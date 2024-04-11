主页 Z 软件 Z 事务 CICS Transaction Server IBM CICS Transaction Server for z/OS
在 IBM® z/OS 上运行、功能强大的混合语言应用程序服务器
免费试用
CICS Transaction Server for z/OS 插图

IBM CICS Transaction Server（通常称为 CICS）是世界一流的混合语言应用程序服务器平台，安全、强大且可扩展，用于在混合结构中托管事务型企业应用程序。

一款可提供应用程序托管环境的应用程序服务器。可以提供服务，以解决安全性和事务性问题，或新应用程序与现有应用程序之间的数据交换等问题。CICS 可以向由不同编程语言编写的组件构成的应用程序提供此类服务。

可以使用最适合开发人员技能和企业需求的语言对应用程序进行现代化改造。
升级至最新版本
新增功能

CICS 的功能更新和增强
优势 安全

与您的 z/OS 安全经理和合规机构协同合作，提供强有力的控制措施来保障事务、资源和网络的安全。

 可调整

应用程序可有效扩展工作负载，并确定工作负载优先级，使其充分发挥 IBM Z 和 z/OS 系统综合体的全部潜力，以满足您的企业需求。

 灵活

选择熟悉的语言和框架以集成 IBM Z 应用程序和数据并实现现代化。
功能
实现 CICS 应用程序体验的现代化改造

通过 API 支持、消息传送、事件流和 AI 启用 CICS 应用程序访问。

 利用 CICS Transaction Server 提高业务敏捷性
使用企业版 Java API

Java 11、Jakarta 9 和 Eclipse MicroProfile 5 为您提供 Java 组件所需的坚实基础。

 在 CICS 中开始使用 Java
提高开发人员工作效率

使用 Maven、Gradle、Ansible 和 CICS Transaction Server resource builder 自动化构建和部署过程。

 开发者体验功能
改善安全与合规管理

使用传输层安全协议 (TLS) 1.3 通过网络层增强安全性，解决整个系统范围的安全问题，并自动提供合规证据。

 传输层安全协议
降低管理成本

持续发布系统管理功能，包括新策略、资源覆盖、监控和诊断，以便更好地管理 CICS 区域。

 系统管理功能
比较不同版本

无论您是首次试用 CICS Transaction Server 的新功能，还是设置生产系统，IBM 都能根据您的需求提供合适的版本。

 下载公开测试版以抢先体验新功能
版本 3 天试用

在 IBM 托管的预配置远程环境中试用 CICS。使用学习教程或者随便看看。无需安装。

 免费试用 开发人员试用版

立即在您的环境中免费试用 CICS，享受世界一流的 IBM 支持。

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经过许可的全功能产品，供企业客户在生产环境中使用，并提供世界一流的 IBM 支持。

 VUE

经过许可的全功能产品，在生产环境中使用以处理新的工作负载，并提供世界一流的 IBM 支持。

许可选项

无需付费

无需付费

每月许可费

一次性费用

任务容量

受环境限制

最多 30 个用户任务

无限数量的任务

无限数量的任务

产品到期时间

在注册后 3 天过期

在订购后 90 天过期

无截止日期

无截止日期

使用情况

仅在非生产环境中使用

仅在非生产环境中使用

在生产环境中使用

在生产环境中使用

IBM 软件订阅和支持 (S&S)

仅提供电子邮件支持

 仅限严重性级别 3 和 4

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
技术细节

安装 CICS Transaction Server for z/OS 之前需要执行一些准备步骤，例如：

  • 选择分发包
  • 检查系统要求
  • 查找 CICS Explore
查看所有先决条件
场景

了解描述如何使用 CICS Transaction Server 功能实现特定业务目标的场景。

 使用 Atom 源和事件处理来管理客户订单 无需更改代码即可在开放式 TCB 上运行现有应用程序
资源 CICS 简介

深入了解什么是应用程序服务器、它能为开发人员提供什么功能，以及 CICS 作为混合语言应用程序服务器的独特之处。

为 CICS 构建 Java 解决方案

了解在 CICS Transaction Server 中开发 Java 应用程序的原因，以及 CICS 中 Java 应用程序的各种使用模型。

 为 CICS 中的 Liberty 开发 RESTful Web 应用程序

关于如何创建简单的 RESTful Java 应用程序，然后将其部署到在 CICS 中运行的 WebSphere Liberty 中的分布指南。

 使用 JCICS 扩展 CICS Web 应用程序

CICS Java 开发分步指南，演示了如何使用 JCICS API 访问常见的 CICS 资源。

 利用 CICS 实现应用程序现代化

此 IBM 红皮书出版物重点介绍了这些 CICS 应用程序的现代化改造，以便其能够与云原生应用程序集成。

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后续步骤

了解 IBM CICS Transaction Server。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。

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