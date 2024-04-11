数据驱动的企业需要正确的数据才能在不断变化的市场中保持竞争优势，并提供最佳的客户体验。对实时洞察和数据民主化的需求，跨多个系统的数据激增以及不断增加的法规使得数据从业者难以了解哪些数据可用，哪些数据可信，以及哪些数据适合当前任务。

IBM Match 360 提供智能匹配，企业可以对其进行调整和训练，以提供关键企业数据的可信、综合、治理视图。该软件提供了涵盖不同来源、域和系统（包括内部和外部数据）的实体解析功能，为这些实体提供可信的视图。借助 IBM Match 360，用户和系统可以全面了解所需的数据。