当今企业难以充分释放其数据的全部价值，因为孤立的数据源阻碍了向终端用户的高效交付。

作为 IBM watsonx.data intelligence 的一部分，Data Product Hub 简化了数据共享，从而可实现高质量、由投资回报率驱动的 数据产品 的创建、治理和生命周期管理。通过无缝的自助服务式发现、理解和访问，Data Product Hub 可助力业务用户、分析师、数据科学家、管理员和工程师解锁企业数据的全部潜力。

借助数据产品中心，数据将转化为可信赖、易获取且可随时驱动创新的战略资产。

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