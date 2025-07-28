Data Product Hub

自助式访问经过整理、可直接用于业务的数据产品

免费试用 watsonx.data Intelligence 查看产品导览

IBM® watsonx.data intelligence 简介 

了解 watsonx.data intelligence 如何帮助您的团队为您的企业提供有意义的数据。

阅读公告博客

提升数据战略

当今企业难以充分释放其数据的全部价值，因为孤立的数据源阻碍了向终端用户的高效交付。

作为 IBM watsonx.data intelligence 的一部分，Data Product Hub 简化了数据共享，从而可实现高质量、由投资回报率驱动的 数据产品 的创建、治理和生命周期管理。通过无缝的自助服务式发现、理解和访问，Data Product Hub 可助力业务用户、分析师、数据科学家、管理员和工程师解锁企业数据的全部潜力。

借助数据产品中心，数据将转化为可信赖、易获取且可随时驱动创新的战略资产。

 

阅读解决方案简介

 

 
优势
可靠的数据交换

通过可靠的数据市场，探索并访问为您的用例精心策划的合适数据产品。
创建和分享可重复使用的数据产品

创建和整理可供数据消费者在多个用例中快速使用的数据产品，以便最大限度地减少重复工作，并降低成本。
湖仓一体民主化

实现从企业湖仓中获取的数据及分析产品的大规模共享。
简化数据生命周期管理

深入洞察分析整个生命周期中数据产品在企业的使用情况。
自动化数据产品交付

让消费者能够根据其用例选择自己喜欢的数据交付方式，例如文件或应用程序编程接口 (API)，从而加速数据请求履行。
已治理数据产品使用

嵌入治理机制，以确保在所有用例中以合规的方式共享和使用数据产品。

 

使用可重复使用的数据产品构建可扩展的数据战略

借助 Data Product Hub 和 IBM watsonx.data 将原始数据转化为可重复使用的数据产品，从而加速实现业务价值。

阅读博文

功能

共享和交换现成的数据产品

根据具体用例，使用文件、API 和自然语言查询等方法自动向消费者交付数据产品，从而实现更快的访问。

 观看视频 (1:08)
在整个生命周期将数据作为产品进行管理

通过强大的数据产品版本管理、维护和更新系统，掌控数据产品从载入到报废的整个生命周期。

 观看视频 (0:51)
从孤立的源系统接入数据产品

通过与 IBM 以及第三方湖仓一体和源系统集成，简化可重复使用的数据产品的载入和共享过程，无论这些产品位于何处。

 观看视频 (00:41)
数据交换流程治理

定义和执行数据合约，如服务级别协议、使用条款和数据共享协议，以确保数据产品在数据生产者和数据消费者之间的可信交换。

 观看视频 (0:49)
共享和交换现成的数据产品

根据具体用例，使用文件、API 和自然语言查询等方法自动向消费者交付数据产品，从而实现更快的访问。

 观看视频 (1:08)
在整个生命周期将数据作为产品进行管理

通过强大的数据产品版本管理、维护和更新系统，掌控数据产品从载入到报废的整个生命周期。

 观看视频 (0:51)
从孤立的源系统接入数据产品

通过与 IBM 以及第三方湖仓一体和源系统集成，简化可重复使用的数据产品的载入和共享过程，无论这些产品位于何处。

 观看视频 (00:41)
数据交换流程治理

定义和执行数据合约，如服务级别协议、使用条款和数据共享协议，以确保数据产品在数据生产者和数据消费者之间的可信交换。

 观看视频 (0:49)

数据产品：主要特征和优势

观看此视频，了解什么是数据产品、它们的主要特征以及如何帮助打破数据孤岛以获得更好的业务成果。

了解数据质量和生命周期管理如何有助于获取准确、可靠的数据，从而实现更明智的决策并获得更深入的洞察分析。

购买方式

Data Product Hub 即服务

在云端高效部署 Data Product Hub，以实现无缝扩展。

 Data Product Hub 软件

在本地部署 Data Product Hub 软件，有助于确保数据安全性、控制力和可访问性。

本地部署

入门资源

阅读电子书《数据驱动型组织的现代化数据共享方案》，了解 Data Product Hub 如何助力加速数据和分析成果的实现。

获取电子书
了解 Data Product Hub 如何通过简化数据访问、增强治理和促进自助服务数据共享来实现数据网格框架。

阅读博客
IBM 荣膺 2024 年 Gartner 数据和分析治理平台魔力象限领导者称号。

阅读 Gartner 报告
深入了解 Data Product Hub 路线图，探索正在开发的功能、关键支柱、公告以及未来的增强功能。

访问路线图

即将举办的网络研讨会

深入了解 IBM 如何通过 AI 驱动的智能搜索和数据智能助手重塑数据发现、访问和管理。

立即报名
了解 IBM watsonx.data intelligence 如何利用生成式 AI 简化数据治理并提升数据访问效率。

立即报名
了解 IBM 如何自动化数据质量并跟踪数据沿袭，确保数据可信合规。

立即报名

按需点播式网络研讨会

以 AI 文本为中心、环绕科技图标的 3D 渲染图
借助现代数据基础增强您的数据和 AI 策略
使用湖仓一体和 Data Product Hub 简化数据交付并改善治理。
数据中心服务器连接的云计算应用程序 3D 渲染图
实现数据产品共享，释放数据价值
将您的数据作为产品进行管理，以转变数据发现和共享。
一位女士在浏览虚拟图书馆的数字图书
简化数据共享并加速数据驱动成果的五大能力
了解组织如何利用 Data Product Hub 等现代数据共享解决方案，加速实现数据驱动的成果。

主要产品

Graphic render showcasing structured and unstructured data with watsonx.data
打破传统的湖仓一体限制，同时为数据整合、扩充和治理开创了新标准，从而促进实施更准确的 AI。
多色技术配件组成的 DNA 结构 3D 渲染图
发现、整理并治理数据资产，将原始信息转化为精准 AI 输出与高价值洞察分析，同时支持本地与云端环境。
抽象彩色发光立方体的 3D 渲染图
从数据目录导入元数据，以统一编排从异构数据源到湖仓一体及数据包的数据交付流程。
多线条交织的互联圆圈示意图
可视化、转换和优化从源头到消费端的数据流。

采取下一步行动

预约专家咨询，了解 Data Product Hub 如何能帮助您的组织简化数据产品的封装、共享和交付，从而增强数据驱动的成果。

 预约实时演示
更多探索方式 Data Product Hub 路线图 产品文档