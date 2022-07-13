数据架构描述如何管理从收集到转换、分发和使用的数据。 它为数据及其在数据存储系统中流动的方式设定了蓝图。 它是数据处理操作和人工智能 (AI) 应用程序的基础。

数据架构的设计应该由业务需求驱动，数据架构师和数据工程师使用这些需求来定义相应的数据模型以及支持它的底层数据结构。 这些设计通常有助于满足业务需求，例如报告或数据科学计划。

随着物联网 (IoT) 等新兴技术的出现，新的数据源不断涌现，良好的数据架构可以确保数据易于管理且具有利用价值，从而支持数据生命周期管理。 更具体地说，它可以避免冗余数据存储，通过清理和重复数据删除来提高数据质量，并支持新的应用程序。 现代数据架构还提供了跨域（例如部门或地理区域之间）集成数据的机制，打破了数据孤岛，因而消除了将所有数据存储在同一地方所带来的巨大复杂性。

现代数据架构经常利用云平台来管理和处理数据。 虽然它的成本更高，但它的计算可扩展性使重要数据处理任务能够快速完成。 存储可扩展性还有助于应对不断增长的数据量，并确保所有相关数据都可用，以提高训练 AI 应用程序的质量。