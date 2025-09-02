以网格状排列的蓝白矩形与圆形元素构成的抽象渲染图

数据和 AI 咨询服务

采取适当的战略、数据、安全和治理措施成功扩展 AI

应用合适的 AI 技术，负责任地完成部署

为未来做好数据准备

通过智能体式 AI，从提高生产力迈向卓越绩效

利用生成式 AI 提高 IT 自动化和运营水平

利用 AI 充分挖掘业务潜力

在 IBM Consulting，我们指导客户“部署合适的 AI”以创造企业级价值，并“合理应用 AI”来降低价值创造的风险。无论您是想投资智能体式 AI 等先进技术，还是只需要为生成式 AI 奠定数据基础，我们都能根据您的现状提供适配方案，无论您当前的技能水平或技术足迹如何。通过梳理组织的数据和 AI 战略，我们可以帮助您利用负责任且可扩展的 AI 构建持续竞争优势。
战略与咨询

我们通过帮助客户构建精准的 AI 战略，支持客户借助企业数据驱动且经负责任整理的 AI，将业务战略与 AI 的变革潜力深度融合。

 AI 驱动的解决方案

我们通过设计、构建和扩展尖端 AI 和智能体式 AI 解决方案来帮助客户，从而加速推进战略计划，使团队能够信任支持他们的 AI 模型。

 为 AI 做好数据准备

我们的数据转换工作将传统的碎片化数据生态系统转化为敏捷的现代数据平台，旨在实现规模化扩展、提高速度并发挥业务影响力，从而释放 AI 时代所需数据的全部潜能。

 消除 AI 转型和应用的风险

完善的 AI 治理框架、基于角色的应用学习计划、AI 培训和技能提升计划、战略沟通规划和变革管理驱动能力以及价值实现能力。

构建企业 AI 数据战略

在本期“AI 学院”中，Cathy Reese 阐释针对先进 AI 技术制定数据战略的必要性。

观看本集

我们的专家

Phaedra Boinodiris 头像
IBM Consulting 值得信赖的 AI 全球负责人

Phaedra Boinodiris
Francesco Brenna 头像
IBM Consulting 高级合伙人兼 AI 集成副总裁

Francesco Breenna
Matt Candy 头像
IBM Consulting 战略与转型全球执行合伙人

Matt Candy
Javier Olaizola Casin 头像
IBM Consulting 混合云与数据全球执行合伙人

Javier Olaizola Casin
Tony Giordano 头像
IBM Consulting 数据转换高级合作人兼副总裁

Tony Giordano
Manish Goyal 头像
IBM Consulting 高级合伙人兼全球 AI 与分析负责人

Manish Goyal
Cathy Reese 头像
IBM Consulting 高级合伙人兼数据与 AI 公共服务线负责人

Cathy Reese
Shobhit Varshney 头像
IBM Consulting 数据与 AI 负责人、副总裁兼高级合伙人

Shobhit Varshney

用例

成功案例

Virgin Money 徽标

构建 AI 驱动的银行助理以提高 Virgin Money 的客户参与度。

 阅读成功案例
美国网球公开赛徽标

借助强大的生成式 AI 模型提升美国网球公开赛的数字体验。

 了解有关美国网球公开赛的更多信息
British Sugar 徽标

混合数据和 AI 以优化 British Sugar 的运营。

 British Sugar 成功案例
Coca-Cola European Partners Client 徽标

利用 AI 驱动的洞察分析实现采购优化转型。

 深入了解 CCEP 成功案例
后续步骤

想要了解 IBM Consulting 可为企业提供哪些帮助？请联系我们，我们将与您保持联络，解答问题、讨论我们的业务咨询服务如何能提供帮助并探讨后续步骤。

