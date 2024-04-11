IBM Data Replication 软件可在异构数据存储器之间实时复制数据。它可在本地部署，作为 SaaS 提供，以及在 Cloud Pak for Data 中使用。
IBM Data Replication 是一款数据同步软件，可近乎实时地在多个数据存储器之间保持同步。IBM Data Replication 是一种影响较小的解决方案，仅跟踪日志捕获到的数据变更。IBM Data Replication 可作为独立软件提供，也可作为 Cloud Pak for Data Cartridge 提供，用于同构和异构数据复制。
在数据驱动日益增强的世界里，组织难以传递、改进和响应实时数据。IBM Data Replication 可在数据库发生变更时进行捕获。凭借一致、高效且近乎实时的数据传递，IBM Data Replication 可确保整个组织的用户都能利用持续可用的最新数据。
借助 IBM Data Replication，组织可以为数据仓库、质量流程和关键系统提供数据变更，为数据管理计划提供支持。
宣布推出 IBM Data Replication Cartridge for Cloud Pak for Data。
Data Replication 近乎实时地向应用程序传递数据，支持数据集成。数据始终保持为最新状态，企业能够对数据做出实时响应。
Data Replication 可解锁难以访问的数据，从而提高数据可用性，改进数据治理，帮助做出更好的决策。
Data Replication 凭借自动故障转移和最短停机时间，将计划外中断和数据库迁移的影响降至最低。
IBM Data Replication 向事件处理和分析应用程序传递最新的运作数据，支持数据和事件集成，并让企业能够对数据做出实时响应。
IBM Data Replication 从各种数据库类型捕获数据库变更，并将变更传递给数据库、消息队列、大数据和 ETL 平台。
IBM Data Replication 通过创建支持自动故障转移的读写备用数据库，将计划外停机的影响降至最低，同时最大限度缩短数据库迁移、升级时的停机时间。
将实时数据馈送到数据仓库进行分析，或馈送到流处理平台。
IBM Data Replication 可部署在本地、进行容器化和作为即服务，将大型机的数据连接到云（以及两者之间的任何位置）。
本地
使用本地部署的 Replication 软件实时复制数据，最大限度降低对源系统的影响。数据存储器可以部署在本地（分布式、大型机）或云端。
在异构数据库之间进行同步。用于通过近乎实时的数据提高商业洞察力。
在同构 DB2 数据库（DB2、DB2 z/OS、DB2 WH）之间同步数据。用于灾难恢复和高可用性。
在同构 DB2 数据库（DB2 LUS 和 DB2 z/OS）之间同步数据。用于灾难恢复和高可用性。
同步来自大型机（IMS 和 VSAM）的数据，实现高可用性。
IBM Data Replication on IBM Cloud Pak® for Data
使用 CP4D 平台上交付的容器化、云原生软件，在易于使用的 Web 界面中创建实时数据集成。可以部署在本地或云端。
使用 Cloud Pak for Data 上交付的云原生软件，在易于使用的 Web 界面中实现异构数据存储器同步。可以部署在本地或云端。
使用 Cloud Pak for Data 上交付的云原生软件，在易于使用的 Web 界面中实现 DB2 和 DB2 Warehouse 数据存储器同步。可以部署在本地或云端。
IBM Data Replication 即服务
使用 IBM 和 AWS 云上的 IBM 受管服务，在易于使用的 Web 界面中在数据存储之间创建实时数据集成和同步。
使用 Cloud Pak for Data 上交付的云原生软件，在易于使用的 Web 界面中实现 DB2 和 DB2 Warehouse 数据存储器同步。可以部署在本地或云端。
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阅读本期 IBM Redbooks® 刊物。
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