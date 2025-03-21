McKinsey 报告称，数据驱动的公司较之其他公司获得客户的可能性可达 23 倍，盈利的可能性为 19 倍。但是，尽管对数据驱动决策的需求不断增长，许多组织仍然面临着数据孤岛、供应商锁定和合规风险等障碍，这是因为其数据治理框架不够健全，

为了应对这些挑战，部分企业采用 数据即产品 模式——将 数据视为 可管理、可消费的资产，而非运营活动的副产品。

数据即产品 方法论 强调通过数据构建与治理支撑 商业决策 并改善 用户体验。基于此， 数据产品 提供一种结构化 自助式 数据管理方案，减少对技术团队的依赖，同时支持 实时 决策。

投资数据产品的企业可以提升数据访问、互操作性、数据存储和治理能力。 在各个行业中， 数据产品 有望增强 自动化能力，支持数据驱动型 决策 ，并帮助企业将其数据战略与长期 业务目标对齐。依托稳健 数据平台、 机器学习模型 及 可视化 工具，企业可以 使 能够充分利用其数据。

数据产品通常通过赋权组织内的各种角色来实现这些优势：

数据科学家 和 AI 工程师 能更快获取数据及相关项，加速 AI/ML 解决方案开发和部署。

数据工程师可从自动化测试、部署和数据监护中获益，确保管道符合数据产品合同中约定的数据质量标准和服务水平协议。

数据分析师和消费者可以及时收到可靠的数据，这些数据符合他们在特定领域的需求，而且可以快速更新，无需依赖中央 IT 团队。