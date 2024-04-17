一方面要管理人们对人工智能 (AI) 能力的期望，另一方面又难以解决数据激增和数据不可及的问题，这是数据领导者面临的最紧迫挑战。数据孤岛、实时数据处理，以及数据质量问题，都是让数据团队头疼的难题。任务失败和性能瓶颈，增加了数据整合成本。单一用途的整合工具，限制了您设计和运行数据管道的能力，导致难以满足有关性能、成本、延迟、可用性和质量的服务水平协议 (SLA)。
数据整合提供了一种模块化的数据整合和管理方法，您只需使用一个简单的图形用户界面 (GUI)，即可创建精心设计的提取、转换、加载 (ETL) 或提取、加载、转换 (ELT) 数据管道，每个管道都是为独特的用例量身定制的。无论是在云端还是在本地部署，都支持批量或实时数据处理。借助持续数据可观察性功能，您只需一个平台即可主动管理数据监控、警报和质量问题。
数据整合旨在创建、管理、监控数据管道，帮助确保快速大规模获取可信且一致的数据。
一种风格并不适合所有的人。通过数据集成最大限度地提高数据的价值。
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统一各种数据源，为模型训练提供动力，增强 AI 对上下文的理解和功能。
匹配集成方式，以满足性能、成本、延迟、可用性、质量和安全性方面的 SLA。
无论数据在 data fabric 架构中本地部署的位置（本地、云或混合环境），都可以从应用程序中成功提取数据。
IBM StreamSets 可通过直观的图形界面，实现流式数据管道，促进跨混合和多云环境的无缝数据整合。
IBM DataStage 是业界领先的数据集成工具，可帮助您设计、开发和运行移动和转换数据的作业。
IBM Databand 是用于数据管道和仓库的可观测性软件，该软件会自动收集元数据来构建历史基线、检测异常并分类警报，以修复数据质量问题。
创建一个精心设计的数据管道，使用正确的整合方式，无论是 ETL、ELT、一次性摄取还是变更数据捕获 (CDC)，无论是分批还是实时整合。
在现有混合多云基础设施的任何位置，嵌入数据整合功能，并通过单一控制平面管理一切。
利用模块化、可重复模板和标准化实践（如 DataOps），设计可扩展、有弹性的数据管道，并将其大规模推向生产。
利用持续的数据可观察性，更早地发现数据事件，更快地加以解决，并向业务部门提供更高质量的数据。
从单一平台管理所有数据类型-结构化、半结构化和非结构化数据。
针对您的生成式 AI 计划、实时分析、仓库现代化和运营需求，创建有弹性、高性能和成本优化的数据管道。
探索设计和实施可增强业务优势的数据策略之战略步骤。
IBM 在 2023 年 Gartner® 数据整合工具魔力象限™ 报告中连续第 18 年被评为领导者。
了解多云数据集成战略如何实现数据民主化。