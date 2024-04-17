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为您的混合世界量身定制数据集成

一方面要管理人们对人工智能 (AI) 能力的期望，另一方面又难以解决数据激增和数据不可及的问题，这是数据领导者面临的最紧迫挑战。数据孤岛、实时数据处理，以及数据质量问题，都是让数据团队头疼的难题。任务失败和性能瓶颈，增加了数据整合成本。单一用途的整合工具，限制了您设计和运行数据管道的能力，导致难以满足有关性能、成本、延迟、可用性和质量的服务水平协议 (SLA)。

数据整合提供了一种模块化的数据整合和管理方法，您只需使用一个简单的图形用户界面 (GUI)，即可创建精心设计的提取、转换、加载 (ETL) 或提取、加载、转换 (ELT) 数据管道，每个管道都是为独特的用例量身定制的。无论是在云端还是在本地部署，都支持批量或实时数据处理。借助持续数据可观察性功能，您只需一个平台即可主动管理数据监控、警报和质量问题。

数据整合旨在创建、管理、监控数据管道，帮助确保快速大规模获取可信且一致的数据。

一种风格并不适合所有的人。通过数据集成最大限度地提高数据的价值。

Gartner 数据可观察性工具市场指南

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特色公告 深入了解 RAG 的非结构化数据集成

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IBM 收购领先的实时数据集成公司 StreamSets

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IBM DataStage 支持 Iceberg 和 Delta Lake 表格式

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优势 实现数据访问民主化

统一各种数据源，为模型训练提供动力，增强 AI 对上下文的理解和功能。

 选择正确的集成模式

匹配集成方式，以满足性能、成本、延迟、可用性、质量和安全性方面的 SLA。

 消除数据孤岛

无论数据在 data fabric 架构中本地部署的位置（本地、云或混合环境），都可以从应用程序中成功提取数据。
产品 IBM StreamSets

IBM StreamSets 可通过直观的图形界面，实现流式数据管道，促进跨混合和多云环境的无缝数据整合。

 IBM DataStage

IBM DataStage 是业界领先的数据集成工具，可帮助您设计、开发和运行移动和转换数据的作业。

IBM Databand

IBM Databand 是用于数据管道和仓库的可观测性软件，该软件会自动收集元数据来构建历史基线、检测异常并分类警报，以修复数据质量问题。
功能 多种数据集成方式

创建一个精心设计的数据管道，使用正确的整合方式，无论是 ETL、ELT、一次性摄取还是变更数据捕获 (CDC)，无论是分批还是实时整合。

 混合设计

在现有混合多云基础设施的任何位置，嵌入数据整合功能，并通过单一控制平面管理一切。

 数据管道生命周期价值

利用模块化、可重复模板和标准化实践（如 DataOps），设计可扩展、有弹性的数据管道，并将其大规模推向生产。

 主动异常检测和数据事故管理

利用持续的数据可观察性，更早地发现数据事件，更快地加以解决，并向业务部门提供更高质量的数据。

 支持所有数据类型

从单一平台管理所有数据类型-结构化、半结构化和非结构化数据。

用例

针对您的生成式 AI 计划、实时分析、仓库现代化和运营需求，创建有弹性、高性能和成本优化的数据管道。

立即体验
为 AI 提供可信和及时的数据 统一各种数据源，为模型训练提供动力，并增强人工智能对上下文的理解和能力。
简化实时数据集成 利用可靠且易于创建的流式数据管道，实现实时分析和及时决策。
快速将原始数据转化为高质量信息 将任何格式、复杂程度或大小的大量原始数据快速转换为可使用的高质量信息。
打通数据孤岛 在不移动数据的情况下，以安全、受控的方式获得不同数据类型和来源的单一数据视图。
交付可靠数据 更早地发现未知数据事件，更快地解决它们， 提供可靠且可随时使用的数据。

成功案例

在平板电脑上查看人口健康统计数据的人
简化的数据工程
AutoDesk 的成功案例：解决数据事故的被动方法

资源 数据优势：领导者指南

探索设计和实施可增强业务优势的数据策略之战略步骤。

 数据集成工具

IBM 在 2023 年 Gartner® 数据整合工具魔力象限™ 报告中连续第 18 年被评为领导者。

 数据领导者的数据集成

了解多云数据集成战略如何实现数据民主化。
相关解决方案 数据智能

创建智能数据基础，加速数据洞察分析。

 Data Fabric

设计一种数据架构，加快生成式 AI 的数据准备工作，并为数据团队带来无与伦比的生产力。

采取后续步骤

设计数据管道，大规模提供可靠的实时数据。免费试用并获取电子书。

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