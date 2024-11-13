管理敏感 AI 数据和 AI 模型的安全风险
利用 IBM Guardium AI Security 持续识别和修复 AI 数据、模型和应用程序使用中的漏洞。
Guardium AI Security 可帮助组织：
这属于 IBM Guardium Data Security Center 的一部分，该中心可支持安全和 AI 团队在整个组织内开展协作，实现工作流程整合、数据资产统一视图，以及合规策略的集中化。
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确保 AI 部署安全的最佳实践
Guardium AI Security 揭示了与每个部署相关的 AI 模型。它能够揭示每个 AI 部署的数据、模型和应用程序的使用情况。您还将看到访问该模型的所有应用程序。
您可以查看模型、其底层数据和访问该模型的应用程序中的漏洞。每个漏洞均分配有一个严重性分数，以便您可以确定后续步骤的优先顺序。您可以快速导出漏洞列表，以供报告。
Guardium AI Security 可帮助您管理安全风险，并应对与 AI 模型和 AI 数据相关的合规问题。漏洞已映射到评估框架，例如 OWASP Top 10 for LLM，以便您轻松了解有关已识别风险和要缓解的控制的更多信息。
对于安全团队来说，Guardium AI Security 有助于实现敏感 AI 数据和 AI 模型的企业级安全。您可以使用工作流程整合、数据资产统一视图以及合规策略的集中化来降低复杂性，并在工具和人员之间共享信息。
对于 AI 团队来说，识别 AI 部署中的漏洞非常重要。借助 Guardium AI Security，您可以查看模型、其底层数据和访问该模型的应用程序中的漏洞。每个漏洞均分配有一个严重性分数，以便您可以确定后续步骤的优先顺序。
对于风险与合规团队来说，遵守当前的数据安全和新兴的 AI 合规要求（例如《欧盟 AI 法案》）非常重要。通过 watsonx.governance 和 AI Security 集成共享底层数据，您可以在统一的仪表板上查看安全风险和合规情况，从而推动跨职能协作。