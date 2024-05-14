数据湖通常构建在 Apache Hadoop 等大数据平台上。它们以其低成本和存储灵活性而闻名，因为它们没有传统数据仓库的预定义模式。它们还能容纳不同类型的数据，如音频、视频和文本。由于数据生产者主要生成非结构化数据，因此这是一个重要的区别，因为这也使得更多的数据科学和人工智能 (AI) 项目成为可能，从而推动在整个组织中获得更多的洞察分析并做出更好的决策。然而，数据湖本身也面临一些挑战。数据湖的规模和复杂性可能需要更多的技术资源（例如数据科学家和数据工程师）来驾驭其存储的数据量。此外，由于数据治理在这些系统的下游实施，数据湖更容易出现更多的数据孤岛，进而演变成数据沼泽。当发生这种情况时，数据湖将无法使用。

数据湖和数据仓库通常协同使用。数据湖充当新数据的汇集系统，而数据仓库则将下游结构应用于该系统中的特定数据。然而，要协调这些系统来提供可靠的数据可能会耗费大量的时间和资源。处理时间过长会导致数据过时，而额外的 ETL 层会给数据质量带来更多风险。