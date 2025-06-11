您的数据蕴含着巨大价值，尤其是在 AI 和分析领域。但原始数据常常被困在孤岛中，或者缺失关键背景信息。企业数据的海量性更是让问题雪上加霜。那么，您如何能在海量数据中去伪存真，让最有价值的数据（无论是结构化数据还是非结构化数据）发挥作用呢？

IBM watsonx.data intelligence 借助元数据来发现、整理和治理本地部署环境以及公有云、私有云或混合云环境中的数据资产。这为数据工程师、架构师、管理员和消费者带来了便利。