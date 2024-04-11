以 IMS 为事务型催化剂，推动企业实现业务增长
IBM Information Management System (IMS) 是一个协助事务处理的分层数据库和信息管理系统。现可在 z/OS 上使用。
IMS 是一个数据库驱动的安全集成平台，支持高性能在线事务和数据处理，可提供 IBM zSystems 的安全性、灵活性和可扩展性，这对于为业务提供支持至关重要。
IMS 部署在企业的最前端，托管每天可以处理数十亿事务量的应用程序，同时将现有应用程序与现代工具和新兴技术关联起来，扩展现有应用程序的功能。
深入了解在 IMS 持续交付流程中提供的 IMS 新功能。
IMS 应用程序每天可以处理数十亿事务量，而重新启动和可恢复性设施可确保不会丢失任何数据，并对每条记录进行说明。
IMS 与 IBM zSystems 数据和安全技术相结合，为您提供旨在安全地构建、运行和管理应用程序的工具，帮助保护您的企业。
使用 Java™ 等语言，并结合利用当今的混合云方法与 IBM® z/OS Connect，使 IMS 数据和事务易于访问，对云环境进行现代化改造。
利用开源工具和 Ansible® 实现 IMS 自动化，加快并简化部署。使用无缝集成的云就绪 API 提高敏捷性和效率，简化 DevOps 管道。
借助 IMS 内部或外部运行的 Java 应用程序和 SQL 访问权限实现 IMS 现代化。通过云托管的开发和测试缩短时间，减少 MIP 和压力。
借助 Java 与 COBOL 或 PL/I 的互操作性来加速应用程序现代化。使用 Java 扩展现有的 IMS COBOL 或 PL/I 应用程序。
开发 IMS Java 应用程序，包括具有 64 位支持的 COBOL 互操作性，以及跨分布式环境和 z/OS 环境搭配使用 Java 11 与 IMS TM 资源适配器和通用驱动程序。
利用 Ansible 实现 DevOps 管道自动化，提高敏捷性和效率，从而加快应用程序的部署。
利用 IMS TM 的高吞吐量扩展您的应用程序，高效访问和处理事务，而无论数据驻留在何处。
能够从任何云应用程序轻松访问 IMS 数据，无需额外的代码。
从 IMS DB 和 IMS TM 的互操作性，到与其他技术的集成，针对您的企业自定义各种功能并推动增长。
将 IMS 与在 IBM z16™ 上运行的 IBM Z Security and Compliance Center 结合使用，以简化合规工作流程，并消除审计中的歧义。
快速诊断事务故障的根本原因，并能够查看从 IMS Connect 发送的返回代码，处理使用仅发送协议的失败事务。
无需更改应用程序，即可将应用程序从系统网络体系结构 (SNA) 迁移到现代 TCP/IP 协议体系结构。
强大的锁定管理和全面的日志记录可确保 IMS 提供无损的完整性，对每条记录进行说明，因此不会丢失或无意中删除任何数据。
使用 API 或 SQL 从任何分布式应用程序或云应用程序轻松访问 IMS 数据库。
无论数据库当前状态如何，都可以利用 DDL 实用程序直接管理 z/OS 上的数据库。
利用分层数据库减少处理开销，简化查询处理过程，提供高可用性、存储、速度和低成本解决方案。
借助 IMS 数据的 z/OS 数据集加密实现 IBM Z 普遍加密，同时将 CPU 开销降至最低，而无需更改应用程序。
移除了 IMS 专有任务，可以通过标准 SQL 方法访问 IMS 数据，实现更灵活的数据管理。
使用 API 和数据库管理任务将云原生工具和技术与 IMS 子系统集成，帮助缩小人才缺口，并吸引更多用户。
IMS 托管应用程序控制块 (ACB) 环境中的用户能够在不中断的情况下对 IMS 目录实施非结构化更改。
可以从目录中清除非活动实例和非暂挂实例，同时保持 IMS 处于联机状态，不会牺牲可用性。
将可信交易转化为增长机会。IBM 提供各种定价套餐，让您能够灵活地选择最适合贵企业的方案。
产品规格
IMS
IMS Database Manager 和 IMS Transaction Manager 的传统搭配选项作为按月许可的系统提供。
IMS Database Value Unit Edition (VUE)
通过采用一次性收费定价模式、规模适当的 IMS 数据服务器解决方案，高效管理业务增长。
IMS Transaction Manager Value Unit Edition (VUE)
IMS Transaction Management 提供经济有效的方法，帮助管理业务增长和新的应用或工作负载。
定价计划
每月许可版本
基于价值单元的一次性费用价格标准
基于价值单元的一次性费用价格标准
灵活定价
符合条件的工作负载
符合条件的工作负载
持续访问最新功能
是
是
是
获取教育资料
是
是
是
世界级个性化支持
是
单独出售
单独出售
IMS 的费用是多少？
每月许可费 (MLC) 适用于许多 IBM Z 软件产品，包括 IMS。MLC 产品的定价以及条款和条件基于您选择的定价标准。MLC 定价标准可以大致分为两类：基于全容量的定价标准和支持次级容量的定价标准。
我们能否对一种产品使用一次性费用定价，而对另一种产品使用每月许可费？
否。IMS 的两个组件必须使用相同的定价标准。可以都选择 MLC，也可以都选择 OTC。
例如：如果同时使用 IMS Database Manager 和 IMS Transaction Manager，那么不能对其中一个组件使用一次性费用 (OTC) 定价标准，而对另一个组件使用每月许可费 (MLC) 定价标准。
IMS 15 的最低版本、发行版或修订版级别需求如下（只要这些版本仍可用并且受 IBM 支持）：
IMS 15 只能在 IBM System z10® 处理器或更高版本中以 z/Architecture® 模式运行。
深入了解 IMS 如何为使用 Java 编程语言开发应用程序提供支持。
查看文章、视频、博客和样本代码，帮助您完成应用程序现代化之旅。
阅读有关 IBM IMS 数据分析的新方法。
深入了解 IMS 样本代码和教程，帮助满足您的 IMS 应用程序开发和部署需求。
观看演示，了解如何创建一个端到端的 JDBC 应用程序。
全面了解 IMS Transaction Manager (TM) Resource Adapter。
获取有关软件工具下载包的信息，其中包括 IBM Explorer for z/OS Aqua、Zowe Integration 等工具。
阅读完整的 IBM z/OS Connect 和 IMS 性能评估。(1.5 MB)
深入了解性能和工作负载数据分析。(4.7 MB)
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才刚开始使用 IMS？观看有关 IMS TM、IMS DB 和应用程序开发的简短入门视频。