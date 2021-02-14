IBM 的现代业务流程运营方法以体验式共同创造方法为起点，它可帮助客户重塑运营工作流程，并为其注入自动化和 AI。

我们的客户可提升其业务成果、体验和工作效率，同时提高其 AI 成熟度。通过一种个性化方法与我们的领域专家共同开展创新，以便重新设计核心流程和系统，同时降低运营风险。



我们的全球客户可同时开展基本业务运营并对其进行现代化改造，并学习如何利用生成式 AI 等新兴技术来缩短价值实现时间、提高敏捷性、降低成本并提供业务洞察分析，从而创造和保持竞争优势。