将机器学习和深度学习模型与您的 z/OS 应用程序相结合，同时提供大规模的实时业务洞察分析。轻松导入、部署和监控模型以通过每笔交易实现价值，并在保持运营 SLA 的同时为企业推动实现新的成果。

为了提高灵活性，Machine Learning for z/OS 包括两个版本：

IBM Machine Learning for IBM z/OS Enterprise Edition ：提供许多可用性增强功能，例如改进的评分性能、新版本的 Spark 和 Python 机器学习运行时，并包括 GUI 引导的配置工具等。

：提供许多可用性增强功能，例如改进的评分性能、新版本的 Spark 和 Python 机器学习运行时，并包括 GUI 引导的配置工具等。 IBM Machine Learning for IBM z/OS Core Edition：轻量级版本的 WMLz 为机器学习操作提供基于 REST-API 的基本服务，其中包括 IBM Z 上的在线评分功能。

所有 IBM MLz 版本都可以作为独立解决方案运行，也可以作为可扩展平台将其融入企业 AI 功能。