ETL 和 ELT 之间最明显的区别是操作顺序的不同。ELT 从源位置复制或导出数据，但不是将其加载到暂存区域进行转换，而是将原始数据直接加载到目标数据存储，以根据需要进行转换。

虽然这两个流程都利用了各种数据存储库，例如数据库、数据仓库和数据湖，但每个流程都有其优点和缺点。ELT 对于大容量、非结构化数据集特别有用，因为可以直接从源加载。ELT 更适合大数据管理，因为它不需要为数据提取和存储进行太多的前期规划。

另一方面，ETL 流程在一开始就需要更多的定义。需要为数据提取确定特定数据点以及任何潜在的“密钥”，以便在不同的源系统之间集成。即使在这项工作完成后，还需要构建数据转换的业务规则。这项工作通常依赖于特定类型数据分析的数据需求，该需求将决定数据需要具有的汇总级别。

虽然随着云数据库的采用，ELT 变得越来越受欢迎，但作为一个较新的流程，它也有自己的缺点，同时意味着最佳实践仍在建立之中。