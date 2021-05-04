通过了解新兴趋势和行业颠覆，我们可以发掘您业务策略内部尚未开发的潜力，助力完成现代化改造，并实现持续发展。我们已帮助 Kraft Heinz 和 Verizon 等企业根据战略进行投资，从现有和新兴技术中释放更多价值，并提供流程自动化和打造人性化的体验，进而输出长远的、可持续的积极影响。
将业务和技术转型融为一体，定义、实现和策划北极星愿景，从而增强企业敏捷性
我们评估并改变数据和工作流在整个企业中使用方式的基础，以创造全新的价值。
我们的可持续发展框架旨在指引企业投身创新并获得增长，同时增强社会和文化计划。
汇集来自装备制造，汽车、电子、房地产等制造业企业的转型心得。您还将读到诸如“双中台驱动模型“、” 平台化系统建设“、”混合云方案“、”大规模敏捷管理“、” 智慧审计大数据“等转型关键词及相关内容。
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IBM 和 Adobe 帮助全球客户提供更个性化、更灵活、更安全的客户体验。
IBM 可帮助企业迁移到 AWS Cloud 并开展云端运营，同时在整个企业中实现自动化。
IBM 帮助量身定制高度安全的混合多云之旅，顺利迁移至 Microsoft Azure，包括应用程序现代化和管理。
充分利用企业范围内的流程简化和自动化，大规模创造商业价值。
IBM 通过采用新兴技术的 Oracle 平台，提供咨询行业和业务流程解决方案。
IBM 提供全方位的 SAP 咨询和技术解决方案，帮助客户降低成本、提高敏捷性。