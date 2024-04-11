IBM Match 360 无缝整合来自不同来源的数据，从而建立单一的、可信的 360 度全方位客户视图。它是 IBM Cloud Pak for Data 的一部分，包括云原生、机器学习驱动的匹配功能，从而提供业务洞察和 360 度全方位数据视图。
数据驱动的企业需要正确的数据才能在不断变化的市场中保持竞争优势，并提供最佳的客户体验。对实时洞察和数据民主化的需求，跨多个系统的数据激增以及不断增加的法规使得数据从业者难以了解哪些数据可用，哪些数据可信，以及哪些数据适合当前任务。
IBM Match 360 提供智能匹配，企业可以对其进行调整和训练，以提供关键企业数据的可信、综合、治理视图。该软件提供了涵盖不同来源、域和系统（包括内部和外部数据）的实体解析功能，为这些实体提供可信的视图。借助 IBM Match 360，用户和系统可以全面了解所需的数据。
更清晰地了解企业所有数据系统中的客户、家庭和组织等实体，从而提高敏捷性并加快实现投资回报率。
破除数据壁垒，开发涵盖所有数据的集成视图，从而提高洞察力。
连接各个孤岛的数据，并为每个实体关联适当的合规标准，以便大规模满足数据隐私和监管合规性需求。
通过已治理数据基础推动一致的数据理解，以加快取得数据结果并满足隐私和合规性要求。
利用外部数据增强现有的 Master Data Management，使业务用户能够通过 ML 驱动的 360 度全方位数据视图解锁更深入的洞察分析。
使用户能够识别、理解、升级、纠正和预防数据质量问题，管理实体置信度和复制操作。
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