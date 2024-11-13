IBM Guardium AI Security

首席信息安全官 (CISO) 对于安全团队来说，Guardium AI Security 有助于实现敏感 AI 数据和 AI 模型的企业级安全。您可以使用工作流程整合、数据资产统一视图以及合规策略的集中化来降低复杂性，并在工具和人员之间共享信息。

首席创新执行官（AI 负责人） 对于 AI 团队来说，识别 AI 部署中的漏洞非常重要。借助 Guardium AI Security，您可以查看模型、其底层数据和访问该模型的应用程序中的漏洞。每个漏洞均分配有一个严重性分数，以便您可以确定后续步骤的优先顺序。