IBM 助力银行将传统遗留运营模式，转化为 AI 驱动的自主化工作流，提升业务表现，创造实实在在的商业价值。

我们以咨询服务与技术资产为双核心的服务模式，将深厚的银行业专业经验，与专为监管合规环境打造的智能体 AI 自动化技术深度融合。这一模式能够帮助银行精简业务流程、降低运营复杂度，赋能企业制定更快速、更明智的决策。

我们超越了数字化，重新设计工作流程，以增强决策能力并确保转型过程的安全性和合规性。

依托成熟的实践积淀与完善的技术生态体系，IBM 成为值得信赖的合作伙伴，助力银行笃定推进创新变革。