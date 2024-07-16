数据架构可通过智能自动化系统促进多种数据管道和云环境的端到端集成。 在过去的十年间，混合云、人工智能、物联网 (IoT) 和边缘计算造成大数据呈指数级增长，提高了企业数据管理的复杂程度。 这种增长带来了严峻的挑战，例如数据孤岛、安全风险以及普遍存在的决策瓶颈，使统一和治理数据环境成为日益重要的优先事项。 数据管理团队通过数据架构解决方案直面这些挑战。 他们利用解决方案统一不同的数据系统、嵌入治理、加强安全和隐私措施，并为员工，尤其是业务用户，提供更多的数据可访问性。

这些数据集成工作在数据架构的帮助下，支持更加全面、以数据为中心的决策。 企业在不同发展阶段可能有与特定业务线一致的不同数据平台。 例如，您可能有一个 HR 数据平台、一个供应链数据平台和一个客户数据平台，尽管三者之间可能存在重叠，但它们仍可在不同的独立环境中存储数据。 然而，数据架构可使决策者更集中地查看这些数据，帮助他们更好地了解客户生命周期，从而建立之前没有的数据联系。 通过缩小对客户、产品和流程的了解差距，数据架构加速整个企业的数字化转型和自动化计划的实施。