数据和 AI 咨询服务

在 IBM Consulting，我们指导客户“部署合适的 AI”以创造企业级价值，并“合理应用 AI”来降低价值创造的风险。无论您是想投资智能体式 AI 等先进技术，还是只需要为生成式 AI 奠定数据基础，我们都能根据您的现状提供适配方案，无论您当前的技能水平或技术足迹如何。通过梳理组织的数据和 AI 战略，我们可以帮助您利用负责任且可扩展的 AI 构建持续竞争优势。
我们通过帮助客户构建精准的 AI 战略，支持客户借助企业数据驱动且经负责任整理的 AI，将业务战略与 AI 的变革潜力深度融合。
我们通过设计、构建和扩展尖端 AI 和智能体式 AI 解决方案来帮助客户，从而加速推进战略计划，使团队能够信任支持他们的 AI 模型。
我们的数据转换工作将传统的碎片化数据生态系统转化为敏捷的现代数据平台，旨在实现规模化扩展、提高速度并发挥业务影响力，从而释放 AI 时代所需数据的全部潜能。
完善的 AI 治理框架、基于角色的应用学习计划、AI 培训和技能提升计划、战略沟通规划和变革管理驱动能力以及价值实现能力。
构建 AI 驱动的银行助理以提高 Virgin Money 的客户参与度。
借助强大的生成式 AI 模型提升美国网球公开赛的数字体验。
混合数据和 AI 以优化 British Sugar 的运营。
利用 AI 驱动的洞察分析实现采购优化转型。
