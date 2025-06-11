借助 watsonx.data intelligence，获得智能数据，做出更明智决策

无论数据存储在何处，都能对其进行发现、交付和治理，为 AI 提供动力，从而生成准确、及时且相关的洞察分析

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AI 驱动的洞察分析

您的数据蕴含着巨大价值，尤其是在 AI 和分析领域。但原始数据常常被困在孤岛中，或者缺失关键背景信息。企业数据的海量性更是让问题雪上加霜。那么，您如何能在海量数据中去伪存真，让最有价值的数据（无论是结构化数据还是非结构化数据）发挥作用呢？

IBM watsonx.data intelligence 借助元数据来发现、整理和治理本地部署环境以及公有云、私有云或混合云环境中的数据资产。这为数据工程师、架构师、管理员和消费者带来了便利。

数据智能化，AI
更智能
 

发现最重要的数据

借助 AI 驱动的功能，统一、丰富并整理结构化和非结构化数据，助您从以往孤立的数据源中挖掘出价值。

 强大的架构，值得信赖的 AI

Knowledge Accelerators 有助于加快速度、实现标准化，助您交付高质量、合规且业务就绪的数据。

 事半功倍，意义倍增

数据管理员通过自动化数据发现、丰富、分类、术语表生成、影响分析和质量评分，节省时间和精力。

 智能操作化繁为简

直观的自然语言界面让处于任何技能水平的用户都能访问和利用数据。

优质 AI 始于更出色的元数据管理

Illustration showing multiple data products in tile format
数据治理和目录

watsonx.data intelligence可自动为海量元数据添加标签并赋予上下文信息，将其存储在易于搜索的目录中。

 了解实现方式
统计数据 110% 生产力提升

数据管理员可以通过自动化创建高质量、可靠且安全的数据集的关键任务来提高工作效率。1

 90% 数据工程师节省的时间

通过简化数据管理，数据工程师可以缩短在优化流程上所花费的时间。1

 95% 为数据消费者节省的时间

具备发现、访问和理解数据功能的自助式数据解决方案，可以大幅减少数据消费者的手动工作。1
Graphs displaying data quality score relating to a mortgage applicant
大规模自动化数据质量管理

AI 需要准确、一致、可靠且无需人工维护的数据。当数据质量问题不可避免地出现时，需要及时识别、确定优先级并进行修复。这就是 watsonx.data intelligence功能包含自动化数据剖析、数据清洗和数据验证工具的原因。

 了解更多
Illustration giving an overview of end-to-end client data lineage
追踪您的数据，信任您的数据

自动化流程扫描可清晰呈现整个环境中数据连接的映射图，并能从数据源头到消费端，以及过程中所经历的转换，生成清晰的可视化展示，助您更有效地进行故障排查。

 开始映射
Illustration of a pie chart displaying the number of mortgage_applications related items and a flow chart demonstrating steps to discover.
培育数据驱动的文化

自动共享可重用数据产品，例如销售仪表盘、供应链日志和分析报告，以助力营造数据驱动的文化，以便在最具相关性的时刻充分利用这些洞察分析。

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数据治理和目录

watsonx.data intelligence可自动为海量元数据添加标签并赋予上下文信息，将其存储在易于搜索的目录中。

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数据管理员可以通过自动化创建高质量、可靠且安全的数据集的关键任务来提高工作效率。1

 90% 数据工程师节省的时间

通过简化数据管理，数据工程师可以缩短在优化流程上所花费的时间。1

 95% 为数据消费者节省的时间

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大规模自动化数据质量管理

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追踪您的数据，信任您的数据

自动化流程扫描可清晰呈现整个环境中数据连接的映射图，并能从数据源头到消费端，以及过程中所经历的转换，生成清晰的可视化展示，助您更有效地进行故障排查。

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资源

IBM 在“ISG：2024 年数据智能买家指南”中荣膺领导者称号。

了解原因

IBM 凭借其支持 AI 和数据智能的全面数据治理解决方案 IBM Knowledge Catalog，在“2024 年 IDC MarketScape”中荣膺领导者称号。

阅读报告

IBM 在“2024 年 Gartner Magic Quadrant 数据和分析治理平台” 中荣膺领导者称号，并因其能够扩展高质量数据而受到赞誉。

了解原因

阅读我们的博客，了解如何应对数据洪流。

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注释

¹ 示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。

 