主页 Consulting Operations 运营咨询
利用丰富的数据和强大的 AI 技术，实现运营转型，整合优化流程并促成智能增长
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Two Office Colleagues Looking At Laptop Together
概述

为了成功实现数字化转型，现代企业管理必须跨组织边界和现有系统整合企业流程，以获得竞争优势。IBM Consulting 拥有超过 2.7 万名专职财务咨询和供应链转型专业人员，可以灵活地协调您的员工、运营、数据、采购和技术，高效交付可持续的计划和成果，让您的业务运营模式经得起未来考验。
优势 70%

通过自动化工作流程实现的流程效率增长1

 44%

通过供应链转型实现的资产利用率增长2

 25%+

通过智能自动化服务互动实现的可测量 KPI 增长3
功能 财务运营

IBM Consulting™ 致力于查找、连接和分析企业数据、流程和应用，发现有意义的创新，指导决策优化和后续性能改进。

 了解更多信息 供应链运营

以昨日解决问题的逻辑行事，是应对供应链中断问题的最大威胁。IBM 的咨询服务致力于构建和重组未来弹性、敏捷、注重可持续发展的供应链。

 了解更多信息 业务流程外包

通过将管理咨询和战略咨询相结合，采用程序化的转型方法更快地实现业务价值，同时努力实现卓越运营。

 了解更多信息 人才运营

通过创新的技术和运营实践激励员工，提供以人为本的人才运营管理方法。

 了解更多有关人才运营咨询的信息 混合云管理

适当的混合云体系结构有助于确定您的价值链并使企业的各个团队节约高达 70% 的成本，节省 88% 的时间，并提升高达 40% 的工作效率。¹

 了解更多信息 采购服务

通过改良流程，降低运营成本、节省更多支出并提高整个企业的利益相关者满意度，从而实现采购组织转型。

 了解更多信息
IBM Garage™
利用我们包含设计方法、敏捷性和开发运维实践的端到端框架，顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案。通过与您的团队以及战略、设计和技术领域的众多 IBM 专家紧密合作，采用尖端技术，以最佳定价加速实现价值。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
我们的客户需要一种经济实惠的方式来降低风险，确保其机器不会出现故障。现在，他们可以经济实惠地实现该目标，减少仪器数量，降低数据迁移量和延迟，并提高数据安全性。 Nancy Greco 总监， IBM® 研究院的 DE Research 认知物联网 (Cognitive IoT) 解决方案 阅读 Boston Dynamics 个案研究
战略合作伙伴关系 Amazon Web Services

IBM 可以帮助企业迁移到 AWS 云并开展云端运营，在整个企业中实现自动化，满足不断变化的市场趋势。

 深入了解我们的 AWS 功能 Microsoft Azure

IBM 帮助客户量身定制高度安全的混合多云之旅，顺利迁移至 Microsoft Azure，包括应用程序现代化和管理。

 深入了解我们的 Microsoft Azure 功能 Celonis

充分利用企业范围内的流程简化、智能和自动化，大规模创造商业价值。

 了解更多有关 Celonis 的信息 Google Cloud Platform

充分发挥 Google Cloud 作为应用程序现代化、数据分析、AI/ML 和 SAP 平台的潜力。

 深入了解我们的 Google Cloud 功能 Oracle

IBM 通过采用新兴技术的 Oracle 平台，提供咨询行业和业务流程解决方案。

 深入了解我们的 Oracle 功能 SAP

IBM 提供全方位的 SAP 咨询和技术解决方案，帮助客户降低成本、提高敏捷性。

 深入了解我们的 SAP 功能 阅读 SAP 相关洞察
成功案例 Neste Oyj

Neste 构建了全球 ERP 平台，以期成为世界领先的可再生燃料和循环解决方案生产商。

 Boston Dynamics

IBM Consulting 与工程和机器人设计公司紧密合作，了解制造现场的内部情况。

洞察

拨云见雾，洞察最新商业与技术发展。听取推动企业创新的领导者的宝贵经验。
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智能采购助力更智能

了解数字智能和智能工作流程推动智能采购的 5 种方式。

 利用 AI 驱动的工作流程培养供应链弹性

智能工作流程有助于供应链领导者在收入增长和盈利能力方面领先同行。

 用他们自己的话说：CSCO 得角色转型在如何改变供应链

现在，CSCO 的管理水平更高，对其组织的战略方向也具有更大的影响力。
相关解决方案 战略

重塑经营策略和运作方式，发掘企业中尚未开发的增长和转型潜力。

 了解更多信息 科技

现代企业需要开放的现代化技术，将策略与流程紧密结合，协同运作，从而实现富有意义的自动化、AI 洞察和成果。

 探索技术前景 IBM iX

IBM iX 采用以设计为主导、数据驱动的方法，是企业在 IBM Consulting 服务中的全球体验设计合作伙伴。

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