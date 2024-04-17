一方面要管理人们对人工智能 (AI) 能力的期望，另一方面又难以解决数据激增和数据不可及的问题，这是数据领导者面临的最紧迫挑战。数据孤岛、实时数据处理，以及数据质量问题，都是让数据团队头疼的难题。任务失败和性能瓶颈，增加了数据整合成本。单一用途的整合工具，限制了您设计和运行数据管道的能力，导致难以满足有关性能、成本、延迟、可用性和质量的服务水平协议 (SLA)。

数据整合提供了一种模块化的数据整合和管理方法，您只需使用一个简单的图形用户界面 (GUI)，即可创建精心设计的提取、转换、加载 (ETL) 或提取、加载、转换 (ELT) 数据管道，每个管道都是为独特的用例量身定制的。无论是在云端还是在本地部署，都支持批量或实时数据处理。借助持续数据可观察性功能，您只需一个平台即可主动管理数据监控、警报和质量问题。

数据整合旨在创建、管理、监控数据管道，帮助确保快速大规模获取可信且一致的数据。