用于开发 z/OS 应用程序的全面、强大的工具集
IBM Developer for z/OS (IDz) 是一个强大的现代化工具集，旨在通过运用 DevOps 实践来开发和维护 IBM z/OS 应用程序。它可以帮助您以更高的敏捷性、更快的速度交付更多更优质的应用程序。
IDz 提供两个版本： IBM Developer for z/OS 和 Developer for z/OS Enterprise Edition 。
新功能和增强功能的更新
IBM z/OS 应用程序开发工具提供简单易用且直观的用户界面。
完全集成的调试器支持开发人员在上下文中测试、检查、监视和控制程序的执行情况。
现代化编辑器吸引新的大型机开发人员，而 ISPF 样式编辑器提供传统大型机开发人员熟悉的导航。
借助 ZUnit，z/OS 开发人员可以轻松记录、生成和运行单元测试，以获得有关更改的即时反馈。
与 Git™ 和 IBM Engineering Workflow Management 集成。
Developer for z/OS 是基础。Enterprise Edition 添加了 Microsoft VS Code 和 Red Hat CodeReady Workspaces（作为 IDE 选项）、IBM Dependency Based Build 和 3270 调试功能。
获得 COBOL、PL/I、REXX 和 JCL 编辑器的高级功能，包括改进的导航和内容辅助、实时语法检查和突出显示、副本和 JCL Procs 的超链接以及序列号支持。
利用 IBM 战略调试组件 IBM z/OS Debugger 来调试使用 COBOL、PL/I、C/C++ 和 High Level Assembler 编写的、连接到各种 z/OS 环境的应用程序。
使用应用程序结构分析、代码分析和代码指标来帮助交付符合内部编程指南的 COBOL 和 PL/I 应用程序。
使用 ZUnit 自动生成单元测试，以便更早地发现和修复问题。然后将单元测试与代码覆盖分析结合起来，以确定应用程序测试中的差距。
通过使用 IBM Dependency Based Build，借助 Software Configuration Management 和持续集成工具（例如 Git 和 Jenkins）跨平台实现开发运维流程标准化。它提供基于现代脚本语言的自动化功能来构建使用 COBOL 和 PL/I 等编程语言开发的传统 z/OS 应用程序。
采用与 Git 和 IBM Engineering Workflow Management 内置集成的现代并行开发实践，或与 CA Endevor Software Change Manager 等传统库管理器集成。通过与 IBM Application Performance Analyzer for z/OS、IBM Fault Analyzer for z/OS 和 IBM File Manager for z/OS 结合使用，改进问题解决方案。
支持 z/OS 开发人员选择 IBM Wazi Developer for VS Code™ 或 Wazi Developer for Workspaces 作为其集成式开发环境。
支持开发人员修改选项以创建定制工作空间。该工作台提供记录的 API 和工具，使组织能够扩展开箱即用的功能，以实现企业独有的功能。
选择最适合您业务的工具和许可。IBM Developer for z/OS 包括 IBM z/OS Debugger 并由用户许可。
是否需要更多详细信息？IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 添加了 Microsoft VS Code 和 Red Hat CodeReady Workspaces（作为 IDE 选项）、IBM Dependency Based Build 和 3270 调试功能，并提供 Value Unit 许可证。或者，要获得包含 Problem Determination Tools 的完整工具集，请购买 IBM Application Delivery Foundation for z/OS。
了解如何通过开发、编译和调试 COBOL 程序来使用 IBM Developer for z/OS。
选择与 Git 和 Jenkins 等开发运维工具集成的首选 IDE，以使用 IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 开发 z/OS 应用程序。
尝试使用一些测试工具，帮助您的组织左移并加快 z/OS 应用程序的敏捷测试实践。
一套全面的现代工具集，用于在开发运维工具链环境中完成 z/OS 应用程序设计、创建、初始质量保证和维护。
所有 Developer for z/OS 功能以及增值功能都集中在一份企业许可证中。
所有 Developer for z/OS Enterprise Edition 功能以及附加的问题确定工具都集中在一份企业许可证中。
可通过 Passport Advantage 获取
可通过 Shopz 获取
许可证类型
按用户（已授权/浮动授权）
按容量（价值单元）
按容量（价值单元）
包括 IBM Developer for z/OS
包括 Wazi Developer for VS Code™
包括 Wazi Developer for Workspaces
包括 IBM Dependency Based Build
包括 IBM Wazi Deploy
包括 IBM Debug for z/OS
3270 调试
包括 IBM File Manager for z/OS
包括 IBM Fault Analyzer for z/OS
包括 Application Performance Analyzer for z/OS
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
为了增强敏捷性和提高效率，BNP Paribas 开始彻底改革其企业系统的软件开发环境。
Garanti BBVA Technology 部署了先进且全面的工具集来开发和维护其 IBM z/OS 应用程序，以提高效率并简化开发流程。
State Farm 使用现代行业标准工具在 IBM z/OS 系统上实施开发运维实践，以促进跨不同技术环境执行一致且现代开发实践。
升级到综合工具包后，Danske Bank 正在利用 IBM z Systems 推动银行业务和客户服务领域实现更快创新。
北美一家大型银行升级到 COBOL 6，并投资实现灵活、经济高效的开发运维工具，旨在为客户提供安全、简单、便捷的银行业务。
深入了解一组有关 IBM Developer for z/OS 的深度信息。
Bill Alexander 借助 IBM Developer for z/OS 谈论实验室生活。了解用户如何影响 IBM Developer for z/OS 工作台的未来。
观看 Rosalind Radcliffe 如何谈论 IBM Wazi Deploy on TechStrong TV。她分享了她作为企业利益相关者的经验以及它们为企业带来的价值。
阅读开发者撰写的博客，了解 Application Delivery Foundation 中的新功能。
IBM Developer for z/OS 免费为入门级和有经验的用户提供培训课程，主题包括代码复审、代码覆盖、集成等。
本课程旨在介绍 IBM Developer for z/OS。完成后将获得一枚数字徽章。创建 IBMid 或登录。
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一种测试自动化和测试生成框架，支持按需构建虚拟 z/OS 开发和测试环境
测量、报告和最大限度提高系统和应用程序的性能。
对 z/OS 环境的复合应用程序进行高级调试。
强大的问题确定工具，有助于发现应用程序故障的原因。
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