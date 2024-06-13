2024 IBM 消费者研究发现，超过一半的受访者表示有兴趣在购买零售商品时使用机器人或虚拟助理 (55%)、增强现实或虚拟现实 (55%) 以及 AI 应用程序 (59%)。

生成式人工智能：生成式人工智能有几个关键用例可以增强用户参与度，包括：

机器学习 (ML)：收集大量客户反馈的组织可以使用 ML 来解析这些信息并生成可操作的洞察。ML 可以使用数据和算法让 AI 模仿人类的学习方式。

自动化：自动化有助于组织简化工作流并定制体验。拥抱自动化的组织能够为用户提供从认知到购买全流程的卓越体验。

例如，访问网站的潜在客户可以与人工智能聊天机器人互动，获得更多信息。这些客户可以通过提供其电子邮件地址来请求更多信息。组织可以设置电子邮件工作流，以提供更多信息、独家优惠和征求反馈。

增强现实 (AR)：AR 通过将数字信息实时集成到用户所在环境来实现交互。组织可以通过使用增强现实技术向客户展示个人护理产品在他们身上的效果或家居用品在他们家中的效果，从而提高用户参与度。

虚拟现实 (VR)：组织可以利用虚拟现实为客户打造更加身临其境的体验。客户可以创建营销材料、产品可视化和其他体验，以帮助客户做出重要的购买决策。