生成式 AI 正急骤加速，企业潜力明显。然而，在金融服务这样复杂的行业中运用 AI，需要成熟的方法和经过深思熟虑的框架来减少风险敞口。AI 将改变金融服务行业帮助客户、培养和优化效率以及保护数据的方式。但还有一些重要的考虑因素需要解决。

百余年来，IBM 一直引领金融服务行业的创新，提供技术解决方案，让金融服务提供商能够获得竞争优势。IBM 已与全球 90 多家规模最大的银行和财富管理提供商合作，帮助他们简化业务流程以及工作流程。我们的混合云和 AI 功能可帮助银行过渡到新的运营模式，融入数字化和智能自动化，并在商业和零售银行业务的新时代实现持续盈利。