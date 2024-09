选择最适合您业务的工具和许可。IBM Developer for z/OS 包括 IBM z/OS Debugger 并由用户许可。

是否需要更多详细信息?IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 添加了 Microsoft VS Code 和 Red Hat CodeReady Workspaces(作为 IDE 选项)、IBM Dependency Based Build 和 3270 调试功能,并提供 Value Unit 许可证。或者,要获得包含 Problem Determination Tools 的完整工具集,请购买 IBM Application Delivery Foundation for z/OS。