据来打造高度个性化的体验。

2024 年，我们见证了客户个性化体验的飞速发展；而现在，AI 驱动的高度个性化体验兴起，我们又向前迈进了一步。通过创建客户档案并利用 AI 功能（如 AI 智能体和 AI 数据分析等），企业可以确定目标受众并打造相关体验，为客户提供他们真正想要的东西。但是，没有放之四海而皆准的方法。这需要实施强大的数据战略，以便对消费者行为提供清晰的洞察分析。

让 AI 服务于客户服务

了解生成式 AI 如何提供更加无缝、令人满意的客户体验，并在以下三个关键领域提高组织的工作效率：自助服务、人工客服和联络中心运营。
趋势 2：积极主动的客户参与

客户希望公司能够预判他们的需求，甚至在他们自己还意识到这些需求之前就做出预判。这种积极主动的做法正是客户在 2025 年对于公司的希望和期望。要采取这种积极主动的做法，通过客户体验指标跟踪用户体验至关重要，指标包括客户满意度得分 (CSAT)净推荐分数 (NPS)

这种预测性策略可以促进与客户建立更深层次的联系，而且有助于在客户提出问题或联系企业之前就塑造客户旅程。企业可以通过 关键绩效指标 (KPI) 和 AI 驱动的战略更好地理解客户行为数据、监控社交媒体并获得定性洞察分析，从而抢先解决客户痛点。另外，如果品牌能主动与客户接触并在问题尚未显现前就制定解决方案，那么就更有可能留住满意的客户。

趋势 3：全渠道整合

客户接触点似乎越来越多；品牌参与比以往任何时候都更加重要。正因如此，对于希望采用统一方法管理各个渠道（包括门店、在线平台、短信和应用程序）并实现无缝互联的公司而言，全渠道战略至关重要。企业已开始意识到全渠道互动的优势，尤其是与 AI 功能相结合时。

AI 驱动的工具可以帮助管理整个企业的数据，确保客户无论是在实体店购物还是通过应用程序购物都能获得无缝体验。组织需要愿意投入时间和资源来管理数据，并将这些数据转化为切实可行的洞察分析，以改善客户旅程。

趋势 4：增强现实体验

随着企业寻求新技术来吸引和留住客户，虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 已经并将继续成为来年的趋势。企业纷纷为其品牌打造令人惊叹的交互式体验，以前所未有的方式激发客户兴趣。知名奢侈品牌路易斯威登已开始使用 3D 技术（ibm.com 外部链接），为其纽约旗舰店打造标志性奢华行李箱造型外立面。

这种营销策略只是品牌利用新技术增强产品叙事的众多例子之一。这项技术将现实世界和数字世界结合在一起，以吸引和打动客户。一些化妆品公司已经开始使用 AR 镜子来帮助顾客与产品进行实时互动，为他们带来难忘的体验。

趋势 5：客户忠诚度和奖励计划

全球企业数量不断增加，这使得品牌获取并留住客户变得更具挑战性。因此，客户忠诚和奖励计划将成为明年的重要趋势。这类计划可以激励客户留下来，在某些情况下还可以吸引新客户。一般而言，这些计划会提供折扣、返利，有时甚至是一份小礼物。

这些类型的激励措施让客户感到自己的付出被看到并受到赞赏。这使得用户更有可能向朋友推荐该品牌，在社交媒体平台上分享他们的体验，并选择参与促销活动。如今，客户的选择太多了，他们更倾向于选择下一个更好的选项。通过将客户参与工具与 AI 驱动的技术相结合，组织可以了解促进客户做出决策的因素，并据此构建量身定制、深思熟虑的忠诚度计划。

趋势 6：语音交互

语音助手预计将在未来几年呈指数级增长，苹果的 Siri、亚马逊的 Alexa 及语音识别等技术将帮助客户轻松购物。语音交互在商务领域的普及进一步促使企业重新思考其渠道策略。

语音技术开发并非易事，需要复杂的应用程序和 AI 驱动的功能，以确保正确解读人类语音。企业将寻求开发人员的帮助，以构建能够实现无缝语音交互的语音技术。此外，组织将需要依靠自然语言处理、机器学习会话式 AI 等流程来优化这项技术。

趋势 7：人工智能驱动的客户服务

在过去几年，我们看到聊天机器人和 AI 客户服务助手越来越受欢迎。到 2025 年，人工智能驱动的客户服务将成为企业满足客户期望的关键因素。客户希望获得快速响应和更快的问题解决速度。今天的消费者似乎并不介意人工智能驱动的客户服务交互，并且更期待组织利用智能聊天机器人和预测性分析技术来快速解决他们的问题。

对于希望将 AI 引入工作流程的组织来说，客户服务是一个很好的起点，也是业务负责人可以准确了解自动化技术运行情况的一个领域。

客户体验成为竞争优势

在当今瞬息万变的数字商务世界中，任何想要取得成功的企业都需要思考如何提升客户体验，以及如何将 AI 融入到工作流中。随着数字环境的变化和客户期望的不断提高，这项任务只会变得越来越复杂。

虽然未来一年的趋势多种多样，但归根结底还是速度、便利性和一致性。客户需要的是可靠性。企业可以通过利用新技术获取正确的洞察分析，同时保持与人际互动的平衡，继续帮助客户感受到被关注和重视，从而提升客户忠诚度。

IBM Consulting 在客户旅程映射、设计、平台实施以及数据和 AI 方面拥有深厚的专业知识，可以帮助您利用先进的技术在整个客户生命周期中实现转型。

作者

Alexandria Iacoviello

Content Writer

IBM Consulting

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think
