无论数据存储在何处，都能对其进行发现、交付和治理，为 AI 提供动力，从而生成准确、及时且相关的洞察分析
您的数据蕴含着巨大价值，尤其是在 AI 和分析领域。但原始数据常常被困在孤岛中，或者缺失关键背景信息。企业数据的海量性更是让问题雪上加霜。那么，您如何能在海量数据中去伪存真，让最有价值的数据（无论是结构化数据还是非结构化数据）发挥作用呢？
IBM watsonx.data intelligence 借助元数据来发现、整理和治理本地部署环境以及公有云、私有云或混合云环境中的数据资产。这为数据工程师、架构师、管理员和消费者带来了便利。
借助 AI 驱动的功能，统一、丰富并整理结构化和非结构化数据，助您从以往孤立的数据源中挖掘出价值。
Knowledge Accelerators 有助于加快速度、实现标准化，助您交付高质量、合规且业务就绪的数据。
数据管理员通过自动化数据发现、丰富、分类、术语表生成、影响分析和质量评分，节省时间和精力。
直观的自然语言界面让处于任何技能水平的用户都能访问和利用数据。
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¹ 示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。