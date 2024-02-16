在过去的 13 年里，全球一半的塑料垃圾都是由塑料制品带来的，每年有 880 万吨塑料被冲入海洋，地球上很少有地方能逃过塑料的侵袭。塑料垃圾弄脏了南极洲偏远的冰湾、留尼汪岛和毛里求斯美丽的海岸，甚至深不可测的万米深的马里亚纳海沟。

一个如此普遍和严重的问题需要立即引起全球关注。

联合国环境规划署 (UNEP) 召集来自世界各国的海洋专家、环保人士、非营利组织、学者和公民科学家，共同应对环境可持续性问题。2015 年，它为地球制定了 17 项可持续发展目标 (SDG)，其中目标 14 呼吁保护和可持续利用海洋。联合国开发计划署 (UNDP) 制定了到 2025 年大幅减少海洋污染的目标。

虽然在海滩上清除一次性塑料和其他形式的废弃物的重要性不言而喻，但有一个大问题：如果无法衡量评测，则改进也无从谈起。目前还没有一套程序来提供有关污染海滩的塑料数量的数据，也没有人真正知道各自为政的海滩清理工作是否取得了成效。