构建已治理数据基础，以加快取得数据结果并满足安全隐私和合规性要求

信任您的数据，即信任您的 AI。

探索强大的数据和人工智能治理如何确保每项决策的准确性、公平性和安全性。阅读我们的最新博客，了解治理为何能成为可信创新的基础。

建立信任，交付成果。

数据治理是侧重于组织数据的质量、安全性和可用性的数据管理学科。数据治理通过定义和实施数据收集、所有权、存储、处理和使用的政策、标准和程序，帮助确保数据完整性和数据安全。
打通数据孤岛

可以在无需移动数据的情况下，访问各种业务孤岛、本地部署和云端环境中的数据。
保护数据的隐私和安全

对所有数据实施隐私和使用政策，从而全面保护数据使用。
为所有数据使用者提供助力

通过量身定制的界面（代码、画布、无代码），让各种技能水平的用户都能访问可信数据。
提升生产力

构建 Data Fabric 架构，连接分布于各种混合云环境中的孤立数据。

主要产品和服务

IBM® watsonx.governance

IBM watsonx.governance 工具包与您现有的系统无缝集成，可加速负责任的 AI。自动化工作流则可落实人工智能治理计划中定义的最佳实践。

 IBM® watsonx.data情报

IBM watsonx.data intelligence 发现、管理并治理数据资产，将原始信息转化为精准 AI 与有效洞察，横跨本地与云端环境。

Guardium AI Security

Guardium AI Security 可提供强大的企业级解决方案，以管理 AI 资产的安全。

 数据和 AI 咨询

在 IBM® Consulting，我们指导客户“部署合适的 AI”以创造企业级价值，并“合理应用 AI”来降低价值创造的风险。

用例

采用相同的工具来准备、清理和治理数据及 AI。
协作构建模型，减少偏差，无需离开平台即可进行部署。

学习如何构建强健的治理框架
利用自动化工具和实时监控来了解风险敞口，通过主动治理和安全管理发现漏洞、修复错误配置并构建可信的 AI。

资源

2024 年 Gartner 增强数据质量解决方案魔力象限报告
了解为什么 IBM 能够在 2024 年 Gartner 增强数据质量解决方案魔力象限中连续 17 次荣膺领导者。
商用 AI：通过治理手段，充分释放 AI 的投资回报率
IDC MarketScape 对 ML Ops 领域的供应商分析评估了市面上的各类提供商，并强调了 IBM 在人工智能治理、部署选项灵活性和低代码／无代码功能方面的优势。
领导者的数据治理
本电子书分析了与数据治理和隐私相关的多个主题，例如可扩展性、确立并实施组织级标准，以及数据沿袭和可追溯性。
IBM Match 360
整合来自不同数据源的数据集，利用由 ML 驱动的 Master Data Management 提供 360 度实体视图。
采取后续步骤

咨询行业同行的建议、与数据治理和质量专家交流最佳实践，并获取产品资讯和实用资料。

 深入了解 watsonx.data intelligence
