主页 Consulting BPO 业务流程外包 (BPO) 服务
以体验为主导的共同创造可快速推动实现业务价值，实现基本业务流程的现代化，并帮助您部署覆盖整个企业的 AI 战略。
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年轻的商务人士在现代阁楼内从事新的创业项目
利用 AI 实现新的工作方式并重塑运营

IBM 的现代业务流程运营方法以体验式共同创造方法为起点，它可帮助客户重塑运营工作流程，并为其注入自动化和 AI。

我们的客户可提升其业务成果、体验和工作效率，同时提高其 AI 成熟度。通过一种个性化方法与我们的领域专家共同开展创新，以便重新设计核心流程和系统，同时降低运营风险。

我们的全球客户可同时开展基本业务运营并对其进行现代化改造，并学习如何利用生成式 AI 等新兴技术来缩短价值实现时间、提高敏捷性、降低成本并提供业务洞察分析，从而创造和保持竞争优势。
宣布推出 IBM Concert

利用生成式 AI 驱动型洞察分析来掌控运营
最新消息

IBM 借助 IBM Consulting Advantage（一个配备助手库的 AI 服务平台）来强化客户价值和顾问工作
IBM 在“2024 年 Gartner 财务和会计 BPO 魔力象限”中被评为领导者 Gartner 根据 IBM 的执行能力和愿景完整性，将 IBM 评为领导者。IBM 拥有数字业务模型和客户框架，可加速 BPO 客户的发展，增加其优势。 了解如何实现这一目标
优势 82%

的高管一致认为，他们有望从生成式 AI 中获得的好处会超过潜在的风险。1

 55% 以上的

盈利能力/效率绩效涨幅。将运营模式作为转型推动力的组织在多个方面均优于以技能为中心的同行。2

 62%

的公司因对当前流程进行现代化改造而提高了敏捷性。3
功能 IBM 拥有深厚的行业与领域专业知识和经验，可帮助转变整个企业的基本流程，其范围涵盖从人力资源到财务，再到供应链和采购。 AI 驱动型财务与会计业务流程运营

我们拥有 30,000 多名熟练的财务与会计行业从业人员，可帮助释放 AI 驱动的财务的价值，并在财务规划和分析、从采购到付款、从订单到现金、从记录到报告等方面提供切实的成果。

 重塑您的财务运营 现代人才与人力资源外包

我们的人力资源和人才 BPO 服务结合了深厚的流程与技术专业知识，可帮助您打造 AI 驱动的人力资源基本流程，从而提供更好的端到端体验并降低运营成本。

 深入了解 AI 优先式现代人力资源运营方法 智能供应链运营

在 AI 时代，我们的供应链业务流程运营专家是驾驭日益复杂的运营环境所需的各类人才的战略来源。我们可帮助客户推动战略重塑，从而打造未来的 AI 驱动的供应链。

 构建 AI 驱动的可持续供应链 智能营销运营

我们世界一流的营销顾问在数据分析和 AI 方面拥有深厚的技术专业知识的市场领导力。他们可破解错综复杂的局面，并帮助您实现提高效率和增长的愿景。

 深入了解托管营销服务 客户服务转型

IBM Consulting 通过 AI 客户服务帮助企业制定数据和 AI 策略，以改造客户服务体验并增强员工能力，提升客户满意度并释放新的收入来源，从而提高盈利能力。

 利用生成式 AI 提高效率并增强客服人员能力 AI 驱动型采购转型

借助可将生成式 AI 和自动化融入核心采购流程的专业知识，实现更出色的可见性和决策能力，同时提高对支出、合同管理和战略采购的理解。

 采购外包服务
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多
如果您能重新构想工作方式，便可以重塑一家企业。智能工作流从体验开始，将 AI 功能引入混合云平台，赋予员工数据和技术，从而实现指数级成果。 Joanne E. Wright，IBM 转型与运营高级副总裁 了解 IBM 如何利用 AI 和混合云技术实现“常规业务”转型
成功案例 美国公开赛

为帮助美国网球公开赛持续通过尖端技术来提供卓越的客户体验，IBM Consulting 利用 watsonx 构建了强大的生成式 AI 模型。

 州采购

借助可识别并修复成本高昂问题的解决方案，美国最大的州政府之一采用深入流程分析来改善从采购到付款的流程。

 Anheuser-Busch

在 IBM Consulting 的帮助下，AB InBev 缓解了其复杂的人力资源环境、重新投资于更多增值服务并提高了运营的成本效益。
战略伙伴关系 在任何云上运行的 SAP 咨询服务

IBM 提供全方位的 SAP 咨询和技术解决方案，帮助客户降低成本、提高敏捷性。

 深入了解我们的 SAP 功能 提供针对 Oracle Cloud 优化的解决方案

我们拥有超过 10,000 名专职 Oracle 顾问，他们已成功完成 6,500 多个 Oracle 项目。

 了解更多 通过 Celonis 流程挖掘来提升效率

IBM、Red Hat 和 Celonis 强强联合，帮助客户满负荷执行流程，并快速发挥流程的最大价值。

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调整业务流程以支持敏捷性、推动实现业务成果以及扩充数据是实现财务转型的关键因素 在此阅读
IBM 在“2024 年 Gartner 财务和会计业务流程外包魔力象限”中被评为领导者。 92% 的受访高管一致认为，到 2025 年，他们组织的工作流将实现数字化，并利用 AI 驱动的自动化功能。 了解供应链领导者应采取和放弃哪些措施，以抓住生成式 AI 机遇。
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实现决策超自动化并提高盈利能力，同时将地球健康纳入基本考虑因素。

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通过以人为本的人才管理方法，激励员工队伍并满足复杂的人力资源需求。

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