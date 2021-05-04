主页 Consulting 战略 战略咨询
通过重新规划公司策略和工作方式来发展和转变您的业务模式
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在现代商业的新时代加速发掘商机

通过了解新兴趋势和行业颠覆，我们可以发掘您业务策略内部尚未开发的潜力，助力完成现代化改造，并实现持续发展。我们已帮助 Kraft Heinz 和 Verizon 等企业根据战略进行投资，从现有和新兴技术中释放更多价值，并提供流程自动化和打造人性化的体验，进而输出长远的、可持续的积极影响。
功能 业务策略

将业务和技术转型融为一体，定义、实现和策划北极星愿景，从而增强企业敏捷性

 流程设计

我们评估并改变数据和工作流在整个企业中使用方式的基础，以创造全新的价值。

 可持续性发展

我们的可持续发展框架旨在指引企业投身创新并获得增长，同时增强社会和文化计划。

 了解整体战略将如何结合起来
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
成功案例 制造行业转型案例集

汇集来自装备制造，汽车、电子、房地产等制造业企业的转型心得。您还将读到诸如“双中台驱动模型“、” 平台化系统建设“、”混合云方案“、”大规模敏捷管理“、” 智慧审计大数据“等转型关键词及相关内容。

流通行业转型案例集

汇集流通领域从前端到后端的企业转型故事。覆盖零售、医疗、快消、物流、航空等众多知名企业的转型心得。您还将读到诸如“个性化服务“、” 营销自动化平台“、”数字化渠道“、” RPA “、”人工智能“等关键词和相关内容。

 金融行业转型案例集

汇集大型国有银行、商业银行、农村信用社等金融机构的转型故事和心得，您还将读到诸如“客户中心“、”创新工厂“、”人力盒子“、”敏捷组织“、”知识图谱“、”机器学习“等背后的转型旅程。
当世界需要大规模技术应对极端难题时，他们会召唤 IBM。而这也正是 IBM 的职责所在。 James McMahon Chief Executive Officer The Climate Service, Inc. 阅读案例
战略合作伙伴关系 Adobe

IBM 和 Adobe 帮助全球客户提供更个性化、更灵活、更安全的客户体验。

 详细了解我们的 Adobe 功能 Amazon Web Services

IBM 可帮助企业迁移到 AWS Cloud 并开展云端运营，同时在整个企业中实现自动化。

 深入了解我们的 AWS 功能 Microsoft Azure

IBM 帮助量身定制高度安全的混合多云之旅，顺利迁移至 Microsoft Azure，包括应用程序现代化和管理。

 深入了解我们的 Microsoft Azure 功能 Celonis

充分利用企业范围内的流程简化和自动化，大规模创造商业价值。

 了解更多有关 Celonis 的信息 Oracle

IBM 通过采用新兴技术的 Oracle 平台，提供咨询行业和业务流程解决方案。

 深入了解我们的 Oracle 功能 SAP

IBM 提供全方位的 SAP 咨询和技术解决方案，帮助客户降低成本、提高敏捷性。

 深入了解我们的 SAP 功能

洞察

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动荡时期的政府转型

深入了解公共部门如何在大规模混乱之后变得更强大、更具韧性

 CEO 如何为可持续发展开辟道路

通过 CEO 的自述了解他们对可持续发展的看法，以及他们如何将可持续发展融入其业务当中

 CEO 研究：掌控自己的影响力

CEO 将可持续发展作为企业的核心，显然具有环保意识的企业已为成功做好准备
相关解决方案 运营

灵活统筹和编排员工、流程、数据和技术等要素，实现高效产出，助您基业长青。

 了解更多信息 科技

现代企业需要开放的技术，将战略和流程紧密结合，协同运作，实现富有意义的自动化、AI 洞察和成果

 了解更多信息 IBM iX

IBM iX 采用以设计为主导、数据驱动的方法，是企业在 IBM Consulting 服务中的全球体验设计合作伙伴。

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