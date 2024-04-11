对所有 z/OS 环境的复合应用程序进行高级调试
IBM Debug for z/OS 为使用 COBOL、PL/I、C/C++ 和汇编程序编写的 z/OS 应用程序提供调试和代码覆盖率。
IBM Debug for z/OS 是传统的 z/OS 调试产品，由 IBM z/OS Debugger 提供支持。它提供 3270 用户界面，并支持通过 Eclipse 进行远程调试。IBM Developer for z/OS 和 IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 中提供了其他 z/OS Debugger 功能和客户端选项。
新功能和增强功能的更新
在测试和调试时，使开发人员能够在上下文中检查、监视和控制程序执行情况。
将代码覆盖率与代码覆盖率结果相结合以优化测试资源。
通过可视化调试，轻松了解复杂的 z/OS 应用程序。
提供广泛的子系统支持（包括 Batch、CICS、IMS、Db2、z/OS Unix 和 TSO 等环境），从而在第一天为最新的硬件、编译器、z/OS、CICS、IMS、Db2 和 Batch 提供支持。这包括能够调试使用 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS 优化的 64 位应用程序和模块。
提供客户端启动和自动（无头）代码覆盖率收集，以及查看和合并代码覆盖率结果的功能。
监视变量、寄存器、内存和表达式。
在语句、程序和条件中设置断点，一直运行到断点，查看和更改变量值和存储内容，等等。
通过将代码覆盖率与 IBM Z Virtual Test Platform 或 IBM Developer for z/OS 的 ZUnit 功能结合使用，衡量自动化测试的有效性。
将 IBM Debug for z/OS 或 IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 与 Rational Integration Tester 测试版结合使用以简化系统测试活动，从而实现 Db2 调用虚拟化。
要使用传统 3270 用户界面进行调试，请使用 IBM Debug for z/OS 或 IBM Developer for z/OS Enterprise Edition。
可以通过 IBM Developer for z/OS、IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 或 IBM Wazi Developer 提供可视化调试，从而提供程序执行流程的图形视图（包括当前执行路径）以及从源代码编辑器中设置断点等功能。这扩展了 IBM Debug for z/OS 提供的 Eclipse IDE 的基本调试功能。
所有 Developer for z/OS Enterprise Edition 功能以及附加问题确定工具都集中在一份企业许可证中。
选择与 DevOps 工具（如 Git 和 Jenkins）集成的首选 IDE（Eclipse® 或 Microsoft® VS Code™）以开发 z/OS 应用程序。
提供一套核心工具以帮助您加快交付 z/OS 应用程序。
一个强大的现代化工具集，旨在通过使用 DevOps 实践开发和维护 IBM z/OS 应用程序。
测量、报告和最大限度提高系统和应用程序的性能。
灵活易用的应用程序开发。
帮助开发人员分析和修复 CICS、WebSphere MQ、IMS™ 和 Db2 环境的系统和应用程序故障。