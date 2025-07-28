自助式访问经过整理、可直接用于业务的数据产品
当今企业难以充分释放其数据的全部价值，因为孤立的数据源阻碍了向终端用户的高效交付。
作为 IBM watsonx.data intelligence 的一部分，Data Product Hub 简化了数据共享，从而可实现高质量、由投资回报率驱动的 数据产品 的创建、治理和生命周期管理。通过无缝的自助服务式发现、理解和访问，Data Product Hub 可助力业务用户、分析师、数据科学家、管理员和工程师解锁企业数据的全部潜力。
借助数据产品中心，数据将转化为可信赖、易获取且可随时驱动创新的战略资产。
通过可靠的数据市场，探索并访问为您的用例精心策划的合适数据产品。
创建和整理可供数据消费者在多个用例中快速使用的数据产品，以便最大限度地减少重复工作，并降低成本。
实现从企业湖仓中获取的数据及分析产品的大规模共享。
深入洞察分析整个生命周期中数据产品在企业的使用情况。
让消费者能够根据其用例选择自己喜欢的数据交付方式，例如文件或应用程序编程接口 (API)，从而加速数据请求履行。
嵌入治理机制，以确保在所有用例中以合规的方式共享和使用数据产品。
观看此视频，了解什么是数据产品、它们的主要特征以及如何帮助打破数据孤岛以获得更好的业务成果。
了解数据质量和生命周期管理如何有助于获取准确、可靠的数据，从而实现更明智的决策并获得更深入的洞察分析。
在云端高效部署 Data Product Hub，以实现无缝扩展。
在本地部署 Data Product Hub 软件，有助于确保数据安全性、控制力和可访问性。
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