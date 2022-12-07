为了成功实现数字化转型，现代企业管理必须跨组织边界和现有系统整合企业流程，以获得竞争优势。IBM Consulting 拥有超过 2.7 万名专职财务咨询和供应链转型专业人员，可以灵活地协调您的员工、运营、数据、采购和技术，高效交付可持续的计划和成果，让您的业务运营模式经得起未来考验。
IBM Consulting™ 致力于查找、连接和分析企业数据、流程和应用，发现有意义的创新，指导决策优化和后续性能改进。
以昨日解决问题的逻辑行事，是应对供应链中断问题的最大威胁。IBM 的咨询服务致力于构建和重组未来弹性、敏捷、注重可持续发展的供应链。
通过将管理咨询和战略咨询相结合，采用程序化的转型方法更快地实现业务价值，同时努力实现卓越运营。
通过创新的技术和运营实践激励员工，提供以人为本的人才运营管理方法。
适当的混合云体系结构有助于确定您的价值链并使企业的各个团队节约高达 70% 的成本，节省 88% 的时间，并提升高达 40% 的工作效率。¹
通过改良流程，降低运营成本、节省更多支出并提高整个企业的利益相关者满意度，从而实现采购组织转型。
IBM 可以帮助企业迁移到 AWS 云并开展云端运营，在整个企业中实现自动化，满足不断变化的市场趋势。
IBM 帮助客户量身定制高度安全的混合多云之旅，顺利迁移至 Microsoft Azure，包括应用程序现代化和管理。
充分利用企业范围内的流程简化、智能和自动化，大规模创造商业价值。
充分发挥 Google Cloud 作为应用程序现代化、数据分析、AI/ML 和 SAP 平台的潜力。
IBM 通过采用新兴技术的 Oracle 平台，提供咨询行业和业务流程解决方案。
IBM 提供全方位的 SAP 咨询和技术解决方案，帮助客户降低成本、提高敏捷性。
Neste 构建了全球 ERP 平台，以期成为世界领先的可再生燃料和循环解决方案生产商。
IBM Consulting 与工程和机器人设计公司紧密合作，了解制造现场的内部情况。