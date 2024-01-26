自从公司意识到专注于自己的核心竞争力并让其他人管理 IT 更具成本效益以来，MSP 已经存在了二十多年。通常，MSP 的同一位帮助台工程师会应要求在一个班次中对支持截然不同的客户的多个应用程序进行故障排除。然而，即使帮助台关闭了工单，大约 50% 的客户仍认为他们的问题没有得到充分解决。

CrushBank 的创始人亲身经历了 IT 支持人员在尝试提供个性化服务时面临的挑战。20 多年来，他们在纽约大都市区经营一家 MSP，为客户的多个业务领域提供支持，客户范围从 100 人的律师事务所到 1,500 人的医疗机构以及介于两者之间的所有机构。

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帮助台工程师应成为 IT 应用程序及其客户的特定配置、历史记录和问题方面的专家。当客户致电帮助台提出问题时，他们希望设想的专家能够不找任何借口且毫不拖延地解决问题。CrushBank 认识到，随着大多数公司的技术层次不断增加，帮助台工作人员几乎无法满足即时解决问题的期望。

CrushBank 负责人兼首席营收官 Brian Mullaney 表示，由于多种原因，目前的信息提供模式对 MSP 来说效率越来越低，成本也越来越高。

首先，帮助台工程师必须筛选大量信息。“这些组织在受到客户的电话挑战和轰炸时，很难提取所有这些数据并将其当场转化为有用的信息，”他说，“IT 公司访问的 80% 的数据都是非结构化的。它不属于您可以从数据库中提取的元数据字段。”

根据 Mullaney 的经验，工程师大约有 50% 的时间都花在搜索信息上，然后才能开始解决客户的问题。这给企业带来了第二个问题：对利润的直接影响。帮助台工程师因解决问题而获得报酬，但他们只有一半的时间花在解决问题上。正如他指出的那样，“[他们的薪水]的一半将用于查找信息，然后才能开始利用技术能力......”

最后，现实情况是，越来越难以找到和留住经验丰富、知识渊博的 IT 帮助台人员。现在，大多数 IT 毕业生都倾向于从事应用程序开发工作。据 Mullaney 称，进一步加剧问题的是员工流失率很高，每年 38.3%。因此，投入 6 个月时间和费用来培训和聘任帮助台工程师的公司发现，仅 18 个月后这笔资金就消失了。