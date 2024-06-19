虽然专家可以手动实现数据转换，但为现代企业应用程序提供支持所需的大量数据通常需要一定程度的自动化。在转换数据过程中部署的工具和技术可以是简单的，也可以是复杂的。

数据转换可能十分简单，例如：将一个日期字段（例如：MM/DD/YY）转换为另一日期字段，或是将一个 Excel 列一分为二。但是，复杂的数据转换（用于清理和标准化来自多个不同来源的数据，并由多个工作流程组成）则可能涉及数据科学高级技能。

此类先进的数据工程功能包括数据规范化（可定义数据点之间的关系）和数据扩充（利用第三方数据集来补充现有信息）。

在当今数字优先的全球经济环境下，数据转换可帮助组织利用来自不同来源的大量数据来改进服务、训练机器学习模型以及部署大数据分析。