IBM Data Replication 是一款数据同步软件，可近乎实时地在多个数据存储器之间保持同步。IBM Data Replication 是一种影响较小的解决方案，仅跟踪日志捕获到的数据变更。IBM Data Replication 可作为独立软件提供，也可作为 Cloud Pak for Data Cartridge 提供，用于同构和异构数据复制。

在数据驱动日益增强的世界里，组织难以传递、改进和响应实时数据。IBM Data Replication 可在数据库发生变更时进行捕获。凭借一致、高效且近乎实时的数据传递，IBM Data Replication 可确保整个组织的用户都能利用持续可用的最新数据。

借助 IBM Data Replication，组织可以为数据仓库、质量流程和关键系统提供数据变更，为数据管理计划提供支持。