AI on IBM® Z 运用机器学习将每项事务的数据转换为实时洞察分析。

无需迁移数据即可快速挖掘洞察分析并获得可信任、可操作的结果。使用开源框架和工具，将 AI 和机器学习应用于 IBM Z 上最有价值的企业数据。