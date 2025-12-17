银行业务运营咨询

在人类智慧的指导下，借助 agentic AI 彻底改变银行业务运营模式

银行业务中的 agentic AI：谁在蓬勃发展？
利用 AI 实现银行业务运营现代化

IBM 助力银行将传统遗留运营模式，转化为 AI 驱动的自主化工作流，提升业务表现，创造实实在在的商业价值。

我们以咨询服务与技术资产为双核心的服务模式，将深厚的银行业专业经验，与专为监管合规环境打造的智能体 AI 自动化技术深度融合。这一模式能够帮助银行精简业务流程、降低运营复杂度，赋能企业制定更快速、更明智的决策。

我们超越了数字化，重新设计工作流程，以增强决策能力并确保转型过程的安全性和合规性。

依托成熟的实践积淀与完善的技术生态体系，IBM 成为值得信赖的合作伙伴，助力银行笃定推进创新变革。
优势
既能保持合规性，又能避免复杂性

借助 AI 增强型合规工具，轻松应对银行业复杂监管要求。以平稳、安全、自信的姿态，实现风险最小化、透明度提升，始终走在行业合规前沿。
实现高效运营，提高生产力

依托以人为本的 AI 技术简化业务操作，减少人工劳动投入。推动后台运营模式转型，缩短业务处理周期，让团队能够专注于高价值核心工作。
加速完成每笔交易

加速交易执行流程，从容应对业务峰值交易量，保障客户满意度稳定可靠，进而推动净推荐值（NPS）提升。
打造下一代银行业务运营模式 KYC 和 AML

借助端到端 AI 驱动的客户身份验证 / 反洗钱解决方案，加速客户准入流程，强化持续性尽职调查工作，且方案可与企业现有系统无缝集成。该解决方案通过主体筛查、数据分析及预警管理，实现欺诈行为的快速识别。

 金融犯罪与合规性

依托前瞻性、高韧性的业务运营模式，从容应对动态变化的监管要求与技术革新。运用先进分析技术、 AI 洞见及自动化工作流，识别、防范并应对金融犯罪，守护机构声誉不受损害。

 商业银行业务

借助智能体 AI 技术，推动贸易金融、信贷业务等领域的运营模式变革。灵活适应商业模式迭代、经济环境压力与监管政策更新，打造值得信赖、以人为本的服务体验，紧跟时代变革步伐。
利用 IBM Garage 实现共同创新
依托我们整合设计思维、敏捷开发与开发运维一体化实践的端到端框架，顺畅完成解决方案的构思、构建、评估、迭代与规模化落地。这一方案可与企业现有系统无缝集成，最大限度发挥当前技术投资的价值。通过与 IBM 专家团队构建战略合作伙伴关系，实现价值的快速落地。这支汇聚业务、设计与技术领域人才的专业团队，将助力你满怀信心地采纳前沿创新技术。

市场认可
IBM 凭借生成式 AI 咨询与实施服务领域的卓越表现，获评 2025 年 Gartner 新兴领域象限领导者。

在 Gartner 的首个生成式 AI 咨询与实施服务新兴技术象限中，IBM Consulting 由于以最佳速度、规模、成本、风险和价值部署定制生成式 AI 解决方案，斩获了最高评级。

洞察分析

2025 年全球银行和金融市场展望 阅读报告
AI 风险管理以及利用 AI 进行的风险管理
借助智能体 AI，从生产力跃升到绩效提升
了解哪些因素会阻碍现代化进程
专家团队 Pankaj Savkar Chandra Karpenahally Shankar Ramamurthy

战略合作伙伴

Microsoft

IBM® Consulting 利用 AI、Red Hat OpenShift 和 Cloud Accelerator，帮助客户量身定制其 Microsoft Cloud 之旅，推动业务成功。
AWS

无论您身处哪个行业领域，IBM 都可帮助您加快在 AWS Cloud 上的设计、迁移和运营。
Celonis

IBM 和 Celonis 通过数据迁移支持和数据驱动的快速流程洞察，确保企业客户能够重新构思运营模式，从而加速数字化转型之路。
UiPath

IBM 与 UiPath 强强联合，整合机器人流程自动化与数字业务自动化技术优势，打造可扩展、高安全性的自动化解决方案。该方案集有人值守机器人、无人值守机器人，以及全流程工作流、决策管理与内容管理于一体，实现一站式无缝体验。
Hyperscience

Hyperscience 是 IBM watsonx Orchestrate 的首发合作伙伴，将我们的文档自动化技术与 IBM AI 驱动的工作流相结合，助力企业通过 Agent Catalog 精简业务流程。
相关解决方案 金融服务咨询
推动金融服务行业现代化转型，构筑竞争优势 —— 将发展重心从后台效率优化，转向前台服务能力升级。这场转型以 AI 驱动的核心系统现代化、敏捷支付体系建设为动力，聚焦业务增长、合规管控与成本优化三大核心目标。
银行 IT 服务和解决方案
借助 AI、云计算与自动化技术，推动核心银行系统现代化、强化安全防护能力、加速创新落地，为金融服务全领域注入敏捷性与抗风险能力。
支付现代化
运用 AI、自动化及云原生解决方案，精简支付业务运营流程，全面提升金融生态体系的交易速度、安全等级与可扩展性。
