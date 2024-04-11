主页 Z 软件 Z 开发者工具 Application Delivery Foundation Developer for z/OS IBM Developer for z/OS

用于开发 z/OS 应用程序的全面、强大的工具集

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IBM Developer for z/OS (IDz) 是一个强大的现代化工具集，旨在通过运用 DevOps 实践来开发和维护 IBM z/OS 应用程序。它可以帮助您以更高的敏捷性、更快的速度交付更多更优质的应用程序。

IDz 提供两个版本： IBM Developer for z/OS 和 Developer for z/OS Enterprise Edition 。

  • IBM Developer for z/OS 以前称为 Rational Developer for z Systems (RDz)，可提供一系列适用于 COBOL、PL/I、High Level Assembler、REXX、C/C++、JCL 和 Java 的开发工具，所有这些工具均基于 Eclipse 而构建。
  • 借助 IBM Developer for z/OS Enterprise Edition ，开发人员可以选择使用 Microsoft VS Code 或 Red Hat CodeReady Workspaces 来执行日常 z/OS 开发任务。Enterprise Edition 是 Application Delivery Foundation for z/OS 的一部分；后者不仅包含 Enterprise Edition 的所有功能，还包含附加的问题确定工具，所有这些都包含在一个企业许可证中。
立即开始 浏览产品文档以了解如何入门 了解 IBM Developer for z/OS 的技术要求
最新消息

新功能和增强功能的更新
优势 缩短实现价值的时间

IBM z/OS 应用程序开发工具提供简单易用且直观的用户界面。

 改善工作流程

完全集成的调试器支持开发人员在上下文中测试、检查、监视和控制程序的执行情况。

 选择喜欢的编辑样式

现代化编辑器吸引新的大型机开发人员，而 ISPF 样式编辑器提供传统大型机开发人员熟悉的导航。

 实现单元测试自动化

借助 ZUnit，z/OS 开发人员可以轻松记录、生成和运行单元测试，以获得有关更改的即时反馈。

 并行开发

与 Git™ 和 IBM Engineering Workflow Management 集成。

 许可选项

Developer for z/OS 是基础。Enterprise Edition 添加了 Microsoft VS Code 和 Red Hat CodeReady Workspaces（作为 IDE 选项）、IBM Dependency Based Build 和 3270 调试功能。
功能
简洁且现代的 z/OS 开发

获得 COBOL、PL/I、REXX 和 JCL 编辑器的高级功能，包括改进的导航和内容辅助、实时语法检查和突出显示、副本和 JCL Procs 的超链接以及序列号支持。
复合 z/OS 应用程序的高级调试

利用 IBM 战略调试组件 IBM z/OS Debugger 来调试使用 COBOL、PL/I、C/C++ 和 High Level Assembler 编写的、连接到各种 z/OS 环境的应用程序。

 深入了解如何调试 z/OS 应用程序
先进的应用结构和质量分析工具

使用应用程序结构分析、代码分析和代码指标来帮助交付符合内部编程指南的 COBOL 和 PL/I 应用程序。
自动化单元测试和代码覆盖

使用 ZUnit 自动生成单元测试，以便更早地发现和修复问题。然后将单元测试与代码覆盖分析结合起来，以确定应用程序测试中的差距。

 深入了解如何对 Enterprise COBOL 和 PL/I 应用程序进行单元测试
IBM Dependency Based Build（Enterprise Edition 中可用）

通过使用 IBM Dependency Based Build，借助 Software Configuration Management 和持续集成工具（例如 Git 和 Jenkins）跨平台实现开发运维流程标准化。它提供基于现代脚本语言的自动化功能来构建使用 COBOL 和 PL/I 等编程语言开发的传统 z/OS 应用程序。

 深入了解如何集成 IBM Dependency Based Build 和 Developer for z/OS
源控制、生命周期管理和问题诊断集成

采用与 Git 和 IBM Engineering Workflow Management 内置集成的现代并行开发实践，或与 CA Endevor Software Change Manager 等传统库管理器集成。通过与 IBM Application Performance Analyzer for z/OSIBM Fault Analyzer for z/OSIBM File Manager for z/OS 结合使用，改进问题解决方案。

 深入了解如何集成 Engineering Workflow Management 和 Developer for z/OS
通过 Enterprise Edition 获得 Microsoft VS Code 或 Red Hat CodeReady IDE 选项

支持 z/OS 开发人员选择 IBM Wazi Developer for VS Code™ 或 Wazi Developer for Workspaces 作为其集成式开发环境。

 深入了解如何使用 IBM Wazi for Dev Spaces 进行开发
定制和扩展开发环境

支持开发人员修改选项以创建定制工作空间。该工作台提供记录的 API 和工具，使组织能够扩展开箱即用的功能，以实现企业独有的功能。
根据您的需求购买许可

选择最适合您业务的工具和许可。IBM Developer for z/OS 包括 IBM z/OS Debugger 并由用户许可。

是否需要更多详细信息？IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 添加了 Microsoft VS Code 和 Red Hat CodeReady Workspaces（作为 IDE 选项）、IBM Dependency Based Build 和 3270 调试功能，并提供 Value Unit 许可证。或者，要获得包含 Problem Determination Tools 的完整工具集，请购买 IBM Application Delivery Foundation for z/OS
试用版 IBM Application Delivery Foundation for z/OS Systems 试用版

了解如何通过开发、编译和调试 COBOL 程序来使用 IBM Developer for z/OS。

自带 (BYO) IDE Z 试用版

选择与 Git 和 Jenkins 等开发运维工具集成的首选 IDE，以使用 IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 开发 z/OS 应用程序。

z/OS 应用程序的敏捷测试

尝试使用一些测试工具，帮助您的组织左移并加快 z/OS 应用程序的敏捷测试实践。

比较不同版本
版本 IBM Developer for z/OS

一套全面的现代工具集，用于在开发运维工具链环境中完成 z/OS 应用程序设计、创建、初始质量保证和维护。

 IBM Developer for z/OS EE

所有 Developer for z/OS 功能以及增值功能都集中在一份企业许可证中。

 Application Delivery Foundation for z/OS

所有 Developer for z/OS Enterprise Edition 功能以及附加的问题确定工具都集中在一份企业许可证中。

 免费试用

可通过 Passport Advantage 获取

可通过 Shopz 获取

许可证类型

按用户（已授权/浮动授权）

按容量（价值单元）

按容量（价值单元）

包括 IBM Developer for z/OS

包括 Wazi Developer for VS Code™

包括 Wazi Developer for Workspaces

包括 IBM Dependency Based Build

包括 IBM Wazi Deploy

包括 IBM Debug for z/OS

3270 调试

包括 IBM File Manager for z/OS

包括 IBM Fault Analyzer for z/OS

包括 Application Performance Analyzer for z/OS

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
成功案例 提高软件开发的自主性

为了增强敏捷性和提高效率，BNP Paribas 开始彻底改革其企业系统的软件开发环境。

新一代银行服务

Garanti BBVA Technology 部署了先进且全面的工具集来开发和维护其 IBM z/OS 应用程序，以提高效率并简化开发流程。

 加速推出全新的数字化服务

State Farm 使用现代行业标准工具在 IBM z/OS 系统上实施开发运维实践，以促进跨不同技术环境执行一致且现代开发实践。

 银行业的差异化竞争

升级到综合工具包后，Danske Bank 正在利用 IBM z Systems 推动银行业务和客户服务领域实现更快创新。

安全、简单、便捷的银行业务

北美一家大型银行升级到 COBOL 6，并投资实现灵活、经济高效的开发运维工具，旨在为客户提供安全、简单、便捷的银行业务。
资源 IBM Developer z/OS 资源库

深入了解一组有关 IBM Developer for z/OS 的深度信息。

 Z DevOps Talks 播客

Bill Alexander 借助 IBM Developer for z/OS 谈论实验室生活。了解用户如何影响 IBM Developer for z/OS 工作台的未来。

 Wazi Deploy on TechStrong TV

观看 Rosalind Radcliffe 如何谈论 IBM Wazi Deploy on TechStrong TV。她分享了她作为企业利益相关者的经验以及它们为企业带来的价值。

 最新消息 — 随时关注最新动向

阅读开发者撰写的博客，了解 Application Delivery Foundation 中的新功能。

由讲师指导的远程培训

IBM Developer for z/OS 免费为入门级和有经验的用户提供培训课程，主题包括代码复审、代码覆盖、集成等。

 自定进度学习的基础课程

本课程旨在介绍 IBM Developer for z/OS。完成后将获得一枚数字徽章。创建 IBMid 或登录。

 主机配置助手

使用分步式指南简化 IBM Z 开发产品（包括 IDz）的规划和配置。
相关产品 IBM Application Delivery Foundation for z/OS

提供一套核心工具，帮助您加快 z/OS 应用程序的交付。

 IBM Test Accelerator for Z

一种测试自动化和测试生成框架，支持按需构建虚拟 z/OS 开发和测试环境

 IBM Application Performance Analyzer for z/OS

测量、报告和最大限度提高系统和应用程序的性能。

 IBM Debug for z/OS

对 z/OS 环境的复合应用程序进行高级调试。

 IBM Fault Analyzer for z/OS

强大的问题确定工具，有助于发现应用程序故障的原因。

 IBM Dependency Based Build

获得可在 z/OS 上使用的自动化功能。
后续步骤

详细了解这款用于开发 z/OS 应用程序的强大的综合工具集。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。

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