一款可提供应用程序托管环境的应用程序服务器。可以提供服务，以解决安全性和事务性问题，或新应用程序与现有应用程序之间的数据交换等问题。CICS 可以向由不同编程语言编写的组件构成的应用程序提供此类服务。

可以使用最适合开发人员技能和企业需求的语言对应用程序进行现代化改造。