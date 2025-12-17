在人类智慧的指导下，借助 agentic AI 彻底改变银行业务运营模式
IBM 助力银行将传统遗留运营模式，转化为 AI 驱动的自主化工作流，提升业务表现，创造实实在在的商业价值。
我们以咨询服务与技术资产为双核心的服务模式，将深厚的银行业专业经验，与专为监管合规环境打造的智能体 AI 自动化技术深度融合。这一模式能够帮助银行精简业务流程、降低运营复杂度，赋能企业制定更快速、更明智的决策。
我们超越了数字化，重新设计工作流程，以增强决策能力并确保转型过程的安全性和合规性。
依托成熟的实践积淀与完善的技术生态体系，IBM 成为值得信赖的合作伙伴，助力银行笃定推进创新变革。
借助 AI 增强型合规工具，轻松应对银行业复杂监管要求。以平稳、安全、自信的姿态，实现风险最小化、透明度提升，始终走在行业合规前沿。
依托以人为本的 AI 技术简化业务操作，减少人工劳动投入。推动后台运营模式转型，缩短业务处理周期，让团队能够专注于高价值核心工作。
加速交易执行流程，从容应对业务峰值交易量，保障客户满意度稳定可靠，进而推动净推荐值（NPS）提升。
借助端到端 AI 驱动的客户身份验证 / 反洗钱解决方案，加速客户准入流程，强化持续性尽职调查工作，且方案可与企业现有系统无缝集成。该解决方案通过主体筛查、数据分析及预警管理，实现欺诈行为的快速识别。
依托前瞻性、高韧性的业务运营模式，从容应对动态变化的监管要求与技术革新。运用先进分析技术、 AI 洞见及自动化工作流，识别、防范并应对金融犯罪，守护机构声誉不受损害。
借助智能体 AI 技术，推动贸易金融、信贷业务等领域的运营模式变革。灵活适应商业模式迭代、经济环境压力与监管政策更新，打造值得信赖、以人为本的服务体验，紧跟时代变革步伐。
依托我们整合设计思维、敏捷开发与开发运维一体化实践的端到端框架，顺畅完成解决方案的构思、构建、评估、迭代与规模化落地。这一方案可与企业现有系统无缝集成，最大限度发挥当前技术投资的价值。通过与 IBM 专家团队构建战略合作伙伴关系，实现价值的快速落地。这支汇聚业务、设计与技术领域人才的专业团队，将助力你满怀信心地采纳前沿创新技术。
IBM® Consulting 利用 AI、Red Hat OpenShift 和 Cloud Accelerator，帮助客户量身定制其 Microsoft Cloud 之旅，推动业务成功。
IBM 与 UiPath 强强联合，整合机器人流程自动化与数字业务自动化技术优势，打造可扩展、高安全性的自动化解决方案。该方案集有人值守机器人、无人值守机器人，以及全流程工作流、决策管理与内容管理于一体，实现一站式无缝体验。