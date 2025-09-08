构建已治理数据基础，以加快取得数据结果并满足安全、隐私和合规性要求
数据治理是侧重于组织数据的质量、安全性和可用性的数据管理学科。数据治理通过定义和实施数据收集、所有权、存储、处理和使用的政策、标准和程序，帮助确保数据完整性和数据安全。
可以在无需移动数据的情况下，访问各种业务孤岛、本地部署和云端环境中的数据。
对所有数据实施隐私和使用政策，从而全面保护数据使用。
通过量身定制的界面（代码、画布、无代码），让各种技能水平的用户都能访问可信数据。
构建 Data Fabric 架构，连接分布于各种混合云环境中的孤立数据。
IBM watsonx.governance 工具包与您现有的系统无缝集成，可加速负责任的 AI。自动化工作流则可落实人工智能治理计划中定义的最佳实践。
IBM watsonx.data intelligence 发现、管理并治理数据资产，将原始信息转化为精准 AI 与有效洞察，横跨本地与云端环境。
Guardium AI Security 可提供强大的企业级解决方案，以管理 AI 资产的安全。
在 IBM® Consulting，我们指导客户“部署合适的 AI”以创造企业级价值，并“合理应用 AI”来降低价值创造的风险。