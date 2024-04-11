主页 分析 Cloud Pak for Data Match 360 IBM Match 360
通过智能数据匹配，提供关键企业数据的综合受控视图
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用于数据匹配的 Match 360 仪表板项目屏幕截图

IBM Match 360 无缝整合来自不同来源的数据，从而建立单一的、可信的 360 度全方位客户视图。它是 IBM Cloud Pak for Data 的一部分，包括云原生、机器学习驱动的匹配功能，从而提供业务洞察和 360 度全方位数据视图。

数据驱动的企业需要正确的数据才能在不断变化的市场中保持竞争优势，并提供最佳的客户体验。对实时洞察和数据民主化的需求，跨多个系统的数据激增以及不断增加的法规使得数据从业者难以了解哪些数据可用，哪些数据可信，以及哪些数据适合当前任务。

IBM Match 360 提供智能匹配，企业可以对其进行调整和训练，以提供关键企业数据的可信、综合、治理视图。该软件提供了涵盖不同来源、域和系统（包括内部和外部数据）的实体解析功能，为这些实体提供可信的视图。借助 IBM Match 360，用户和系统可以全面了解所需的数据。
Match 360 for Cloud Pak for Data 4.7 新增功能
优势 360 度实体视图

更清晰地了解企业所有数据系统中的客户、家庭和组织等实体，从而提高敏捷性并加快实现投资回报率。

 可靠优质的洞察成果

破除数据壁垒，开发涵盖所有数据的集成视图，从而提高洞察力。

 从容自信地管理数据

连接各个孤岛的数据，并为每个实体关联适当的合规标准，以便大规模满足数据隐私和监管合规性需求。

功能

轻松深入了解实体 在一个平台内快速轻松地开展工作
匹配新来源 快速匹配新来源并确保数据质量
采用数据保护措施 应用隐私和数据保护政策
调整和定制 使用配对分析和阈值进行微调
用例 管制

通过已治理数据基础推动一致的数据理解，以加快取得数据结果并满足隐私和合规性要求。

 了解 IBM 数据治理 Master Data Management

利用外部数据增强现有的 Master Data Management，使业务用户能够通过 ML 驱动的 360 度全方位数据视图解锁更深入的洞察分析。

 了解 Master Data Management 数据质量

使用户能够识别、理解、升级、纠正和预防数据质量问题，管理实体置信度和复制操作。

 了解数据质量
资源 《数据领导者的 Customer 360》

阅读本电子书，了解如何通过 Data Fabric 架构实现以客户为中心的方法

 解锁数据信任

按需观看“通过智能匹配和重复数据删除解锁数据信任和价值”网络研讨会，了解 Match 360 如何帮助实现数据质量计划。

 《2022 年 Gartner 数据质量魔力象限报告》

了解 IBM 为何在 2022 年 Gartner® Magic Quadrant™ 数据质量工具报告中被评为领导者。
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 IBM InfoSphere Master Data Management

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