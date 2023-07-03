数据网格是一种去中心化的数据体系结构，按特定业务领域（例如营销、销售、客户服务等）来组织数据，为给定数据集的生产者提供更多所有权。 生产者对领域数据的理解使他们能够设定专注于文档、质量和访问的数据治理策略。 反过来，这可以在整个组织中实现自助服务。 虽然这种联合方法消除了与集中式单体系统相关的许多操作瓶颈，但并不一定意味着您不能使用传统的存储系统，如数据湖或数据仓库。 这只是意味着它们的使用已经从单一的集中式数据平台转变为多个去中心化的数据存储库。

值得注意的是，数据网格促进采用云原生和云平台技术来扩展和实现数据管理的目标。 这个概念通常与微服务进行比较，以帮助受众了解数据网格在这个领域中的使用。 由于这种分布式体系结构特别有助于在整个组织中扩展数据需求，因此可以推断数据网格可能不适用于所有类型的业务；也就是说，小型企业可能无法从数据网格中获益，因为它们的企业数据可能不像大型组织那样复杂。

IT 咨询公司 ThoughtWorks 的技术总监 Zhamak Dehghani 因推广数据网格的概念而受到赞誉，他将数据网格的概念作为解决集中式、单一数据结构（例如数据可访问性和组织）的固有挑战的解决方案。 COVID-19 大流行进一步推动了数据网格的采用，以推动文化变革并降低数据方面的组织复杂性。