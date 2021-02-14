IBM 的现代业务流程运营方法以体验式共同创造方法为起点，它可帮助客户重塑运营工作流程，并为其注入自动化和 AI。
我们的客户可提升其业务成果、体验和工作效率，同时提高其 AI 成熟度。通过一种个性化方法与我们的领域专家共同开展创新，以便重新设计核心流程和系统，同时降低运营风险。
我们的全球客户可同时开展基本业务运营并对其进行现代化改造，并学习如何利用生成式 AI 等新兴技术来缩短价值实现时间、提高敏捷性、降低成本并提供业务洞察分析，从而创造和保持竞争优势。
利用生成式 AI 驱动型洞察分析来掌控运营
IBM 借助 IBM Consulting Advantage（一个配备助手库的 AI 服务平台）来强化客户价值和顾问工作
的高管一致认为，他们有望从生成式 AI 中获得的好处会超过潜在的风险。1
盈利能力/效率绩效涨幅。将运营模式作为转型推动力的组织在多个方面均优于以技能为中心的同行。2
的公司因对当前流程进行现代化改造而提高了敏捷性。3
我们拥有 30,000 多名熟练的财务与会计行业从业人员，可帮助释放 AI 驱动的财务的价值，并在财务规划和分析、从采购到付款、从订单到现金、从记录到报告等方面提供切实的成果。
我们的人力资源和人才 BPO 服务结合了深厚的流程与技术专业知识，可帮助您打造 AI 驱动的人力资源基本流程，从而提供更好的端到端体验并降低运营成本。
在 AI 时代，我们的供应链业务流程运营专家是驾驭日益复杂的运营环境所需的各类人才的战略来源。我们可帮助客户推动战略重塑，从而打造未来的 AI 驱动的供应链。
我们世界一流的营销顾问在数据分析和 AI 方面拥有深厚的技术专业知识的市场领导力。他们可破解错综复杂的局面，并帮助您实现提高效率和增长的愿景。
IBM Consulting 通过 AI 客户服务帮助企业制定数据和 AI 策略，以改造客户服务体验并增强员工能力，提升客户满意度并释放新的收入来源，从而提高盈利能力。
借助可将生成式 AI 和自动化融入核心采购流程的专业知识，实现更出色的可见性和决策能力，同时提高对支出、合同管理和战略采购的理解。
为帮助美国网球公开赛持续通过尖端技术来提供卓越的客户体验，IBM Consulting 利用 watsonx 构建了强大的生成式 AI 模型。
借助可识别并修复成本高昂问题的解决方案，美国最大的州政府之一采用深入流程分析来改善从采购到付款的流程。
在 IBM Consulting 的帮助下，AB InBev 缓解了其复杂的人力资源环境、重新投资于更多增值服务并提高了运营的成本效益。
IBM 提供全方位的 SAP 咨询和技术解决方案，帮助客户降低成本、提高敏捷性。
我们拥有超过 10,000 名专职 Oracle 顾问，他们已成功完成 6,500 多个 Oracle 项目。
IBM、Red Hat 和 Celonis 强强联合，帮助客户满负荷执行流程，并快速发挥流程的最大价值。
完整的混合云管理服务，可加快云之旅，释放企业全部投资的潜力。
在本地或云端自动执行数字化工作流程，以提高生产力、效率和洞察力。
通过会话式 AI，在所有渠道和接触点提供协同一致且智能的客户服务。
通过将原有 ERP 应用程序迁移至云端，将财务实力转化为竞争优势。
实现决策超自动化并提高盈利能力，同时将地球健康纳入基本考虑因素。
通过以人为本的人才管理方法，激励员工队伍并满足复杂的人力资源需求。