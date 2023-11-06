生成式 AI 正急骤加速，企业潜力明显。然而，在金融服务这样复杂的行业中运用 AI，需要成熟的方法和经过深思熟虑的框架来减少风险敞口。AI 将改变金融服务行业帮助客户、培养和优化效率以及保护数据的方式。但还有一些重要的考虑因素需要解决。
百余年来，IBM 一直引领金融服务行业的创新，提供技术解决方案，让金融服务提供商能够获得竞争优势。IBM 已与全球 90 多家规模最大的银行和财富管理提供商合作，帮助他们简化业务流程以及工作流程。我们的混合云和 AI 功能可帮助银行过渡到新的运营模式，融入数字化和智能自动化，并在商业和零售银行业务的新时代实现持续盈利。
了解 AI 如何能帮助您优化联络中心运营、提升客户自助服务并协助座席人员全面改善客户体验。
IBM Consulting 金融服务解决方案
如今，银行客户期望获得丝滑顺畅的个性化实时银行业务体验。利用最先进的会话式 AI 技术，提供始终如一的智能客户服务。
对于银行及其客户而言，为 ESG 要素提供完全的透明度和问责制必不可少。可以通过简化 ESG 数据的收集、报告和操作流程来实现相关责任目标。
银行必须将其服务效率提升到新的水平，同时提高产能和工作效率。混合云上的应用资源管理等银行技术解决方案让这成为可能。
现代银行系统（如数字银行）需要立即访问重要数据，同时确保其安全。能够改善弹性、响应、数据管理和运营效率的云存储至关重要。
日新月异的竞争格局、新的安全威胁和不断变化的监管要求，均需要银行进行开放式银行业务和现代化系统转型。
端点设备软件可帮助评估风险、检测欺诈、落实身份、验证用户并防止跨所有渠道的恶意企图。
专家服务，速度提升 60%。Crédit Mutuel 借助 IBM Watson 显著提升客户服务方面的专业优势。
了解 NatWest 如何重塑个性化客户体验。
ABN AMRO 通过虚拟代理推进数字化转型。
释放 AI 和新兴技术的价值
Dario Gil 将探讨生成式 AI 和量子计算等新兴技术将如何为银行业创造机会，以及银行业必须做好哪些准备才能充分利用这些技术来创造价值。
我们的 IBM 专家将与来自 Banking Transformed 的 Jim Marous 共同探讨混合云和 AI 如何同时协同工作，以便与银行的业务目标更好地保持一致，同时大规模实现应用现代化。
IBM、BIAN 和 Red Hat 合作编写了一份新报告，对 1,000 名金融机构高管和 12,000 名消费者进行了调查，以了解其嵌入式金融准备情况。研究发现，60% 的金融机构正在向嵌入式银行业务迈进。观看报告结果的相关讨论。
2023 年，金融服务业连续第三年成为第二大易受攻击行业。2024 年 IBM® Security X-Force Threat Intelligence 指数通过提供全球行业亮点，帮助金融服务 CISO 在抵御网络攻击中保持领先。
银行掌握着数百万人数字生活的洞察信息。通过与银行业务以外的合作伙伴整合数据，金融机构获得了新的机会，以增强新体验、创造新机会并推动新的收入来源。
根据 1,000 名受访金融服务高管的观点，了解嵌入式金融如何能帮助银行随时随地为可能出现财务需求的客户提供服务。
NatWest 将成为英国首批部署配备虚拟助手的生成式 AI 的公司之一，以便在其数字服务中提供安全、直观且可访问的体验。通过利用 IBM 的企业级 AI 和数据平台 watsonx，团队正在共同创建一款数字礼宾服务 (Cora+)，将聊天机器人的功能演化成为更具交互性和对话性的体验。
加入 IBM 的 Jerry Cuomo 和 Riccardo Forlenza 与花旗集团的 Murli Buluswar 的行列，就《由外而内：金融行业视角》展开引人入胜的讨论。本期节目将深入探讨生成式 AI 在行业转型中的作用，尤其是在金融服务领域。