数据和 AI 咨询服务

在 IBM Consulting，我们指导客户“部署合适的 AI”以创造企业级价值，并“合理应用 AI”来降低价值创造的风险。无论您是想投资智能体式 AI 等先进技术，还是只需要为生成式 AI 奠定数据基础，我们都能根据您的现状提供适配方案，无论您当前的技能水平或技术足迹如何。通过梳理组织的数据和 AI 战略，我们可以帮助您利用负责任且可扩展的 AI 构建持续竞争优势。