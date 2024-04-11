主页 分析 Data Replication IBM Data Replication
数据存储之间的实时数据同步
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Data Replication 产品的屏幕截图

IBM Data Replication 软件可在异构数据存储器之间实时复制数据。它可在本地部署，作为 SaaS 提供，以及在 Cloud Pak for Data 中使用。

IBM Data Replication 是一款数据同步软件，可近乎实时地在多个数据存储器之间保持同步。IBM Data Replication 是一种影响较小的解决方案，仅跟踪日志捕获到的数据变更。IBM Data Replication 可作为独立软件提供，也可作为 Cloud Pak for Data Cartridge 提供，用于同构和异构数据复制。

在数据驱动日益增强的世界里，组织难以传递、改进和响应实时数据。IBM Data Replication 可在数据库发生变更时进行捕获。凭借一致、高效且近乎实时的数据传递，IBM Data Replication 可确保整个组织的用户都能利用持续可用的最新数据。

借助 IBM Data Replication，组织可以为数据仓库、质量流程和关键系统提供数据变更，为数据管理计划提供支持。

  • 部署在本地或云端 – IBM Data Replication 将分散的数据汇集在一起
  • 高可用性 - 防止任务关键型数据中断
  • 提高商业洞察力 - 使用实时数据及时做出业务决策

 
Cloud Pak for Data 4.7 现已上市

宣布推出 IBM Data Replication Cartridge for Cloud Pak for Data。
优势 实时响应变更

Data Replication 近乎实时地向应用程序传递数据，支持数据集成。数据始终保持为最新状态，企业能够对数据做出实时响应。

 将数据传递给合适的人员

Data Replication 可解锁难以访问的数据，从而提高数据可用性，改进数据治理，帮助做出更好的决策。

 保持数据始终可用

Data Replication 凭借自动故障转移和最短停机时间，将计划外中断和数据库迁移的影响降至最低。
功能
数据集成 近乎实时的动态数据传递

IBM Data Replication 向事件处理和分析应用程序传递最新的运作数据，支持数据和事件集成，并让企业能够对数据做出实时响应。
数据源 将数据传递给 IBM DB2、Oracle、SQLServer 等！

IBM Data Replication 从各种数据库类型捕获数据库变更，并将变更传递给数据库、消息队列、大数据和 ETL 平台。
持续运营 全天候全球运营

IBM Data Replication 通过创建支持自动故障转移的读写备用数据库，将计划外停机的影响降至最低，同时最大限度缩短数据库迁移、升级时的停机时间。
数据集成 提高商业洞察力

将实时数据馈送到数据仓库进行分析，或馈送到流处理平台。

使用方法

支持 Data Fabric 架构 Data Replication 可实时移动和传递数据，这对 Data Fabric 架构非常关键。它还可以为数据治理提供诸多优势，例如数据源的元数据信息。 获取多云数据集成电子书
实时响应数据变更 Data Replication 向事件处理（例如 Kafka）和分析应用程序传递最新的运作数据，支持数据和事件集成，并让企业能够对数据做出实时响应。 立即体验
提高商业洞察力 IBM Data Replication 可解锁难以访问的事务数据，将这些数据近乎实时地传递给分析应用程序，支持洞察分析和决策，从而提高商业洞察力。 观看：IBM InfoSphere Change Data Capture 解锁洞察力 (6:26)
实现持续运营 Data Replication 通过创建支持自动故障转移的读写备用数据库，将计划外停机的影响降至最低，同时最大限度缩短数据库迁移、升级时的停机时间。
客户成功案例
银行业 Garanti BBVA

土耳其第二大银行 Garanti BBVA 是一家综合金融服务集团。其业务涵盖银行业的各个领域，包括企业、商业、中小企业、支付系统、零售、私人和投资银行服务。他们的用户要求可以在日常任务和报告中实时使用其核心数据。为此，Garanti BBVA 选择了 IBM Db2 for z/OS 远程源，使他们的业务关键型 Db2 z/OS 数据可用于 Exadata 和 Kafka 等分布式目标。

产品和部署

IBM Data Replication 可部署在本地、进行容器化和作为即服务，将大型机的数据连接到云（以及两者之间的任何位置）。

本地

使用本地部署的 Replication 软件实时复制数据，最大限度降低对源系统的影响。数据存储器可以部署在本地（分布式、大型机）或云端。

 IBM Data Replication (CDC)

在异构数据库之间进行同步。用于通过近乎实时的数据提高商业洞察力。

 查看我们支持的源和目标 IBM Data Replication (QRep)

在同构 DB2 数据库（DB2、DB2 z/OS、DB2 WH）之间同步数据。用于灾难恢复和高可用性。

 查看文档 IBM Data Replication (SQLRep)

在同构 DB2 数据库（DB2 LUS 和 DB2 z/OS）之间同步数据。用于灾难恢复和高可用性。

 查看文档 IBM Data Replication（经典版）

同步来自大型机（IMS 和 VSAM）的数据，实现高可用性。

 查看文档

IBM Data Replication on IBM Cloud Pak® for Data 

使用 CP4D 平台上交付的容器化、云原生软件，在易于使用的 Web 界面中创建实时数据集成。可以部署在本地或云端。

 IBM Data Replication Cartridge for IBM Cloud Pak for Data

使用 Cloud Pak for Data 上交付的云原生软件，在易于使用的 Web 界面中实现异构数据存储器同步。可以部署在本地或云端。

 观看演示 (09:19) IBM Data Replication 助力实现连续可用性

使用 Cloud Pak for Data 上交付的云原生软件，在易于使用的 Web 界面中实现 DB2 和 DB2 Warehouse 数据存储器同步。可以部署在本地或云端。

 阅读博客

IBM Data Replication 即服务

使用 IBM 和 AWS 云上的 IBM 受管服务，在易于使用的 Web 界面中在数据存储之间创建实时数据集成和同步。

 IBM Data Replication 助力实现连续可用性

使用 Cloud Pak for Data 上交付的云原生软件，在易于使用的 Web 界面中实现 DB2 和 DB2 Warehouse 数据存储器同步。可以部署在本地或云端。

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