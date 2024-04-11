IBM Information Management System (IMS) 是一个协助事务处理的分层数据库和信息管理系统。现可在 z/OS 上使用。

IMS 是一个数据库驱动的安全集成平台，支持高性能在线事务和数据处理，可提供 IBM zSystems 的安全性、灵活性和可扩展性，这对于为业务提供支持至关重要。

IMS 部署在企业的最前端，托管每天可以处理数十亿事务量的应用程序，同时将现有应用程序与现代工具和新兴技术关联起来，扩展现有应用程序的功能。